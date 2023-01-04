輝達與鴻海合作開發「自動駕駛車用平台」，劉揚偉：目標2025年全球電動車市佔率5%

全球圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）於4日宣布，將和鴻海科技集團（Foxconn）建立策略夥伴關係，雙方將共同開發「自動駕駛車用平台」。輝達強調，兩者合作主要的策略是協助鴻海建立自駕車的標準化、模組化，藉此縮短產品上市時間，如此才能夠快速搶得市占。

輝達協助鴻海「Time To Market」、「Time To Cost」

1月4日，輝達將和鴻海宣布建立策略夥伴關係，雙方將共同開發自動駕駛車用平台。未來，鴻海製造的電動車可望有能力即時處理大量的感測器資料，讓自動駕駛汽車能夠安全地感知路況、規畫和採取行動。

對於本次合作，輝達強調，如果使用自家產品DRIVE Hyperion規格的「感測器組」來打造電動車，可以讓鴻海達到「Time To Market」（從構思產品到銷售產品所需的時間）與「Time To Cost」（標準、模組化，讓開發時間與速度降最低）的兩大策略目標。

輝達強調，本次合作協議中，鴻海將扮演「一線製造廠」的角色，運用輝達研發的自駕車硬體（NVIDIA DRIVE Orin™）技術為全球車市生產電子控制晶片（ECU）。

自駕車硬體（NVIDIA DRIVE）：嵌入式超級運算平台能夠處理攝影機、雷達和光學雷達感測器傳來的資料，藉此感知周遭環境、在地圖上定位車輛位置，接著規劃和執行可安全行駛的道路。

NVIDIA DRIVE是一項人工智慧平台是一個小型高效節能的套件，可支援自動駕駛、艙內功能和駕駛員監控等安全功能。

然而，NVIDIA DRIVE是一個大項目，它主要分為3大部分，分別是：自駕車的可量產平台NVIDIA DRIVE Hyperion™ ；還有，系統單晶片NVIDIA DRIVE Orin，它可提供254兆次運算效能，可以當成電動車的中央電腦使用；

以及，新一代集中式車用電腦NVIDIA DRIVE Thor ，這的產品可在單一安全且可靠的系統上，執行先進的駕駛輔助和車內資訊娛樂應用程式。

劉揚偉：速度就是我們的強項，目標2025市占率5%

此外，鴻海生產的電動車也將配備DRIVE Orin ECU及DRIVE Hyperion™感測器，為車輛提供高度的自動駕駛功能。

鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗表示：「此次與NVIDIA 的策略合作，除了使鴻海能夠提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。」

他強調，這是一個是經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。

日前鴻海董事長劉揚偉強調，Time to Market、Time to Cost，速度是鴻海的強項。他說，未來鴻海面對相同背景同業（電子代工）來說，電動車需要的技術廣度，以及資金規模龐大」，並不是以勞動力或政府支持就能成功。他說：「我們的挑戰不是資金，而是技術。」

劉揚偉還提到，相對於傳統車廠開發電動車新車需要4年，鴻海將時間縮短至2年，2022年將持續擴大客戶基礎，鴻海的目標就是2025年全球電動車市佔率挑戰5%。

未來鴻海和輝達的合作，將提供平台開發自駕車，讓各大廠技術可以展現，也讓研發時間大幅縮短。輝達指出，目前越來越多位居領導地位的交通運輸業者開始選用DRIVE Orin來開發自駕車，與鴻海的合作，將使得NVIDIA能再進一步滿足日益增長的產業需求。

NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall說：「我們與鴻海的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠商提供世界級的供應商，而該供應商能大規模量產NVIDIA DRIVE Orin平台。

最後，他強調鴻海亦決定在其電動車產品上使用DRIVE Hyperion感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。預計兩強合作將成為向對手競爭的最大利器。

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核稿編輯：翁世航