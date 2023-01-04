美日韓防堵中國疫情，《衛報》社論：中國最大的錯不在清零，而是「零準備」就開放
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韓國當局統計，近一週境外確診者中有超過4成來自中國，保健福祉部部長曹圭鴻表示，仍需全力防堵中國疫情。而英國《衛報》有社論指出，中國缺乏應對措施下解封，加上春節的到來，恐引發更嚴重的災害，並解釋各國加強檢疫是必要手段。中國外交部發言人則批評美國以政治手段操弄疫情，更向日本呼籲「不應有歧視性做法」。
海外移入確診數逾4成來自中國，韓國警戒防堵
（中央社）韓國防疫當局統計，近一週從海外移入COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）案例高達42％來自中國，占比較去年11月的1.1％大幅提升。保健福祉部部長曹圭鴻今（4）日指示，不可放鬆警戒，須全力防堵中國疫情波及韓國。
根據韓國疾病管理廳資料，去（2022）年12月29日至今年1月4日境外移入案例共計587例，其中41.9％從中國入境韓國。據先前統計，來自中國病例在去年11月占整體境外移入僅1.1％，12月中國疫情惡化後提高至17％左右。
觀察增減狀況，在1月2日韓國開始針對來自中國旅客入境採檢後，來自中國境外移入確診數迅速飆升。2日至今新增172例境外移入病例中131例來自中國，占比達76％。2、3日從中國入境韓國旅客共計2189人，若僅看持短期簽證、必須在機場等待採檢結果者，兩天陽性率分別達20％及26％。
韓國政府去年底宣布針對來自中國旅客的防疫規範，自中國各地飛往韓國的所有國籍旅客都必須在搭機前、入境後分別採檢，搭機前採檢規定自7日起將擴大適用來自香港、澳門旅客。
韓國近期除週末採檢人數較少外，單日確診數在6萬到8萬例上下波動，疫情也不容樂觀。《韓聯社》報導，為避免來自中國病例導致韓國疫情進一步惡化，保健福祉部長曹圭鴻今天在中央防疫對策本部會議，要求不可對防堵中國病例放鬆警戒，並討論強化防疫方案。
中央防疫對策本部在會後記者會提到，考量中國停止公布疫情統計資料，在資訊不透明的狀況下有必要採取更高強度措施，針對鄰近的香港及澳門地區旅客規範也將持續觀察當地疫情狀況，研議是否追加防疫措施。
不過，針對陸客的新規上路僅3天就傳出確診中國旅客在轉移隔離途中脫逃消息，這名41歲持短期簽證入境的中國旅客3日晚間從隔離旅館脫逃，警方已展開搜索；但這名旅客4日曾短暫現身仁川市中區一家大型賣場外，尚未掌握確切蹤跡，當局目前考慮公開這名旅客長相。
《衛報》：中國「零準備」放寬，加強檢疫成為必然
（中央社）英國《衛報》今（4）日在社論批評，中國在欠缺計畫下驟然取消清零防疫政策又貿然開啟國門之舉「十分要命」，同時表示在春節將至之下，最壞情況可能還在後頭。
社論引述外洩資訊內容指出，衛生官員估計，2022年12月的頭20天，中國有約2.5億人確診COVID-19，相當於總人口的18％，且截至耶誕夜感染率還在往上升。
然而，《衛報》社論寫說，官方通報不但極其有限，還明顯誤導，有時甚至達「荒唐」地步。病毒明明在境內流竄，2023年1月2日這天中國卻僅通報76個死亡案例，且除了2例其他都在香港，而非中國本土。更有民眾通報說，他們親友不敵COVID過世，死亡證明註明的卻非COVID。
《衛報》社論警告更壞的可能還在後頭。它說，儘管有跡象顯示北京和上海的年輕人正在康復，但農曆新年將至，屆時數以百萬計人將返回醫療系統規模遠不如大城市的小型市鎮與鄉村。
社論指出，北京當局防疫政策大轉彎，或許反映出當局憂心經濟影響、民眾對清零政策的不滿，以及再嚴苛封控都阻止不了確診飆升的事實。
然而，社論說，中國最大的錯誤並非初期的清零政策，也非後來的解除清零，而是在沒有預警、沒有太多緩衝期，也顯然沒有準備情況下貿然改變作法。
社論點出，讓民眾更苦悶的是，北京當局貿然解封，讓過去嚴苛的封控措施更顯得毫無意義。
《衛報》社論說，老一輩說不定還記得中共過去的荒唐事，但對許多年輕一輩的人來說，這是他們第一次「真正體驗苦日子」。而習近平明確表達了，在中國，他不僅發號施令更直接且親自參與了種種嚴苛措施。他於2023新年賀詞中表達了非典型的看法，「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常。」
社論直指，北京沒道理抗議他國對入境旅客實施篩檢，畢竟，中國仍堅持入境旅客需出示核酸檢測陰性證明，且公然拒絕提供境內疫情現況的完整正確資訊。社論指出，篩檢入境旅客和飛機廢水在識別、監控潛在危險新變異株上有其必要。
社論說，但對那些基本上已經放棄防疫措施的國家來說，對那些似乎不關心已知來自美國的XBB.1.5變異株的國家來說，堅持所有乘客出示核酸檢測陰性證明似乎只是為了作秀。
社論指出，更有用的因應措施會是歐洲聯盟提供免費疫苗。然而，這一步已遭北京當局斷然拒絕。社論提醒說，鑒於疫情爆發以來反亞裔的仇恨和暴力犯罪攀升，政治人物斷不能進一步助長偏見，否則恐將危及東亞、東南亞血統或背景人士，也將波及已因自家政府措施而受苦的中國公民。
美籲中「別報復」，外交部發言人反批：政治化疫情
（中央社）針對中方昨（3）日揚言對他國加強陸客檢疫採「相應措施」後，美、日先後出言還擊及加碼，中國外交部發言人毛寧今日反指美方當初「政治化操弄疫情」，各國均不應藉機政治操弄疫情。
中國外交部下午舉行例行記者會。《澎湃新聞》報導，有媒體分別針對美方以「中方不應該報復」各國加強中國旅客檢疫，以及日本首相岸田文雄今天宣布8日起對中國入境旅客進行核酸檢測，並要求先檢具陰性證明要求回應。毛寧在回答時，作上述表示。
毛寧聲稱，中方注意到，近期美方一些人針對中國國內防疫政策優化調整發表不少評論。也注意到有不少人表示，如果美方當初「沒有政治化操弄疫情」，而是像中國政府一樣「以生命至上的態度負責任地應對」，無論美國國內還是世界範圍內的疫情形勢「恐怕都不會發展成今天這樣。」
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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