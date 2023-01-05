WHO：中國數據顯示未出現新變異株，但低報死亡人數；中國入境旅客陽性率降至19.9％，莊人祥分析2原因

WHO：中國數據顯示未出現新變異株，但低報死亡人數

（中央社）世界衛生組織（WHO）官員今（5）日表示，來自中國的數據顯示，沒有在當地發現新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株，但中國在疫情快速散播之際低報了染疫死亡人數。

《路透社》報導，在中國政府突然取消COVID-19清零政策後，全球對中國的疫情通報準確性日益感到不安，當地疫情已使得醫院人滿為患，部分殯儀館不堪負荷。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）今天在記者會上指出，中國目前公布的數字未能充分反映住院人數，以及加護病房住院人數，尤其是死亡人數。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則指稱：「世衛關切在中國的生命風險，已重申接種疫苗的重要性，包括防止住院、重症及死亡的加強劑。」

根據世衛通報數據，中國疾病預防控制中心的分析顯示，BA.5.2和BF.7是在中國傳染的主要變異株。上述兩者是Omicron變異株的分支。而中國每日通報的染疫死亡人數持續是個位數。

然而，許多中國殯儀館及醫院已表示，它們已不堪負荷。國際衛生專家們預測，中國今（2023）年將至少有100萬人死於COVID-19相關疾病。

《中央社》報導，對於WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩稍早時指出，中國提供的疫情數據未準確反映當地情況，未充分反應住院及染疫死亡人數。美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他對中國當局如何處理COVID-19疫情感到擔憂。

Photo Credit: GettyImages 1月3日北京一間醫院的急診室。由於驟然放寬防疫措 ，COVID-19疫情傳播迅速，當地正面臨缺藥與醫療量能緊繃的狀況。

紐西蘭：從中國入境旅客不強制採檢，公衛風險低

（中央社）紐西蘭COVID-19應對部長維羅爾（Ayesha Verrall）昨天表示，儘管中國COVID-19疫情嚴峻，但因「對紐西蘭公衛風險很低」，不會對從中國入境旅客實施強制採檢。

維羅爾同時表示，政府將於未來數週內實施隨機抽測制度，對自願者進行檢測，也考慮對入境班機的廢水進行檢測。

《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報導，維羅爾在聲明中重申政府對所有國際旅客的建議，「如果他們在抵達紐西蘭後出現症狀」，就應進行是否感染COVID-19的檢測，政府也正就機場有提供免費快篩試劑加強宣導。

她表示：「包括世界衛生組織（WHO）在內，全球對中國病例數缺乏可靠數據，也對他們的因應之道日益憂心，因而實施相關措施。」

「作為回應，官員已經完成公共衛生風險評估，來自中國旅客潛在病例數的不同情境也納入評估，確認這些旅客並不會造成我們的COVID-19病例數大爆發，意味採行入境限制沒有必要，也不合理。」

聲明還說：「對紐西蘭公衛風險很低。我們知道，中國流行的（Omicron）BF.7變異株並未在諸如紐西蘭等受到BA.5變異株影響的其他國家爆發嚴重疫情，因此無須採取公衛手段來保護紐西蘭人。」

維羅爾指出，務必注意的是，世界各地都可能出現新變異株，不只中國才會，「（這就是）為什麼我們提醒來自各國的入境者在機場領取免費快篩試劑，並於在紐西蘭出現症狀時進行檢測」。

維羅爾也說：「現在關鍵在於，我們知道這不再是緊急情況。我們確認研究過變異株並且完成相關預測，經歷這些深思熟慮的過程之後，我認為我們已經取得了不錯的平衡。」

Photo Credit: 中央社 桃園國際機場。

中國入境旅客陽性率降至19.9％，莊人祥分析2原因

（中央社）中國疫情升溫，台灣自1月1日起，加強當地來台旅客機場採檢，陽性率卻不升反降，從首日27.8％降至2日的19.9％，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能與近日加強檢驗等原因有關。

自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，1月2日自中國入境來台旅客採檢情形，入境總人數為1001人，分別為桃園國際機場795人、松山機場206人；採檢陽性人數共計199人，桃園機場170人較多、松山機場則有29人，總體陽性率為19.9％。

中國COVID-19疫情持續，當地入境台灣的旅客陽性率不升反降，莊人祥接受媒體聯訪時分析，暫未發現準確的變動原因，雖然整體入境人數增加，但研判加強檢驗可能還是有對部分對象形成一股阻力，讓一些帶有感染風險的旅客不願現在來台。

再者是和航點有關，莊人祥說明，來自不同城市旅客、當地盛行率不一樣，所以數據可能出現變化，近期多是從上海、廈門及成都機場抵台，暫無北京機場入境者，仍要觀察未來北京航班入境陽性率，但研判台灣採檢到中國旅客的陽性率介於27.8％至19.9％可能性大。

昨天境外移入個案創3年疫情以來最高紀錄，莊人祥說，雖然與中國境外移入個案增加有關，但還有另一個原因是耶誕假期至元旦跨年期間，自其他國家入境人數也比平時多；預估台商農曆春節返台人潮大約會從9日起開始出現，屆時中國入境者會比較多，其他國家入境則會維持。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航