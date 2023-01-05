TNL+ 2023/01/05,
印太

軍人為職業的家族還會獲得專屬姓氏？談為何「傳統上」泰國軍人有崇高地位

軍人為職業的家族還會獲得專屬姓氏？談為何「傳統上」泰國軍人有崇高地位
泰國軍隊。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當2022年底台灣政府要將義務役從四個月恢復成一年的時候，令人想起，而泰國政府在2021年底宣布將逐步廢除義務役的新聞。 傳統上，台灣社會有「好男不當兵」的想法。而泰國社會在古代就有崇尚軍人的傳統，到了近代，隨著拉瑪五世的現代化路線，貴族也逐步成為西化或現代化的職業軍人，因此在拉瑪六世「賜姓千家」的政策中，這些以軍人為職業的家族也獲得了專屬的姓氏。

2022年的最後幾天，台灣最大的新聞就是蔡英文總統拍板義務役從四個月恢復成一年，而這也讓我想到2021年底泰國政府宣布將逐步廢除義務役的新聞，當然台灣跟泰國在現在的國際情勢之下有很大的差異，在面對中共的威脅需要加強國防成為台灣現在社會的主流觀點，而泰國在其區域相對和平的情勢之下，逐步推動廢除義務役也成為泰國政府的新政策。

受中華文化影響的「好男不當兵」

但除了台泰兩邊的國際情勢有所不同以外，實際上軍人在台灣社會與泰國社會上的地位與形象也有很大的差異。軍人在台灣社會上的地位與形象，在近代受到國民黨戰敗撤離與國民黨對人民政治迫害的歷史影響，而在歷史上受中華文化的影響之下，台灣社會「重文輕武」以及「萬般皆下品、唯有讀書高」的觀念相當明顯，進而產生「好男不當兵」的社會共識，因此台灣社會最優秀的人才都不會想成為職業軍人。

在這種社會觀念沒有改變的情況之下，募兵制理所當然難以獲得成效，再加上軍人待遇與福利多年未曾提升，最終也只能走回依靠義務役的老路，可以說台灣的社會觀念對台灣軍隊的建置影響深遠。而筆者認為如果政府沒有改變台灣社會對軍人的印象，即便制度改變也難以吸引真正優秀的人才加入職業軍人行列，反而可能導致台灣花大錢訓練一年的義務役，卻慢慢失去真正戰場主力的志願役軍人。

泰國社會對「軍人」階級的看法

首先我們必須先理解，泰國古代傳統階級中不存在中國文化的那種「文官」，就像泰國經典文學作品《坤平與坤昌》當中的坤昌，雖然是透過金錢買到管理大象的官位，但仍然可以帶領軍隊去找坤平的麻煩。因為泰國自阿瑜陀耶時代以來，便透過印度文化來建構社會秩序，其社會階級雖不像印度有明顯的種姓階級制度，但「軍人」或稱「武將」階級的權力大於一切，僅次於婆羅門祭司與僧人，而泰國統治者自古以來便以「轉輪聖王」自居，其意涵也是保護自己的人民，因此強大武力是統治者的重要象徵。

另一方面則是泰族人自來到泰國這塊土地建立文明以來，便處於西側緬甸與東側吳哥的夾擊之中，即便後來成功征服吳哥帝國，且將其納入屬地之中，但仍有來自西側的緬甸各王朝的入侵。到了大航海時代之後，西側變成英國，東側變成法國，仍然需在兩大西方列強之間求生存，因此崇尚強大軍力來保護自己國家與族群的外在背景，加上傳統思維與觀念，形塑出泰國社會對於軍人階級的尊重。說到這裡，一定有不少看過網路上泰國義務役抽籤影片的人會好奇，那為何泰國男性這麼排斥成為義務役？軍人社會地位不是很高嗎？

泰國義務役與職業軍人地位的差異

泰國義務役制度是在拉瑪五世廢除奴隸制之後開始推動，但義務役基本上就跟阿瑜陀耶時代以來的「派（ไพร่）」概念差不多，只是從原本為地方統治者服務，改成為整個國家服務，效忠的對象從地方統治者變成曼谷王朝的統治者，當然這也是拉瑪五世推動中央集權下的成果，並給予原本被解放的奴隸階層或外來新移民（例如：華人）一個新的改變社會地位的機會，讓他們能透過從軍與軍職的表現改變家族的階級地位。

而原本居於上層的地方統治者或貴族，則依循著拉瑪五世的現代化路線，逐步成為西化或現代化的職業軍人，因此在拉瑪六世「賜姓千家」的政策中，這些以軍人為職業的家族也獲得了專屬的姓氏，（參考：《泰國人姓名可看出家族​​背景或職業，從14張圖看懂姓氏背後落落長的意涵》 ），而這些當時已經有「陸軍、海軍、空軍」專屬姓氏的家族，其後代即便不當軍人也多半位居泰國社會上層。

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