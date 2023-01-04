2023/01/04,
商業

輝達與鴻海合作開發「自動駕駛車用平台」，劉揚偉：目標2025年全球電動車市佔率5%

輝達與鴻海合作開發「自動駕駛車用平台」，劉揚偉：目標2025年全球電動車市佔率5%
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

全球圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）於4日宣布，將和鴻海科技集團（Foxconn）建立策略夥伴關係。輝達直言，使用符合它們家規格的感測器組來打造電動車，能夠加快鴻海科技集團達到「Time To Market」與「Time To Cost」策略目標。

全球圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）於4日宣布，將和鴻海科技集團（Foxconn）建立策略夥伴關係，雙方將共同開發「自動駕駛車用平台」。輝達強調，兩者合作主要的策略是協助鴻海建立自駕車的標準化、模組化，藉此縮短產品上市時間，如此才能夠快速搶得市占。

輝達協助鴻海「Time To Market」、「Time To Cost」

1月4日，輝達將和鴻海宣布建立策略夥伴關係，雙方將共同開發自動駕駛車用平台。未來，鴻海製造的電動車可望有能力即時處理大量的感測器資料，讓自動駕駛汽車能夠安全地感知路況、規畫和採取行動。

對於本次合作，輝達強調，如果使用自家產品DRIVE Hyperion規格的「感測器組」來打造電動車，可以讓鴻海達到「Time To Market」（從構思產品到銷售產品所需的時間）與「Time To Cost」（標準、模組化，讓開發時間與速度降最低）的兩大策略目標。

輝達強調，本次合作協議中，鴻海將扮演「一線製造廠」的角色，運用輝達研發的自駕車硬體（NVIDIA DRIVE Orin™）技術為全球車市生產電子控制晶片（ECU）。

自駕車硬體（NVIDIA DRIVE）：嵌入式超級運算平台能夠處理攝影機、雷達和光學雷達感測器傳來的資料，藉此感知周遭環境、在地圖上定位車輛位置，接著規劃和執行可安全行駛的道路。

NVIDIA DRIVE是一項人工智慧平台是一個小型高效節能的套件，可支援自動駕駛、艙內功能和駕駛員監控等安全功能。

然而，NVIDIA DRIVE是一個大項目，它主要分為3大部分，分別是：自駕車的可量產平台NVIDIA DRIVE Hyperion™ ；還有，系統單晶片NVIDIA DRIVE Orin，它可提供254兆次運算效能，可以當成電動車的中央電腦使用；

以及，新一代集中式車用電腦NVIDIA DRIVE Thor ，這的產品可在單一安全且可靠的系統上，執行先進的駕駛輔助和車內資訊娛樂應用程式。

劉揚偉：速度就是我們的強項，目標2025市占率5%

此外，鴻海生產的電動車也將配備DRIVE Orin ECU及DRIVE Hyperion™感測器，為車輛提供高度的自動駕駛功能。

鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗表示：「此次與NVIDIA 的策略合作，除了使鴻海能夠提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。」

他強調，這是一個是經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。

日前鴻海董事長劉揚偉強調，Time to Market、Time to Cost，速度是鴻海的強項。他說，未來鴻海面對相同背景同業（電子代工）來說，電動車需要的技術廣度，以及資金規模龐大」，並不是以勞動力或政府支持就能成功。他說：「我們的挑戰不是資金，而是技術。」

劉揚偉還提到，相對於傳統車廠開發電動車新車需要4年，鴻海將時間縮短至2年，2022年將持續擴大客戶基礎，鴻海的目標就是2025年全球電動車市佔率挑戰5%。

未來鴻海和輝達的合作，將提供平台開發自駕車，讓各大廠技術可以展現，也讓研發時間大幅縮短。輝達指出，目前越來越多位居領導地位的交通運輸業者開始選用DRIVE Orin來開發自駕車，與鴻海的合作，將使得NVIDIA能再進一步滿足日益增長的產業需求。

NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall說：「我們與鴻海的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠商提供世界級的供應商，而該供應商能大規模量產NVIDIA DRIVE Orin平台。

最後，他強調鴻海亦決定在其電動車產品上使用DRIVE Hyperion感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。預計兩強合作將成為向對手競爭的最大利器。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。