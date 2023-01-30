公務員讀研究所就能開啟新人生嗎？你可能落入了在職進修的盲點

我真心想要分享給大家這些事情，因為這是我浪費了許多時間和精力，不斷嘗試又失敗，一直到最後辭職，嘗試打破自己概念跟限制的經驗。

我非常理解很多公務員會跑去進修的內心真正動機跟原因，我也知道成為公務員的人，大多有怎樣的背景跟價值觀，而這些東西，組成了現在的我們，如果遇到人生的瓶頸，卻找不到出路，那麼很有可能，是過去的經驗影響了我們、限制了我們、捆綁我們。

為什麼我們成為了公務員？

公務員作為一個職業選擇，自然有一些人格特質或者過去經驗的累積造就，當公務員的人，有很大一部分出身於軍公教家庭，我們可以想像身於這類家庭，繼續從事公教，幾乎是從小唯一的職業想像，甚至可能沒有考慮過其他的。

另一部分，則是上一代的職業成就不高，由於父母的謀生經驗沒有太多可以參考借鏡的資訊，造成小孩對於職業及工作的想像也相對貧乏，公教這種普遍受整個社會認識的行業，就會成為沒有靈感的時候的選擇，而且成為公務員對於整個家庭來講，也是一種穩定的力量，是一種「向上攀升」的過程，像我自己，就典型算是這一種類型的人。

第三類型，通常是在民間就職受挫或求職不順利之後，轉進公職。

在民間就職受挫的原因有很多類型，包含個性不合，另一種則是所謂的「文組」學生，雖然以前念書還可以，但在學校學的東西幾乎沒有甚麼在求職市場上的利基、或對大學學的東西沒興趣，不想延伸成職業，可以說是沒有甚麼專業的狀態，在民間找得到的工作機會與待遇都不佳，可能還自己對甚麼東西都興趣缺缺，於是繼續念書考試，得到薪水還不錯的公務員的工作，就是個挺不錯的選項。

為什麼當上公務員，卻還要一直讀書進修？

問題就回來了？到底是為什麼要在職進修？為什麼要讀研究所、博士班？我們不是都已經當上公務員了，這個據說可以做到退休的工作，而且公務員的學歷跟考績、升遷通常都沒有直接關係，為什麼還要花錢、花時間跟精神去進修學位？驅使我們這麼作的動力是甚麼？是因為很喜歡做研究嗎？

當然絕對有喜歡做研究的人，那麼繼續讀研讀博真的很棒，最近也有人分享他同事，在職唸完博班之後，順利轉職進大學當老師了！從事學術工作、轉進研究單位或智庫，確實都是公務員轉職的選項，不過出於這樣明確的目標而開始在職進修的人，卻是少數。

所以我們到底是為什麼而進修？你可以思考一下，你是不是也跟曾經的我一樣，因為下列這些原因而開始進修：

工作環境跟工作內容帶來的停滯感、乏味及茫然，不希望自己停住，變成沒有追求的樣子。

潛意識已經察覺到不喜歡現在的工作，透過進修擺脫焦慮跟暫時轉移注意力。

有發現公務員未必要當一輩子，但不明確知道該怎麼擺脫這個宿命一樣的職業，想試試看進修是否可以發展新的可能性、幫自己加分。

很多人都有碩士學歷，覺得自己也可以有一個。

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在職進修、讀研究所不會幫你找到下一步

我必須殘忍地告訴大家，在職進修完成之後，甚麼事情都不會發生，除了剛剛那個唸完博班去當教授的勵志故事以外，包含我在內，以及我身邊所有曾經在職去唸研究所的公務員，以及我從網友身上聽到的故事，得到學位之後，90%的人甚麼事情都不會發生、一點改變都不會有。

（若跟到以後會當官的教授，應該是可能對工作有幫助的，就不討論這種特殊狀況了！）

工作感到停住的還是停住、不適應的繼續不適應、不快樂的仍然不快樂、不知道幹嘛的依舊不知道幹嘛、想轉職的終究沒敢轉出去。

為什麼會這樣？因為絕大多數研究所都是以研究為目的，並不是以培養可以使用在工作上的專業為目的，也不是幫助學生探索自己、了解社會、了解職業、發掘所長的地方，也無法學到如何有步驟的規劃人生，無法學到除了學術及學科以外，現實業界所希望工作者擁有的技能。

還記得前面說的，許多人之所以進入公職，就是礙於過去生命經驗及家庭傳承的經驗，對於職業及工作的想像貧乏所致，另一部分，則是在學校沒有學到可以致用的東西所致，那為什麼，我們還會以為學校這個再熟悉不過的老地方，有可能再告訴我們一些我們不知道的東西呢？為什麼我們會一再給學校機會？

「學校對工作是沒有用的，丟掉正式學歷跟學位的迷思」

由我來說這句話非常荒謬，因為我自己就患有嚴重的名校信仰病，但也因此，由我來說這句話，又特別有說服力。

我不敢說自己至今已經完全拋棄了名校給我的虛榮感、光環感，畢竟躲在那之中非常安全，感覺自己好像拿著一把鍍金的武器，殊不知鍍金的武器往往是不能打的武器。為什麼會緊抓一把不能打的武器呢？大概就是知道自己一無所有、只有這個吧。

對於從小到大所有東西、所有資歷資格、所有鼓勵成就，都是靠著考試讀書得到的人而言，遇到瓶頸的時候想要繼續尋求正式教育體系的庇護，想要繼續用讓自己最有安全感的讀書考試，試圖找出下一步，這樣的我們，不過就是被學歷給制約的帕夫洛夫之犬，以為響起的鈴聲之後有食物，但或許從一開始，那鈴聲的後面從來都沒有我們想要的東西。

有些事情我們早就知道了不是嗎？例如你已經知道學歷跟工作能力是兩回事，你也知道國考的學科，在工作上幾乎派不上用場了。

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學校教育我們全部都非常熟悉了，甚至可能你也早就有一個還不錯的學校的學歷了，可是在求職過程中，還會覺得「為什麼我是X大的，只領得到這薪水」、會被人說「X大的人心高氣傲，還不如O大的好用」，為什麼還是感覺被現狀給纏繞住，只能把公務員當成自己唯一能做的、最好的工作？

會不會就是因為，學校裡根本沒有我們需要的東西。

學習的種類有很多，逆向操作的進修思維

之前在適合當公務員的評估、在職進修策略這些文章都有分享過，公職整體而言算是比民間更好的進修環境，包含有公假、補助、留職停薪這些好康（其實還有學習時數，但大家應該沒有很真心在乎學習時數吧），但是這些進修資源，都只限於學校教育，這可能是絕大多數公務員都選擇學校作為進修選項的原因。