2023/01/05,
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印度止咳藥乙二醇超標數百倍 ，繼甘比亞之後，烏茲別克至少19名兒童服用後死亡

印度止咳藥乙二醇超標數百倍 ，繼甘比亞之後，烏茲別克至少19名兒童服用後死亡
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繼甘比亞傳出多名孩童疑因服用印度製感冒糖漿喪生後，至少19名烏茲別克兒童去（2022）年底在服用印度Doc-1 Max止咳糖漿後死亡。當地官員說，Doc-1 Max乙二醇的劑量高達安全標準的300倍。

（中央社）繼甘比亞傳出多名孩童疑因服用印度製感冒糖漿喪生後，至少19名烏茲別克兒童去（2022）年底在服用印度Doc-1 Max止咳糖漿後死亡。當地官員說，Doc-1 Max乙二醇的劑量高達安全標準的300倍。

《歐亞網》（Eurasianet）2日報導，撒馬爾罕地區兒童多功能健康中心主任阿茲佐夫（Mamatkul Azizov）在標明12月15日的信中寫道：「使用Doc-1 Max藥物後，我們開始收到大量相關副作用的通報。」大多數是腎功能衰竭或腎臟受損。15名兒童死亡。

這封信件披露後，Doc-1 Max止咳糖漿致死事件就在社群媒體上傳開。

烏茲別克衛生部12月22日成立工作小組進行調查、下架乙二醇（ethylene glycol）劑量超標的Doc-1 Max，並發簡訊呼籲民眾勿再服用。乙二醇常用於製造聚酯纖維及防凍劑。

兒童事務監察員尤努索娃（Aliya Yunusova）12月26日證實18名兒童死亡，全都不足6歲，其中15人不到3歲。後來又通報另一人喪生。烏茲別克Gazeta.uz新聞網指出，截至12月30日，至少10名兒童仍在急診室。

印度《Mint新聞網》報導，印度藥品出口促進委員會30日因Doc-1 Max製造商「馬立昂生技」（Marion Biotech）未能於期限內提供相關資訊而將其許可證吊銷。

烏茲別克衛生部長穆薩耶夫（Bekzot Musayev）指責撒馬爾罕衛生單位對中央政府隱瞞死亡人數，並說執法機構逮捕數名負責藥品註冊、進口，及涉及銷售的人員。

烏茲別克並未公開遭拘留的人數。《歐亞網》報導，烏茲別克醫藥進口公司Quramax Medical及藥品標準科學中心官員因涉嫌生產或銷售劣質、假醫療產品被捕。如果被定罪，他們將面臨10至15年的刑期。

穆薩耶夫說所有涉及此案的人，無論是製藥業、藥局工作人員還是醫生，都將依法被繩之以法，視而不見且「失職」的醫務人員已辭退。

他並向失去孩子的父母表示歉意及哀悼。「最不幸的是，這些措施不會讓孩子起死回生，也不會減輕失去骨肉的父母痛苦。」

世界衛生組織（WHO）去年10月5日發布警訊，表示甘比亞66名孩童死於急性腎衰竭疑似與印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的4款咳嗽、感冒糖漿有關。

衛生福利部食品藥物管理署去年10月6日表示，世界衛生組織針對非洲發現不合格（受污染）4款兒科藥物發布警訊，經查並未核准該印度藥廠相關產品，也沒有進口，評估不影響台灣。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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