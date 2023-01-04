美日韓防堵中國疫情，《衛報》社論：中國最大的錯不在清零，而是「零準備」就開放

海外移入確診數逾4成來自中國，韓國警戒防堵

（中央社）韓國防疫當局統計，近一週從海外移入COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）案例高達42％來自中國，占比較去年11月的1.1％大幅提升。保健福祉部部長曹圭鴻今（4）日指示，不可放鬆警戒，須全力防堵中國疫情波及韓國。

根據韓國疾病管理廳資料，去（2022）年12月29日至今年1月4日境外移入案例共計587例，其中41.9％從中國入境韓國。據先前統計，來自中國病例在去年11月占整體境外移入僅1.1％，12月中國疫情惡化後提高至17％左右。

觀察增減狀況，在1月2日韓國開始針對來自中國旅客入境採檢後，來自中國境外移入確診數迅速飆升。2日至今新增172例境外移入病例中131例來自中國，占比達76％。2、3日從中國入境韓國旅客共計2189人，若僅看持短期簽證、必須在機場等待採檢結果者，兩天陽性率分別達20％及26％。

韓國政府去年底宣布針對來自中國旅客的防疫規範，自中國各地飛往韓國的所有國籍旅客都必須在搭機前、入境後分別採檢，搭機前採檢規定自7日起將擴大適用來自香港、澳門旅客。

韓國近期除週末採檢人數較少外，單日確診數在6萬到8萬例上下波動，疫情也不容樂觀。《韓聯社》報導，為避免來自中國病例導致韓國疫情進一步惡化，保健福祉部長曹圭鴻今天在中央防疫對策本部會議，要求不可對防堵中國病例放鬆警戒，並討論強化防疫方案。

中央防疫對策本部在會後記者會提到，考量中國停止公布疫情統計資料，在資訊不透明的狀況下有必要採取更高強度措施，針對鄰近的香港及澳門地區旅客規範也將持續觀察當地疫情狀況，研議是否追加防疫措施。

不過，針對陸客的新規上路僅3天就傳出確診中國旅客在轉移隔離途中脫逃消息，這名41歲持短期簽證入境的中國旅客3日晚間從隔離旅館脫逃，警方已展開搜索；但這名旅客4日曾短暫現身仁川市中區一家大型賣場外，尚未掌握確切蹤跡，當局目前考慮公開這名旅客長相。

《衛報》：中國「零準備」放寬，加強檢疫成為必然

（中央社）英國《衛報》今（4）日在社論批評，中國在欠缺計畫下驟然取消清零防疫政策又貿然開啟國門之舉「十分要命」，同時表示在春節將至之下，最壞情況可能還在後頭。

社論引述外洩資訊內容指出，衛生官員估計，2022年12月的頭20天，中國有約2.5億人確診COVID-19，相當於總人口的18％，且截至耶誕夜感染率還在往上升。

然而，《衛報》社論寫說，官方通報不但極其有限，還明顯誤導，有時甚至達「荒唐」地步。病毒明明在境內流竄，2023年1月2日這天中國卻僅通報76個死亡案例，且除了2例其他都在香港，而非中國本土。更有民眾通報說，他們親友不敵COVID過世，死亡證明註明的卻非COVID。

《衛報》社論警告更壞的可能還在後頭。它說，儘管有跡象顯示北京和上海的年輕人正在康復，但農曆新年將至，屆時數以百萬計人將返回醫療系統規模遠不如大城市的小型市鎮與鄉村。

社論指出，北京當局防疫政策大轉彎，或許反映出當局憂心經濟影響、民眾對清零政策的不滿，以及再嚴苛封控都阻止不了確診飆升的事實。

然而，社論說，中國最大的錯誤並非初期的清零政策，也非後來的解除清零，而是在沒有預警、沒有太多緩衝期，也顯然沒有準備情況下貿然改變作法。

社論點出，讓民眾更苦悶的是，北京當局貿然解封，讓過去嚴苛的封控措施更顯得毫無意義。

《衛報》社論說，老一輩說不定還記得中共過去的荒唐事，但對許多年輕一輩的人來說，這是他們第一次「真正體驗苦日子」。而習近平明確表達了，在中國，他不僅發號施令更直接且親自參與了種種嚴苛措施。他於2023新年賀詞中表達了非典型的看法，「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常。」

社論直指，北京沒道理抗議他國對入境旅客實施篩檢，畢竟，中國仍堅持入境旅客需出示核酸檢測陰性證明，且公然拒絕提供境內疫情現況的完整正確資訊。社論指出，篩檢入境旅客和飛機廢水在識別、監控潛在危險新變異株上有其必要。

社論說，但對那些基本上已經放棄防疫措施的國家來說，對那些似乎不關心已知來自美國的XBB.1.5變異株的國家來說，堅持所有乘客出示核酸檢測陰性證明似乎只是為了作秀。

社論指出，更有用的因應措施會是歐洲聯盟提供免費疫苗。然而，這一步已遭北京當局斷然拒絕。社論提醒說，鑒於疫情爆發以來反亞裔的仇恨和暴力犯罪攀升，政治人物斷不能進一步助長偏見，否則恐將危及東亞、東南亞血統或背景人士，也將波及已因自家政府措施而受苦的中國公民。

Photo Credit: GettyImages 首爾國際機場的COVID-19檢測中心，一名衛生員對來自中國的旅客進行核酸檢測。

美籲中「別報復」，外交部發言人反批：政治化疫情

（中央社）針對中方昨（3）日揚言對他國加強陸客檢疫採「相應措施」後，美、日先後出言還擊及加碼，中國外交部發言人毛寧今日反指美方當初「政治化操弄疫情」，各國均不應藉機政治操弄疫情。

中國外交部下午舉行例行記者會。《澎湃新聞》報導，有媒體分別針對美方以「中方不應該報復」各國加強中國旅客檢疫，以及日本首相岸田文雄今天宣布8日起對中國入境旅客進行核酸檢測，並要求先檢具陰性證明要求回應。毛寧在回答時，作上述表示。

毛寧聲稱，中方注意到，近期美方一些人針對中國國內防疫政策優化調整發表不少評論。也注意到有不少人表示，如果美方當初「沒有政治化操弄疫情」，而是像中國政府一樣「以生命至上的態度負責任地應對」，無論美國國內還是世界範圍內的疫情形勢「恐怕都不會發展成今天這樣。」