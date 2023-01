習近平與蔡英文的元旦談話「先安內再攘外」，暗示兩岸對峙走向緩和？

中國國家主席習近平12月31日發表的新年賀詞沒有提及武統,而是以「海峽兩岸一家親」談到台灣問題,台灣總統蔡英文則在隔日(1月1日)發表新年談話後回答媒體提問稱,習近平的講話「是用一個比較和緩的方式來表達」。但她緊接著強調,解放軍在台灣周邊軍事活動「無助於兩岸關係及區域和平穩定」。

針對台灣副總統賴清德日前提出「和平保台」的口號,有媒體在上述現場問蔡英文,兩岸論述是否已經從「抗中保台」調整為「和平保台」?蔡英文回應說,「不論是什麼說法,我們的目標都一致,就是持續維持兩岸的和平穩定是我們共同的目標。同時,在保衛台灣上,我們也必須再強化國防的各項凖備,讓我們有比較充足的力量保護台灣。」有評論認為,蔡英文不否定「和平保台」,是對北京伸出橄欖枝。

但是,北京的軍事行動,似乎未有緩和跡象。根據台灣國防部的資料,2022年12月31日上午6時至2023年1月1日上午6時,解放軍共出動24架戰機在台海周邊活動,包括殲10、殲16戰機在北部桃園、新竹外海空域。​有台媒以「史無前例」接近台灣本島表示情況嚴重性。

同時,日本海上自衛隊證實,中國航母遼寧艦在美國太平洋軍事重地關島海域航行。中方穿越以台灣日本等形成的第一島鏈屏障,往太平洋中第二島鏈前進,與美國的軍事力量較量的意圖明顯。第二島鏈通常系指以關島為中心,包括日本的硫磺列島、小笠原群島和美國的馬利亞納群島等島嶼。

Photo Credit: AFP / BBC News 2022年5月初,中國航母遼寧號打擊群在西太平洋演練,為歷年來規模最大的演習

台灣國防部智庫「國家安全研究院」助理研究員鍾志東認為,習近平此次元旦講話未提及「兩岸統一」或沒有強調武力,這並不表示北京已經卸下武統台灣的凖備。

鍾志東告訴《BBC中文》,以過往經驗,及最近遼寧艦及解放軍軍艦判斷,2023年北京繼續以軍力配合「震懾戰術」(Deterrence strategy)與台灣,甚至美日抗衡的戰略,不但不會降溫,恐怕只會增加:「說北京對台灣比較採取軟的態度,應該也是個過度解讀,甚至誤判。因為對北京來說,只要不支持統一,就是台獨。這一點立場北京沒有改變。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 台灣義務役從現行的4個月延長至一年,預計2024年元旦生效

台灣政治大學國際學院助理教授南樂(Lev Nachman)則告訴《BBC》,雖然是新的一年開始,但雙方的談話,並沒有太多新的論述。他說,蔡英文上台後,對北京一直保持十分克制的路線,「這也不是她第一次伸出橄欖枝」。但他強調,因為不管是誰掌理民進黨,習近平不會放棄在軍事上震懾台灣,特別是在裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,並沒有看到北京和緩其戰略的可能性。

國際關係學者,澳洲國立大學(ANU)講師宋文笛認為,在美國國務卿布林肯(Antony Blinken)籌備開啟他擔任該職務以來首次中國行之際,華府應樂於看到北京和台北「暫時平息爭吵」。換言之,他認為,此刻兩岸都在操演羅斯福知名的「巨棒外交」,鍛煉「溫言在口,大棒在手,故而致遠」(Speak softly and carry a big stick, you will go far)的藝術, 雙方現在發出緩和情勢的聲明,但北京在台海峽周圍的軍事活動愈演愈烈,台灣則推行重大軍事改革。

雙方元旦談話說了什麼?

習近平在去年12月31日晚間,透過官媒發表新年賀詞。外界觀察到,涉台議題,習近平用詞比往年和緩,沒有像以前那樣提到「祖國統一」,只提到了「海峽兩岸一家親,衷心希望兩岸同胞相向而行攜手並進」。

而在台北,剛因為民進黨去年地方選舉大敗,辭去民進黨黨主席的蔡英文。在今年1月1日元旦在台灣總統府發表,並接受媒體提問。

蔡英文強調,新的一年兩岸共同課題之一是雙方人民在疫情後能恢復「健康有序」之交流。兩岸也必須各自應對經濟情勢變化:「同時也有共同義務要維持台海跟區域和平穩定,這些都是兩岸須面對的共同責任。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 蔡英文指出,2023年,兩岸同時也有共同義務要維持台海跟區域和平穩定

針對中國新冠疫情嚴峻,蔡英文則表示,只要有需要,願提供必要協助:「只要有需要,基於人道關懷的立場,我們願意提供必要的協助,幫助更多人走出疫情,有個健康而平安的新年。」

許多分析因此認為,從習近平說「兩岸一家親」到蔡英文回應「和平保台」,二人似乎都將兩岸議題擺放在後面,各有先安內再攘外的意圖。

宋文笛認為,習近平講話中真正實質性的的內容不多,因為「習並沒說台灣或北京應該邁出軟化的第一步」。

新年講話的語氣,並不代表兩岸軍事上的緊張狀況走向緩和。

解放軍在2022年的最後一天,再次越過台灣海峽中線,甚至到達距離台灣本島24海里的位置,是解放軍飛機離台灣最近的一次。此外,宋文笛觀察,中國官媒《新華社》在今年1月2日的頭版頭條中,有關習近平的置頂報導之後的兩條新聞都是由前後任國台辦主任分別撰稿有關台灣問題的立場說明:「這種處理方式表明,台灣問題仍將是中國政治的核心議題,是2023年北京政策的關鍵之處。」

鍾志東則強調,以台灣角度而言,這幾天解放軍機,逼近台灣西北,遼寧號在關島周圍來看,北京自去年突破台海中線的狀態持續;在太平洋第二島鏈區域的高調移動,則是劍指美國,顯示北京有能力阻止美軍靠近台海或台灣周遭海空域。鐘志東認為,美中台三方的軍事行動在2023年不會趨緩,反而會持續。