輝達與鴻海合作開發「自動駕駛車用平台」，劉揚偉：目標2025年全球電動車市佔率5%
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全球圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）於4日宣布，將和鴻海科技集團（Foxconn）建立策略夥伴關係。輝達直言，使用符合它們家規格的感測器組來打造電動車，能夠加快鴻海科技集團達到「Time To Market」與「Time To Cost」策略目標。
全球圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）於4日宣布，將和鴻海科技集團（Foxconn）建立策略夥伴關係，雙方將共同開發「自動駕駛車用平台」。輝達強調，兩者合作主要的策略是協助鴻海建立自駕車的標準化、模組化，藉此縮短產品上市時間，如此才能夠快速搶得市占。
輝達協助鴻海「Time To Market」、「Time To Cost」
1月4日，輝達將和鴻海宣布建立策略夥伴關係，雙方將共同開發自動駕駛車用平台。未來，鴻海製造的電動車可望有能力即時處理大量的感測器資料，讓自動駕駛汽車能夠安全地感知路況、規畫和採取行動。
對於本次合作，輝達強調，如果使用自家產品DRIVE Hyperion規格的「感測器組」來打造電動車，可以讓鴻海達到「Time To Market」（從構思產品到銷售產品所需的時間）與「Time To Cost」（標準、模組化，讓開發時間與速度降最低）的兩大策略目標。
輝達強調，本次合作協議中，鴻海將扮演「一線製造廠」的角色，運用輝達研發的自駕車硬體（NVIDIA DRIVE Orin™）技術為全球車市生產電子控制晶片（ECU）。
自駕車硬體（NVIDIA DRIVE）：嵌入式超級運算平台能夠處理攝影機、雷達和光學雷達感測器傳來的資料，藉此感知周遭環境、在地圖上定位車輛位置，接著規劃和執行可安全行駛的道路。
NVIDIA DRIVE是一項人工智慧平台是一個小型高效節能的套件，可支援自動駕駛、艙內功能和駕駛員監控等安全功能。
然而，NVIDIA DRIVE是一個大項目，它主要分為3大部分，分別是：自駕車的可量產平台NVIDIA DRIVE Hyperion™ ；還有，系統單晶片NVIDIA DRIVE Orin，它可提供254兆次運算效能，可以當成電動車的中央電腦使用；
以及，新一代集中式車用電腦NVIDIA DRIVE Thor ，這的產品可在單一安全且可靠的系統上，執行先進的駕駛輔助和車內資訊娛樂應用程式。
劉揚偉：速度就是我們的強項，目標2025市占率5%
此外，鴻海生產的電動車也將配備DRIVE Orin ECU及DRIVE Hyperion™感測器，為車輛提供高度的自動駕駛功能。
鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗表示：「此次與NVIDIA 的策略合作，除了使鴻海能夠提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。」
他強調，這是一個是經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。
日前鴻海董事長劉揚偉強調，Time to Market、Time to Cost，速度是鴻海的強項。他說，未來鴻海面對相同背景同業（電子代工）來說，電動車需要的技術廣度，以及資金規模龐大」，並不是以勞動力或政府支持就能成功。他說：「我們的挑戰不是資金，而是技術。」
劉揚偉還提到，相對於傳統車廠開發電動車新車需要4年，鴻海將時間縮短至2年，2022年將持續擴大客戶基礎，鴻海的目標就是2025年全球電動車市佔率挑戰5%。
未來鴻海和輝達的合作，將提供平台開發自駕車，讓各大廠技術可以展現，也讓研發時間大幅縮短。輝達指出，目前越來越多位居領導地位的交通運輸業者開始選用DRIVE Orin來開發自駕車，與鴻海的合作，將使得NVIDIA能再進一步滿足日益增長的產業需求。
NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall說：「我們與鴻海的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠商提供世界級的供應商，而該供應商能大規模量產NVIDIA DRIVE Orin平台。
最後，他強調鴻海亦決定在其電動車產品上使用DRIVE Hyperion感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。預計兩強合作將成為向對手競爭的最大利器。
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核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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