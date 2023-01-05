WHO：中國數據顯示未出現新變異株，但低報死亡人數；中國入境旅客陽性率降至19.9％，莊人祥分析2原因
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世界衛生組織（WHO）官員今（5）日表示，來自中國的數據顯示，沒有在當地發現新的COVID-19變異株，但中國在疫情快速散播之際低報了染疫死亡人數。台灣自1月1日起，加強當地來台旅客機場採檢，陽性率卻不升反降，從首日27.8％降至2日的19.9％，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能與近日加強檢驗等原因有關。
WHO：中國數據顯示未出現新變異株，但低報死亡人數
（中央社）世界衛生組織（WHO）官員今（5）日表示，來自中國的數據顯示，沒有在當地發現新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株，但中國在疫情快速散播之際低報了染疫死亡人數。
《路透社》報導，在中國政府突然取消COVID-19清零政策後，全球對中國的疫情通報準確性日益感到不安，當地疫情已使得醫院人滿為患，部分殯儀館不堪負荷。
世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）今天在記者會上指出，中國目前公布的數字未能充分反映住院人數，以及加護病房住院人數，尤其是死亡人數。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則指稱：「世衛關切在中國的生命風險，已重申接種疫苗的重要性，包括防止住院、重症及死亡的加強劑。」
根據世衛通報數據，中國疾病預防控制中心的分析顯示，BA.5.2和BF.7是在中國傳染的主要變異株。上述兩者是Omicron變異株的分支。而中國每日通報的染疫死亡人數持續是個位數。
然而，許多中國殯儀館及醫院已表示，它們已不堪負荷。國際衛生專家們預測，中國今（2023）年將至少有100萬人死於COVID-19相關疾病。
《中央社》報導，對於WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩稍早時指出，中國提供的疫情數據未準確反映當地情況，未充分反應住院及染疫死亡人數。美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他對中國當局如何處理COVID-19疫情感到擔憂。
紐西蘭：從中國入境旅客不強制採檢，公衛風險低
（中央社）紐西蘭COVID-19應對部長維羅爾（Ayesha Verrall）昨天表示，儘管中國COVID-19疫情嚴峻，但因「對紐西蘭公衛風險很低」，不會對從中國入境旅客實施強制採檢。
維羅爾同時表示，政府將於未來數週內實施隨機抽測制度，對自願者進行檢測，也考慮對入境班機的廢水進行檢測。
《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報導，維羅爾在聲明中重申政府對所有國際旅客的建議，「如果他們在抵達紐西蘭後出現症狀」，就應進行是否感染COVID-19的檢測，政府也正就機場有提供免費快篩試劑加強宣導。
她表示：「包括世界衛生組織（WHO）在內，全球對中國病例數缺乏可靠數據，也對他們的因應之道日益憂心，因而實施相關措施。」
「作為回應，官員已經完成公共衛生風險評估，來自中國旅客潛在病例數的不同情境也納入評估，確認這些旅客並不會造成我們的COVID-19病例數大爆發，意味採行入境限制沒有必要，也不合理。」
聲明還說：「對紐西蘭公衛風險很低。我們知道，中國流行的（Omicron）BF.7變異株並未在諸如紐西蘭等受到BA.5變異株影響的其他國家爆發嚴重疫情，因此無須採取公衛手段來保護紐西蘭人。」
維羅爾指出，務必注意的是，世界各地都可能出現新變異株，不只中國才會，「（這就是）為什麼我們提醒來自各國的入境者在機場領取免費快篩試劑，並於在紐西蘭出現症狀時進行檢測」。
維羅爾也說：「現在關鍵在於，我們知道這不再是緊急情況。我們確認研究過變異株並且完成相關預測，經歷這些深思熟慮的過程之後，我認為我們已經取得了不錯的平衡。」
中國入境旅客陽性率降至19.9％，莊人祥分析2原因
（中央社）中國疫情升溫，台灣自1月1日起，加強當地來台旅客機場採檢，陽性率卻不升反降，從首日27.8％降至2日的19.9％，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能與近日加強檢驗等原因有關。
自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。
據中央流行疫情指揮中心統計，1月2日自中國入境來台旅客採檢情形，入境總人數為1001人，分別為桃園國際機場795人、松山機場206人；採檢陽性人數共計199人，桃園機場170人較多、松山機場則有29人，總體陽性率為19.9％。
中國COVID-19疫情持續，當地入境台灣的旅客陽性率不升反降，莊人祥接受媒體聯訪時分析，暫未發現準確的變動原因，雖然整體入境人數增加，但研判加強檢驗可能還是有對部分對象形成一股阻力，讓一些帶有感染風險的旅客不願現在來台。
再者是和航點有關，莊人祥說明，來自不同城市旅客、當地盛行率不一樣，所以數據可能出現變化，近期多是從上海、廈門及成都機場抵台，暫無北京機場入境者，仍要觀察未來北京航班入境陽性率，但研判台灣採檢到中國旅客的陽性率介於27.8％至19.9％可能性大。
昨天境外移入個案創3年疫情以來最高紀錄，莊人祥說，雖然與中國境外移入個案增加有關，但還有另一個原因是耶誕假期至元旦跨年期間，自其他國家入境人數也比平時多；預估台商農曆春節返台人潮大約會從9日起開始出現，屆時中國入境者會比較多，其他國家入境則會維持。
新聞來源
- 世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情（中央社）
- 紐西蘭：從中國入境旅客不強制採檢 公衛風險低（中央社）
- 中國入境旅客陽性率降至19.9％ 莊人祥分析2原因（中央社）
- WHO：中國數據顯示未出現新變異株 但低報死亡人數（中央社）
延伸閱讀
- 美日韓防堵中國疫情，《衛報》社論：中國最大的錯不在清零，而是「零準備」就開放
- 英法憂中國疫情不透明將設入境管制，WHO會中國官員要求共享資訊
- 日本增3機場准港航班降落，惟機上乘客7日內不能曾到中國大陸
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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