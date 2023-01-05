中國疫情謠言多，民眾恐慌搶囤止瀉藥紙尿布，中疾控：3個月內XBB.1.5引發大流行可能性極低
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中國放寬防疫管制後疫情大爆發，因網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。媒體日前證實，上海已發現美國新流行的Omicron變種病毒XBB.1.5毒株。中國專家童貽剛直指，入境政策調整（8日）後，國外毒株可能進入中國，並在區域內引發感染高峰。
中國疫情爆發謠言多，民眾恐慌搶囤止瀉藥紙尿布
（中央社）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，導致民眾瘋搶常備的退燒與止瀉藥，如今買藥難還沒結束，又因網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。
《人民日報》昨（4）日報導，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授說，臨床上一般的病毒性感冒也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，所以染疫腹瀉是正常病理反應，不要驚慌更不必杞人憂天。
不過網傳上海3日已出現亞變異株XBB1.5病例，並說感染之後會無意識腹瀉，呼籲大家囤積紙尿褲，於是紙尿褲又成了中國民眾囤積的新目標。
在此之前，同樣也是社群媒體流傳一張截圖，當中指稱因Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，若干販售成藥的電商平台已顯示沒貨。
至於中國工信部號稱拚24小時生產，全國退燒藥日產達1.9億片，比12月初增加逾4倍，但偏遠鄉鎮如江西九江市彭澤縣的藥店老闆說，新10條公布後政府採購統一調配，但是沒收到調配通知，「我們好像被遺忘了」。
中國媒體《新京報》近日走訪西南某縣農村，發現一位90歲的獨居老人染疫後，步行兩小時去鄉上買藥引發廣大迴響，許多網友看過後表示難過心酸。
但是中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝近日接受央視新聞節目《面對面》專訪表示，供藥難原因很多，而很重要的原因卻是民眾搶囤，並說「老百姓首先囤藥，這是一個很重要的原因」。
當前中國不只買藥難，《中國青年報》報導，各級醫院庫存告罄鬧血荒，多地血庫告急，大城市尤為嚴峻。北京市通州區中心血站公布的數據，通州區去（2022）年12月15日至12月22日一週的採血人數，較前一年同期下降約2/3。
一位上海三甲醫院的輸血科工作人員說，去年12月以來，血站向各醫院下發限血通知，只供急診搶救用血，門診病人用血需動員家屬捐血。
另據《中國新聞周刊》報導，又因吸氣時血氧飽和度低於93％是判定染疫重症的指標之一，不少電商平台販售的血氧儀陷入缺貨狀態，原本人民幣數十元的血氧儀飆漲至千元。
於是具備血氧監測功能的智慧型手錶、手環等產品備受關注而銷量驟增，儘管幾乎所有廠商都聲明，上述監測功能只用於運動和日常基礎健康監測，達不到醫學標準。
上海染疫人口估達7成，退燒藥遭搶購一空
（中央社）專家推估，上海市已有7成民眾在這波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情被感染；藥房負責人說，退燒藥布洛芬、體溫計等抗疫藥物、用品供貨仍較為吃緊，目前每日進貨量不穩定。
一家連鎖藥房單店負責人告訴《中央社》，退燒藥布洛芬、乙醯氨基酚等貨源不穩定，必須要看總公司配給量，有每家店單日額度限制，以布洛芬來說，去年12月30日來了20多盒，很快地銷售一空。
他說，若是染疫COVID-19有發燒情形，也可以選用綜合感冒藥，同樣具備退燒效果；連花清瘟膠囊來了一些貨，現場就可以購買。
另一家藥房老闆說，目前店內有布洛芬現貨，一盒人民幣24元（約新台幣106元），布洛芬貨源仍是較為吃緊，進貨量較不穩定；一般感冒藥、咳嗽藥都有現貨，體溫計缺貨中。
疫情達峰，退燒藥供應仍然不穩。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年12月29日在《人民日報》訪問中表示，上海市從12月22日開始到達感染峰值狀態，按照估算，目前感染人數是千萬級別。
上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真去年12月31日在《人民日報》訪問中指出，現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口70％；這一波無症狀感染者占比需要進一步透過數據統計研判。
因應民眾對於抗疫藥物需求激增，中國國家藥品監督管理局密集批准相關藥物上市。據官網公告，國家藥監局在去年12月30日透過快速審評通道，批准布洛芬混懸液等12個新冠病毒感染對症治療藥物上市；1月3日批准乙醯氨基酚維生素C泡騰片等13個藥物上市。
XBB.1.5上海現蹤，專家：入境免隔離恐致染疫高峰
（中央社）中國媒體日前證實，上海已發現美國新流行的Omicron變種病毒XBB.1.5毒株。中國專家童貽剛直指，入境政策調整（8日）後，國外毒株可能進入中國，並在區域內引發感染高峰。
中國全境目前正經歷第1波感染高峰，民眾對官方宣布8日起取消入境集中隔離，存在一定程度的憂心。
《科技日報》報導，病毒學專家、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛表示，入境政策調整後，國外的各種毒株可能會進來。而COVID-19病毒客觀存在，其試探性的變異也持續存在。
童貽剛分析，一旦病毒一次變異逃避了大部分人體內的免疫屏障，且更容易結合ACE2受體，就有可能在一個區域內引發感染高峰。
他表示，XBB.1.5毒株進入中國後，會與現存的BF.7或BA.5.2有一段時間的抗衡過程。但在美國有傳染優勢的XBB.1.5在中國會不會產生同樣結果，現在無法確定。
這項報導指出，不少中國專家表示，中國仍會出現第2波感染高峰，但感染的人群和地域範圍將會縮小。
童貽剛指出，COVID-19病毒的變異會引發一波波感染高峰。但其影響的人群範圍、地域範圍將有不斷縮小的趨勢。因為，即使病毒變化再大，先前注射疫苗或感染而激發的抗體也會有交叉保護的作用。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！