以色列極右翼國安部長造訪阿克薩清真寺招致國際譴責，為何該行徑被視為「挑釁」？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

剛上任的以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），於2023年1月3日，前往被猶太人稱作「聖殿山」（Temple Mount）、穆斯林稱為「崇高聖所」（Haram al-Sharif）的阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）院區一帶進行參訪，然而此舉卻招致國際譴責。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，班吉維爾與他的安全戒護團隊，此次造訪該地僅耗時15分鐘，當時現場幾乎沒有巴勒斯坦人，氣氛顯得平靜，其本人亦沒有進入阿克薩清真寺內部，僅在周遭大院活動。

不過，據《英國廣播公司》（BBC）揭露，身兼極端右派民族主義政黨「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）領袖的班吉維爾，長久以來不斷呼籲，應有更多猶太人進入聖殿山聖地，他在參訪該處後甚至於推特上寫道：「聖殿山應該對所有人開放，並允許猶太人在該聖地進行禮拜， 哈瑪斯（Hamas）需要了解到，時代已經改變了。」

班吉維爾於2022年12月29日，宣誓就職成為國家安全部長，其所屬的執政聯盟由第六次擔任總理的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導，該政府充斥極右翼宗教政黨，被外界視為以色列建國以來，最右傾的執政聯盟。

據悉，班吉維爾曾於2007年，因支持猶太恐怖主義，以及發表反阿拉伯人的種族主義言論，而遭以色列法院定罪。儘管如此，當前身為國家安全部部長，班吉維爾仍有權掌控以色列警政體系，並可監管、調動約旦河西岸（West Bank）的警力佈署。

有哪些人士批評班吉維爾進入阿克薩清真寺大院？

巴勒斯坦外交部對此率先表示：「強烈譴責信奉極端主義的班吉維爾，進入阿克薩清真寺，這樣的行徑被視為前所未有的挑釁，以及將雙方潛在衝突做進一步的升級。」