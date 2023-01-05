中國疫情謠言多，民眾恐慌搶囤止瀉藥紙尿布，中疾控：3個月內XBB.1.5引發大流行可能性極低

中國疫情爆發謠言多，民眾恐慌搶囤止瀉藥紙尿布

（中央社）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，導致民眾瘋搶常備的退燒與止瀉藥，如今買藥難還沒結束，又因網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。

《人民日報》昨（4）日報導，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授說，臨床上一般的病毒性感冒也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，所以染疫腹瀉是正常病理反應，不要驚慌更不必杞人憂天。

不過網傳上海3日已出現亞變異株XBB1.5病例，並說感染之後會無意識腹瀉，呼籲大家囤積紙尿褲，於是紙尿褲又成了中國民眾囤積的新目標。

在此之前，同樣也是社群媒體流傳一張截圖，當中指稱因Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，若干販售成藥的電商平台已顯示沒貨。

至於中國工信部號稱拚24小時生產，全國退燒藥日產達1.9億片，比12月初增加逾4倍，但偏遠鄉鎮如江西九江市彭澤縣的藥店老闆說，新10條公布後政府採購統一調配，但是沒收到調配通知，「我們好像被遺忘了」。

中國媒體《新京報》近日走訪西南某縣農村，發現一位90歲的獨居老人染疫後，步行兩小時去鄉上買藥引發廣大迴響，許多網友看過後表示難過心酸。

但是中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝近日接受央視新聞節目《面對面》專訪表示，供藥難原因很多，而很重要的原因卻是民眾搶囤，並說「老百姓首先囤藥，這是一個很重要的原因」。

當前中國不只買藥難，《中國青年報》報導，各級醫院庫存告罄鬧血荒，多地血庫告急，大城市尤為嚴峻。北京市通州區中心血站公布的數據，通州區去（2022）年12月15日至12月22日一週的採血人數，較前一年同期下降約2/3。

一位上海三甲醫院的輸血科工作人員說，去年12月以來，血站向各醫院下發限血通知，只供急診搶救用血，門診病人用血需動員家屬捐血。

另據《中國新聞周刊》報導，又因吸氣時血氧飽和度低於93％是判定染疫重症的指標之一，不少電商平台販售的血氧儀陷入缺貨狀態，原本人民幣數十元的血氧儀飆漲至千元。

於是具備血氧監測功能的智慧型手錶、手環等產品備受關注而銷量驟增，儘管幾乎所有廠商都聲明，上述監測功能只用於運動和日常基礎健康監測，達不到醫學標準。

Photo Credit: 中新社 via 中央社 圖為北京一家藥局民眾大排長龍買藥。

上海染疫人口估達7成，退燒藥遭搶購一空

（中央社）專家推估，上海市已有7成民眾在這波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情被感染；藥房負責人說，退燒藥布洛芬、體溫計等抗疫藥物、用品供貨仍較為吃緊，目前每日進貨量不穩定。

一家連鎖藥房單店負責人告訴《中央社》，退燒藥布洛芬、乙醯氨基酚等貨源不穩定，必須要看總公司配給量，有每家店單日額度限制，以布洛芬來說，去年12月30日來了20多盒，很快地銷售一空。

他說，若是染疫COVID-19有發燒情形，也可以選用綜合感冒藥，同樣具備退燒效果；連花清瘟膠囊來了一些貨，現場就可以購買。

另一家藥房老闆說，目前店內有布洛芬現貨，一盒人民幣24元（約新台幣106元），布洛芬貨源仍是較為吃緊，進貨量較不穩定；一般感冒藥、咳嗽藥都有現貨，體溫計缺貨中。

疫情達峰，退燒藥供應仍然不穩。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年12月29日在《人民日報》訪問中表示，上海市從12月22日開始到達感染峰值狀態，按照估算，目前感染人數是千萬級別。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真去年12月31日在《人民日報》訪問中指出，現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口70％；這一波無症狀感染者占比需要進一步透過數據統計研判。

因應民眾對於抗疫藥物需求激增，中國國家藥品監督管理局密集批准相關藥物上市。據官網公告，國家藥監局在去年12月30日透過快速審評通道，批准布洛芬混懸液等12個新冠病毒感染對症治療藥物上市；1月3日批准乙醯氨基酚維生素C泡騰片等13個藥物上市。

Photo Credit: 中央社 上海市COVID-19疫情持續，退燒藥布洛芬、乙醯氨基酚等藥物供貨仍為不穩。上海市一家實體藥房老闆說，布洛芬店內有現貨，不過貨源仍為吃緊，一般感冒藥、咳嗽藥有現貨供應，其在店外貼出相關公告。

XBB.1.5上海現蹤，專家：入境免隔離恐致染疫高峰

（中央社）中國媒體日前證實，上海已發現美國新流行的Omicron變種病毒XBB.1.5毒株。中國專家童貽剛直指，入境政策調整（8日）後，國外毒株可能進入中國，並在區域內引發感染高峰。

中國全境目前正經歷第1波感染高峰，民眾對官方宣布8日起取消入境集中隔離，存在一定程度的憂心。

《科技日報》報導，病毒學專家、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛表示，入境政策調整後，國外的各種毒株可能會進來。而COVID-19病毒客觀存在，其試探性的變異也持續存在。

童貽剛分析，一旦病毒一次變異逃避了大部分人體內的免疫屏障，且更容易結合ACE2受體，就有可能在一個區域內引發感染高峰。

他表示，XBB.1.5毒株進入中國後，會與現存的BF.7或BA.5.2有一段時間的抗衡過程。但在美國有傳染優勢的XBB.1.5在中國會不會產生同樣結果，現在無法確定。

這項報導指出，不少中國專家表示，中國仍會出現第2波感染高峰，但感染的人群和地域範圍將會縮小。

童貽剛指出，COVID-19病毒的變異會引發一波波感染高峰。但其影響的人群範圍、地域範圍將有不斷縮小的趨勢。因為，即使病毒變化再大，先前注射疫苗或感染而激發的抗體也會有交叉保護的作用。