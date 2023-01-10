GA和GA4差別在哪？一次看懂新版Google Analytics五大升級優勢

Google Analytics（GA）是全球95%行銷人都在使用的網站分析工具，大家習以為常的通用版GA將於2023年6月30日起全面停收資料，並於年底前關閉後台，由新版Google Analytics 4（GA4）接棒上陣。

雖然新舊轉換間不免讓行銷人費盡心神、緊張不已，但是新版GA4全面升級、功能大躍進，對行銷人而言有好無壞。這篇文章，我們整理了GA vs GA4的五大差異，現在就和TenMax一起來看看GA4的厲害之處吧！

一、WEB/APP跨平台資料一次收，用戶行為一把抓

電商品牌、新聞媒體，同時經營自有網站與APP應用程式，兩邊資料該怎麼一次收齊？過去，通用版GA專注搜集網站資料，行銷人需要另外新增Firebase帳號，以查看APP數據；現在，新版GA4在「資料串流」設定當中，可以串接指定APP的Firebase SDK，幫助行銷人直接在GA4中查看應用程式數據，再也不用雙頁面切換、看到眼花。

Photo Credit: TenMax GA4資料串流中，可新增應用程式APP的Firebase SDK

二、跨裝置識別Unique User，預算不浪費

不僅跨平台搜集，GA4也可達到跨裝置追蹤。第三方Cookie將於2024退場，讓許多人傷透腦筋，深怕失去跨站追蹤的神器；新版GA4以「User-ID」和「Google信號」（Google Signal）來應對，User-ID用以追蹤有登入的使用者，而開啟Google信號後，即使未登入的使用者，也可跨裝置追蹤並投遞再行銷廣告。

Photo Credit: TenMax 開啟Google信號，實現跨裝置追蹤

通用GA採用Cookie追蹤，當同一使用者切換裝置或瀏覽器時，容易被辨識為不同的使用者，導致重複計算、人數膨脹等疑慮，進而影響成效的判讀與衡量；GA4運用User-ID搭配Google信號，跨裝置與瀏覽器，比對並辨識單一使用者，大幅減少因為切換而遺失的行為歷程，數據也更能反應消費者的使用情形與完整轉換路徑，有利於後續投廣應用，優化預算效率和成效歸因。

三、新增預設事件＆預測功能，分析應用更輕鬆

新版GA4中，追蹤基準從「工作階段」（Session）轉以「事件」（Event）為主，更精準地掌握真實、高價值的用戶行為。且過去，在通用GA中，並沒有預設的追蹤事件，如果想搜集「讀者滑動了多少文章比例」、「客人在站內搜尋了什麼商品」等行為，通通都必須進入Google Tag Manager（GTM）手動設定。

新版GA4就不同了！加強型事件評估自帶網頁瀏覽（page view）、捲動（scroll）、站內搜尋（view search results）等七大類型事件，只要安裝好GA4，搜集即刻啟動！

分析更細緻之外，GA4應用也升級。系統運用機器學習技術，分析並歸納存入的每筆數據，助攻品牌受眾鎖定。當系統收集到指定額度的資料筆數，即可在「設定」＞「目標對象」頁面中，查看系統提供的預測建議，行銷人不必再閉門苦思、盲人摸象，而可以直接針對「預估未來7天內的潛在購買者」投放廣告；不止如此，GA4可以串連Google Ads ，在廣告設定環節直接選用前述受眾，大幅節省了設定時間。

Photo Credit: TenMax GA4的建議目標受眾功能，協助預測高潛力消費者

四、客製化產業報表，一指之間獲得實用洞察

「這些道理我都懂，但報表我還是不會抓⋯⋯」

獲得數據，該怎麼轉換成實用的洞察，實際幫助行銷規劃？GA4幫你想好了！「探索」頁面中提供客製化報表範本，以因應多種產業、商務模式的不同需求；隨選隨用，迅速獲得實用洞察。

Photo Credit: TenMax GA4探索功能中，提供多種報表範本

舉例來說，當行銷人想分析消費者的使用歷程，針對不同事件進行排序，並檢視階段間的流失率，或是比較不同消費路徑的轉單成效，便可使用「路徑探索」報表進行觀察；而當行銷人想要分析不同來源媒介的流量品質，找出含金量最高的來源管道，即可使用「使用者生命週期」報表。

Photo Credit: TenMax GA4探索功能中的「路徑探索」報表

除了以上兩個情境案例，在GA4中還可以在主控版上的「探索」中，針對更多分析切角，生成最合適的報表；亦能針對產業屬性設定客製指標、報表呈現方式。讓GA4在策略規劃時，成為最有力的輔助。

五、免費串接BigQuery，龐大數據有處安放

無餅乾時代，第一方數據成關鍵！GA4第一方數據應用最大亮點，在於可以免費串接BigQuery永久儲存資料。BigQuery是Google雲端商業智慧（BI）系統，不僅提供雲端資料倉儲，更支援大規模數據運算與分析，在業界被譽為大數據時代「地表最強資料分析工具」。

過去，一年得斥資450萬台幣升級GA360，才能串接BigQuery；現在，GA4開放免費串接，並提供充足額度！不怕你用，只怕你不會用。GA4搜集數據、BigQuery高效比對與識別單一用戶，進行受眾貼標與分群，幫助行銷人完整了解消費者樣貌、真正擁有數據應用能力；BigQuery更搭載多種AI運算模型，串接Google Ads等工具完成第一方數據應用。擁抱數據、獲客升級，只在一指間！

Photo Credit: TenMax GA4搭配BigQuery，永久保存、高效運用第一方數據

通用GA退場迫在眉睫，轉換、安裝GA4勢在必行！看完以上五大GA4升級優勢，是否讓你對於新版GA更具信心呢？即刻完成轉換，享受上述功能吧。TenMax也提供專業團隊，提供多元導入方案，服務隨選，助力發揮GA4大綜效，埋扣、報表、應用，通通沒煩惱。

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航