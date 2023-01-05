中共對台工作領導小組輪廓成形，「三巨頭」習近平、王滬寧與王毅強化統戰與鬥爭
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以往預料是被喻為三朝國師的王滬寧會強化一國兩制台灣方案的理論建構，增進其內涵；但郭瑞華認為，對台部分應沒有太急迫，認為王滬寧會先建構統戰理論，加強統戰工作與論述，有一部分應也會包含對台統戰。王滬寧預料也會接中央統一戰線工作領導小組組長。
（中央社）隨著中共二十大後的人事調動，中共對台工作領導小組成員已然清晰，分析稱，三巨頭的習近平、王滬寧與王毅，特點為將強化統戰、熟稔對台；而宋濤將更無包袱扮演習近平鬥爭的角色。
中共中央對台工作領導小組是中共處理台灣問題的最高決策機構，向來由中共總書記擔任小組組長，全國政協主席擔任副組長，中共中央外事辦主任則任秘書長。
從中共二十大後的常委排名慣例，王滬寧將任全國政協主席，擔任對台工作領導小組的副組長；剛公布的王毅已接任中共中央外事辦主任，預計將任對台工作領導小組秘書長。
在未來的對台工作上，習近平、王滬寧與王毅是最關鍵的三人。
《展望與探索雜誌社》特約研究員郭瑞華接受《中央社》訪問時指出，王滬寧已出現在去年12月全國台聯與台盟的會議上，也向兩岸企業家峰會年會致賀詞，代表已經主持對台工作。
以往預料是被喻為三朝國師的王滬寧會強化一國兩制台灣方案的理論建構，增進其內涵；但郭瑞華認為，對台部分應沒有太急迫，認為王滬寧會先建構統戰理論，加強統戰工作與論述，有一部分應也會包含對台統戰。
王滬寧預料也會接中央統一戰線工作領導小組組長。
有關王毅的角色，郭瑞華指出，王毅曾經擔任過國台辦主任，又在過去5年分管外事與台港澳工作，因此他是所有這幾任對台工作領導小組秘書長中，對台灣工作最為熟稔。
他認為，王毅在執行習近平對台工作上會滿上手，且主導性會比過去的都強。
對於前中共中央對外聯絡部長宋濤接棒國台辦主任，郭瑞華認為，宋濤具有2項優勢。其一，他與之前的國台辦主任都是外交系統出身，更為重要的是早年有福建工作的經歷，雖然難以知道他是否有跟台商打交道的經驗，但至少知道他與習近平有關，深獲習的信任。
第二，國台辦的政績常受內外環境影響，具高度政治敏感性，政績難以表現，以往在任者常抱有「有志難伸」的感覺。但宋濤已超齡，沒有升官壓力，預料他會擁有執行力，以及須觀察他如何扮演習近平鬥爭的角色。
中共中央對台工作領導小組的成員還包含，一名副總理、一名中央軍委副主席、中央辦公廳主任、中宣部長、統戰部長、國台辦主任、外交部長、國安部長和商務部長等人。
現大抵可確認中央統戰部部長石泰峰、國安部部長陳一新、外交部長秦剛、國台辦主任宋濤，以及取代劉鶴的何立峰（預料接國務院副總理、中央財經委員會辦公室主任）等人會是小組成員。
而軍方代表，郭瑞華則認為在張又俠與何衛東當中，又由何衛東本身在對台工作上的條件比張又俠好，前者比後者更為適任。但是，過去的慣例通常是中央軍委第一副主席為對台工作小組成員，現不太確定兩者會是由誰任小組成員。
至於其他對台工作領導小組成員，尚須相關職務陸續調動才會更為明朗。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！