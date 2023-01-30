公務員讀研究所就能開啟新人生嗎？你可能落入了在職進修的盲點
我們想讓你知道的是
遇過很多來詢問我進修經驗的朋友，大家的選項都很像！可是大家的人生目標、興趣、所長、目標真的都這麼如出一轍嗎？會不會表示在職進修時，如果按照現在的工作、過去既有的經驗、跟公職體系給予的資源，選擇反而再次變得很有限？這真的是進修的人想要追求的事情嗎？
我真心想要分享給大家這些事情，因為這是我浪費了許多時間和精力，不斷嘗試又失敗，一直到最後辭職，嘗試打破自己概念跟限制的經驗。
我非常理解很多公務員會跑去進修的內心真正動機跟原因，我也知道成為公務員的人，大多有怎樣的背景跟價值觀，而這些東西，組成了現在的我們，如果遇到人生的瓶頸，卻找不到出路，那麼很有可能，是過去的經驗影響了我們、限制了我們、捆綁我們。
為什麼我們成為了公務員？
公務員作為一個職業選擇，自然有一些人格特質或者過去經驗的累積造就，當公務員的人，有很大一部分出身於軍公教家庭，我們可以想像身於這類家庭，繼續從事公教，幾乎是從小唯一的職業想像，甚至可能沒有考慮過其他的。
另一部分，則是上一代的職業成就不高，由於父母的謀生經驗沒有太多可以參考借鏡的資訊，造成小孩對於職業及工作的想像也相對貧乏，公教這種普遍受整個社會認識的行業，就會成為沒有靈感的時候的選擇，而且成為公務員對於整個家庭來講，也是一種穩定的力量，是一種「向上攀升」的過程，像我自己，就典型算是這一種類型的人。
第三類型，通常是在民間就職受挫或求職不順利之後，轉進公職。
在民間就職受挫的原因有很多類型，包含個性不合，另一種則是所謂的「文組」學生，雖然以前念書還可以，但在學校學的東西幾乎沒有甚麼在求職市場上的利基、或對大學學的東西沒興趣，不想延伸成職業，可以說是沒有甚麼專業的狀態，在民間找得到的工作機會與待遇都不佳，可能還自己對甚麼東西都興趣缺缺，於是繼續念書考試，得到薪水還不錯的公務員的工作，就是個挺不錯的選項。
為什麼當上公務員，卻還要一直讀書進修？
問題就回來了？到底是為什麼要在職進修？為什麼要讀研究所、博士班？我們不是都已經當上公務員了，這個據說可以做到退休的工作，而且公務員的學歷跟考績、升遷通常都沒有直接關係，為什麼還要花錢、花時間跟精神去進修學位？驅使我們這麼作的動力是甚麼？是因為很喜歡做研究嗎？
當然絕對有喜歡做研究的人，那麼繼續讀研讀博真的很棒，最近也有人分享他同事，在職唸完博班之後，順利轉職進大學當老師了！從事學術工作、轉進研究單位或智庫，確實都是公務員轉職的選項，不過出於這樣明確的目標而開始在職進修的人，卻是少數。
所以我們到底是為什麼而進修？你可以思考一下，你是不是也跟曾經的我一樣，因為下列這些原因而開始進修：
- 工作環境跟工作內容帶來的停滯感、乏味及茫然，不希望自己停住，變成沒有追求的樣子。
- 潛意識已經察覺到不喜歡現在的工作，透過進修擺脫焦慮跟暫時轉移注意力。
- 有發現公務員未必要當一輩子，但不明確知道該怎麼擺脫這個宿命一樣的職業，想試試看進修是否可以發展新的可能性、幫自己加分。
- 很多人都有碩士學歷，覺得自己也可以有一個。
在職進修、讀研究所不會幫你找到下一步
我必須殘忍地告訴大家，在職進修完成之後，甚麼事情都不會發生，除了剛剛那個唸完博班去當教授的勵志故事以外，包含我在內，以及我身邊所有曾經在職去唸研究所的公務員，以及我從網友身上聽到的故事，得到學位之後，90%的人甚麼事情都不會發生、一點改變都不會有。
（若跟到以後會當官的教授，應該是可能對工作有幫助的，就不討論這種特殊狀況了！）
工作感到停住的還是停住、不適應的繼續不適應、不快樂的仍然不快樂、不知道幹嘛的依舊不知道幹嘛、想轉職的終究沒敢轉出去。
為什麼會這樣？因為絕大多數研究所都是以研究為目的，並不是以培養可以使用在工作上的專業為目的，也不是幫助學生探索自己、了解社會、了解職業、發掘所長的地方，也無法學到如何有步驟的規劃人生，無法學到除了學術及學科以外，現實業界所希望工作者擁有的技能。
還記得前面說的，許多人之所以進入公職，就是礙於過去生命經驗及家庭傳承的經驗，對於職業及工作的想像貧乏所致，另一部分，則是在學校沒有學到可以致用的東西所致，那為什麼，我們還會以為學校這個再熟悉不過的老地方，有可能再告訴我們一些我們不知道的東西呢？為什麼我們會一再給學校機會？
「學校對工作是沒有用的，丟掉正式學歷跟學位的迷思」
由我來說這句話非常荒謬，因為我自己就患有嚴重的名校信仰病，但也因此，由我來說這句話，又特別有說服力。
我不敢說自己至今已經完全拋棄了名校給我的虛榮感、光環感，畢竟躲在那之中非常安全，感覺自己好像拿著一把鍍金的武器，殊不知鍍金的武器往往是不能打的武器。為什麼會緊抓一把不能打的武器呢？大概就是知道自己一無所有、只有這個吧。
對於從小到大所有東西、所有資歷資格、所有鼓勵成就，都是靠著考試讀書得到的人而言，遇到瓶頸的時候想要繼續尋求正式教育體系的庇護，想要繼續用讓自己最有安全感的讀書考試，試圖找出下一步，這樣的我們，不過就是被學歷給制約的帕夫洛夫之犬，以為響起的鈴聲之後有食物，但或許從一開始，那鈴聲的後面從來都沒有我們想要的東西。
有些事情我們早就知道了不是嗎？例如你已經知道學歷跟工作能力是兩回事，你也知道國考的學科，在工作上幾乎派不上用場了。
學校教育我們全部都非常熟悉了，甚至可能你也早就有一個還不錯的學校的學歷了，可是在求職過程中，還會覺得「為什麼我是X大的，只領得到這薪水」、會被人說「X大的人心高氣傲，還不如O大的好用」，為什麼還是感覺被現狀給纏繞住，只能把公務員當成自己唯一能做的、最好的工作？
會不會就是因為，學校裡根本沒有我們需要的東西。
學習的種類有很多，逆向操作的進修思維
之前在適合當公務員的評估、在職進修策略這些文章都有分享過，公職整體而言算是比民間更好的進修環境，包含有公假、補助、留職停薪這些好康（其實還有學習時數，但大家應該沒有很真心在乎學習時數吧），但是這些進修資源，都只限於學校教育，這可能是絕大多數公務員都選擇學校作為進修選項的原因。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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