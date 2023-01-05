以色列極右翼國安部長造訪阿克薩清真寺招致國際譴責，為何該行徑被視為「挑釁」？
我們想讓你知道的是
傳統上，由於阿克薩清真寺的神聖性，猶太人被禁止在該區祈禱，但事實是，即使以色列當局禁止猶太人於阿克薩清真寺大院祈禱，前往此地禱告的極端正統猶太教（Haredi Judaism）教徒人數仍日趨增加，不過以色列安全部隊，對於這些猶太人違反規定祈禱的舉動，卻經常選擇視而不見。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
剛上任的以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），於2023年1月3日，前往被猶太人稱作「聖殿山」（Temple Mount）、穆斯林稱為「崇高聖所」（Haram al-Sharif）的阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）院區一帶進行參訪，然而此舉卻招致國際譴責。
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，班吉維爾與他的安全戒護團隊，此次造訪該地僅耗時15分鐘，當時現場幾乎沒有巴勒斯坦人，氣氛顯得平靜，其本人亦沒有進入阿克薩清真寺內部，僅在周遭大院活動。
不過，據《英國廣播公司》（BBC）揭露，身兼極端右派民族主義政黨「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）領袖的班吉維爾，長久以來不斷呼籲，應有更多猶太人進入聖殿山聖地，他在參訪該處後甚至於推特上寫道：「聖殿山應該對所有人開放，並允許猶太人在該聖地進行禮拜， 哈瑪斯（Hamas）需要了解到，時代已經改變了。」
班吉維爾於2022年12月29日，宣誓就職成為國家安全部長，其所屬的執政聯盟由第六次擔任總理的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導，該政府充斥極右翼宗教政黨，被外界視為以色列建國以來，最右傾的執政聯盟。
據悉，班吉維爾曾於2007年，因支持猶太恐怖主義，以及發表反阿拉伯人的種族主義言論，而遭以色列法院定罪。儘管如此，當前身為國家安全部部長，班吉維爾仍有權掌控以色列警政體系，並可監管、調動約旦河西岸（West Bank）的警力佈署。
有哪些人士批評班吉維爾進入阿克薩清真寺大院？
巴勒斯坦外交部對此率先表示：「強烈譴責信奉極端主義的班吉維爾，進入阿克薩清真寺，這樣的行徑被視為前所未有的挑釁，以及將雙方潛在衝突做進一步的升級。」
Tags：
皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。