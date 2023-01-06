習近平的書架與新年賀詞：如何回應白紙抗議與胡錦濤「被離場」事件？
我們想讓你知道的是
值得注意的是，習近平在新年賀詞中四次提到「青年」，這是往年新年賀詞中罕見的。他的書架上也擺放了一張與青年人的合影，被中國官媒央視排列在較前的位置。
一位國家領導人的辦公室陳列出什麼物品，透露著他的行事風格和治國理念。
中國國家主席習近平在去（2022）年底最後一天發表新年賀詞。他端坐在自己位於北京中南海的辦公室，背後的書架上掛著一幅巨型長城圖，旁邊擺放著書籍和數十張照片。官媒央視（CCTV）將這27張照片放大，向公眾解釋習主席的「珍貴瞬間」。
分析指出，習的新年賀詞和照片凸顯出中國政權當前最在意的事，為下一年的工作墊下基調。其中有關青年人的論述尤其值得留意。
書架上有的照片是第一次出現，包括前國家主席江澤民、前總理朱鎔基和習近平之父——中共元老習仲勳的合影，以及習近平與江澤民、胡錦濤的合影。這反應了習近平如何理解江澤民的權力傳承，並間接回應了胡錦濤在中共二十大上「被離場」所引發的爭議。
回應「白紙抗議」？
在習近平的新年賀詞中，最受關注的是一句對「不同訴求」的提法，普遍認為是對中國抗議COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「清零」政策的間接回應。
習近平說：「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識」。
中國多個城市在11月下旬爆發抗議，抗議者以一張白紙代替訴求，指責政府嚴格「清零」政策帶來災難，有人甚至喊出「習近平下台」等口號，被認為是「八九」學運後中國最大規模的抗爭。
美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明對《BBC中文》說，「白紙運動」凸顯了黨內對習近平的不滿和矛盾，而他的新年賀詞是在以某種方式進行回應。
習近平在去年10月中共二十大中集權力於一身，進入史無前例的第三任期，成為繼毛澤東之後中國最具權勢的領導人。
「中共黨內的人只會私下或以溫和的方式給習近平提意見，比如通過黨內所謂的民主生活會。對他來說，直接的衝擊來自於民間的情緒，尤其是當青年人要求就業、農民工要生存、打工族要吃飯，在民間爆發的毫無掩飾的憤怒」，夏明說，「『白紙運動』代表著黨內對習近平的不滿，而他也在進行某種回應」。
澳大利亞國立大學政治學者宋文笛說，「與『兩個維護』和『定於一尊』的論述對比，這在很大程度上是把與中央的不同意見用比較溫和的方式表述出來，當作是有待凝聚的共識，而不是敵我矛盾的問題。」
宋文笛認為，這可以理解為對此前抗議的間接回應。他指出，過去一年裏，中國在防疫政策上出現了不同聲音，而一旦政府確定走向，「會希望過去的爭論可以大致上既往不咎，然後凝聚黨內不同意見，團結向前」。
但這並不意味著習近平意識到了問題存在，會進一步回應訴求。
「這種回應是無力的，無法在民間得到共鳴」，夏明說，習的講話仍暗示，中國的做法是正確的，並將繼續走下去。
習近平在新年賀詞中肯定了疫情三年來的政策，他說，「我們始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精凖防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。
「作為權力已經集中於一身的最高領導者來說，在過年這樣歡樂祥和的時間點做出比較大方的表態，是正常行為。但後續在實際執行上，在對不同意見的容忍上，是否會得到完整執行，抑或會堅壁清野，這個還有待觀察」，宋文笛說。
中國目前正在經歷防疫政策突然大轉向後的痛楚。Omicron病毒株在許多城市蔓延，老人住院和死亡急劇增加。坐在路邊打點滴的病人、火葬場外排隊的靈車等畫面在社交媒體上擴散，有的地方甚至被爆出黃牛價出售火化名額。中國官員則反覆聲稱政策大逆轉是理性的、以科學為基礎的。
習近平也表現出對當前疫情發展的憂慮，他說，「疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候」。不過，一句「堅持就是勝利，團結就是勝利」或許給出了最空洞的解決方案。
著重關注青年人
值得注意的是，習近平在新年賀詞中四次提到「青年」，這是往年新年賀詞中罕見的。他的書架上也擺放了一張與青年人的合影，被中國官媒央視排列在較前的位置。
習近平說：「明天的中國，希望寄予青年。青年興則國家興，中國發展要靠廣大青年挺膺擔當......廣大青年要厚植家國情懷、涵養進取品格，以奮鬥姿態激揚青春，不負時代，不負華年。」
宋文笛留意到，央視對照片的排序顯示出，青年人的工作將越來越受到關注。
前三張照片分別是習近平個人在中共二十大、瞻仰延安革命紀念地以及冬奧會上的工作，第四張是在「五四」青年節期間與青年人的互動，排在中央軍委舉行的「八一勳章」和榮譽稱號儀式之上。
在與青年人合影的配文中，央視重申了習的新年講話「青年興則國家興」。並解釋，2022年是中國共青團成立100週年，「青年在習近平總書記心中佔據著重要位置」。
央視還引述中共二十大報告稱，「全黨要把青年工作作為戰略性工作來抓，用黨的科學理論武裝青年，用黨的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的熱心人、青年群眾的引路人。」
中國共青團是共產黨的「後備軍」，但在習執政的時代受到邊緣化。據報道，其團員從2012年近9000萬人下降到2021年約7400萬人。宋文笛認為，習的講話暗示，今後共青團「很可能會再度受到新的重視」。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！