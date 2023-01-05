2023/01/05,
交通

「移動式納骨塔」惡名不假？台中公車撞死母子憾事背後，是評鑑制度下的行人悲歌

「移動式納骨塔」惡名不假？台中公車撞死母子憾事背後，是評鑑制度下的行人悲歌
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從台灣大道的BRT到台中市幹線公車，為了與台中的私有運具競爭，我們花了多少努力？努力了多久？換來了多少？還是到頭來只是把大家的精氣神花到緊繃，然後發現受苦的仍然是身為台中市民的使用者與司機員？長期以來我們到底把公車當甚麼了？

台中市於2021年12月27日深夜發生死亡車禍，一輛豐原客運公車在學士路、英才路口左轉時，疑似因燈光昏暗未注意到行人，直接撞上正在過馬路的一家3口，造成30歲李姓女子、一歲男嬰慘死，僅伊拉克籍丈夫倖存。

在事件過後網路聲援受害者、檢討配套措施、檢視交通設計的聲音不斷，回過頭看這些日子的新聞報導：「台中市公車日前才爆出司機把乘客趕下車毆打，27日晚上更發生公車撞上一家三口，釀母子死亡悲劇，台中市議員周永鴻28日要求交通局深切檢討現行公車評鑑制度。交通局表示，將把評鑑指標的行車安全配分提高，督促業者重視行車安全。」

然後我們看到了甚麼？在事發後30號即看見友人在網路上發文，表示一堆公車轉彎都會按喇叭，差點被嚇到！如此一來不是更適得其反嗎？我們從過去的經驗又學到了哪些呢？在網路一片檢視公車駕駛的聲音，與專業人士探討道路設計的同時，我想提出一個比例尺更大的看法。

台中上路停看聽：遠離公車就對了

還記得2019年時，我因為讀大學而來到台中，在成為一個合格的台中新鮮人之前，有一個都市傳說想必是大家都聽過的，就是「台中公車」——只要在台中讀過書，一定會聽到學長姐口耳相傳：「台中公車都沒在讓的、台中的公車都開很兇、台中式的喇叭是叭一聲長音不停……等」甚至更流傳著：「如果說機車是移動式神主牌，那麼公車就是移動式納骨塔……等地獄／地域哏」。

在大台北生活了18年的我，當時對此莞爾一笑，心裡接著想說：「有那麼誇張嗎？」緊接著在台中的生活就是瘋狂地被打臉——從坐公車聽到喇叭長按兩分鐘、在混合車道直行被公車逼車、親眼目睹海線「自強號」，我才恍然大悟，原來我才是那個不怕死靠運氣活著的死大一生。至此，才開始感受到台中汽車持有率全國第一、機車持有率全國第三的恐怖威力。

台中市加強稽查公車停讓行人
情境示意圖 | Photo Credit: 中央社

公車評鑑制度，何解？

台中市17家汽車客運每天運量約30萬人次，市府交通局進行營運與服務評鑑，2021年首度邀請視障人士擔任「秘密客」，結果10家甲等、7間乙等。當時交通局長葉昭甫表示：「針對部分項目欠佳表現的業者，祭出減少補貼款，等於減『年終績效』獎金『會很有感』。」

我相信公車評鑑制度立意良善，但是「會很有感」的感覺是回饋到客運公司、司機、乘客，還是用路人身上呢？

2021年台中幹線公車上路，當時台中青年即在上路後提出四大缺失，包含：「發車班距不穩定，單循環營運造成連鎖誤點、駕駛員高工時衍生安全問題，車外固定塗裝導致客運調度沒彈性，電動公車只有23%，沒有低底盤等傳統公車仍佔6%，及站牌等硬體施工品質低落等，要求台中市政府交通局檢討改進。」

2021年12月22日，有一名住台中的香港人搭乘台中客運290路時，替遭駕駛辱罵的行動不便長者抱不平，駕駛竟將乘客趕下車後毆打。試問，這就是對於低底盤公車的檢討改進嗎？還是公車評鑑制度下的社會悲歌？

在公車評鑑制度的「績效獎金」壓力之下，與不合理的營運模式、不彈性的車輛調度、失敗的步行環境，加上台中市高佔比的私人運具持有率，我們怎麼期待台中的公車能夠憑藉幾項政策就脫胎換骨？

我們都是台中公車下的悲劇

「把公車當捷運用，把捷運當圖卡用」這就是我在台中感觸最深的交通日常；或著說「先把台鐵當捷運用，再把公車當捷運用」然後回過頭，捷運呢？大概只停留在台中市交通局的粉絲專頁圖卡上吧；公車呢？大概已經變成另類迷音在台灣廣為流傳了吧。

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作者提供
台中公車迷因哏圖

此類案例在台中層出不窮，從台灣大道的BRT到台中市幹線公車，為了與台中的私有運具競爭，我們花了多少努力？努力了多久？換來了多少？還是到頭來只是把大家的精氣神花到緊繃，然後發現受苦的仍然是身為台中市民的使用者與司機員？

在這裡絕對不是幫司機員開脫，而是想討論長期以來我們到底把公車當甚麼了？

2019年曾有政黨團體在誤點罰款問題上即曾表態：「每一家客運顧及人事成本，不太可能會因為開罰措施增聘駕駛員。如果以現有各家客運司機員人力，真的開罰下去，駕駛員為了達成準時、不脫班要求，趕車、對行動不便乘客不友善、甚至因為人力不足而疲勞駕駛的情況，也會越來越多，開罰反而造成公車運輸服務品質的降低。」如今台中一再發生憾事，絕對不是一句絕不寬貸就能解決問題。

2021年4月間台中公車行經清水區某高中外路口時，撞死張姓女高中生——到這次的中國醫前母子雙亡，一次又一次的交通事故、一個又一個家庭的支離破碎，誰來負責？誰來承擔？誰來解決問題？

要求準點、要求安全、要求捷運建設、要求人本交通？

讓公車回歸市區交通吧，讓捷運回歸市區幹線運輸主力——過多且雜亂的延伸線早已讓幹線公車的整合美意喪失、過於長途且彎繞的路線早已讓班次準點成為天方夜譚、過多的私有運具早已讓台中交通逐漸癱瘓。

台中翹首盼望捷運30年，換來的是人本交通的牛步、換來的是運輸路網的不健全、換來的是公車業者持續接受補助存活、換來的是評鑑制度下的層層壓力、換來的是多少個家庭的支離破碎？

我曾在台中捷運通車週年反思中提及：「捷運絕對不只是交通建設，更是全盤的空間規劃」其實廣義之，大眾運輸本身就需要有通盤規劃的概念，仰賴的是跨部門的橫向溝通與配合、仰賴的是從短、中、長程的運具分配。因此從準點到安全如何兼具，其實有很多解決方式——但我們往往用最速解，而不是最佳解去解決問題；我們往往檢討解決製造問題的人，卻很少解決問題。

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Photo Credit: 中央社

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