其實營養過剩也屬於營養不良的一種！WHO「五大健康原則」建議怎麼吃？
我們想讓你知道的是
糖分不僅存在於零食飲料，許多料理也含有糖分，如紅燒湯頭、滷味、加工肉品、蠔油、番茄醬、美乃滋。WHO（世界衛生組織）建議，用新鮮水果蔬菜取代含大量糖類的食品！
現代社會大部分人生活在繁忙的行程之中，很容易忽視掉營養對於人體的重要，若有缺乏或者超過的營養，都會對身體造成負擔，甚至可能導致疾病的發生。在這邊我們將科普營養與疾病之間的關係，讓大家了解均衡飲食之於健康的重要性，也提出方法和管道改善不良的飲食習慣！
什麼是營養不良呢？
是指由飲食不均衡所造成的營養素缺乏、過剩、或比例失調。
一般會用「營養不良」指稱營養不足，也就是攝取的熱量、蛋白質與微量營養素不足，但其實營養過剩也屬於營養不良的一種！
營養與疾病
精神疾病（憂鬱症、躁鬱症、成癮等等）
缺乏部份營養會造成腦病變，而吃得太多則增加憂鬱或睡眠障礙的症狀。
腸胃道（腸道菌相）問題（相關腹瀉、大腸癌、肝膽疾病、代謝疾病、心血管疾病、皮膚疾病、精神疾病）
飲食是影響腸道及其細菌健康的最重要因素之一。「乳酸菌之父」梅契尼可夫說過「死亡始於腸道」。可見有良好飲食，顧好自己的腸胃道非常重要！
血糖相關疾病（糖尿病、精神疾病、心臟病等等）
飲食規律很重要！如果血糖水平忽高忽低則會導致情緒紊亂，甚至還會出現包括抑鬱和焦慮等症狀，但這不等於讓你不停的吃東西，因為不斷吃零食會影響食慾和胰島素功能。
睡眠問題（失眠、淺眠、睡不飽）
喝過量咖啡因，像咖啡、濃茶和汽水等，都可能會不容易入睡。可以多多攝取色胺酸、茶胺酸以及鈣、鎂、維生素B群等營養素。
慢性病（糖尿病、高血壓、肥胖、高血脂、痛風等等）
其他不良反應（欠缺食慾、容易疲倦、體力不佳、莫名痠痛、注意力不能集中、人生乏味、淡漠、容易激動、嗜睡等）
我國的營養相關疾病
※參考國民營養健康狀況變遷調查成果報告（2017-2020年）- 第五節：國人之營養相關健康及慢性病狀況
- 國人肥胖的代謝風險呈上升趨勢
19歲以上成人之代謝症候群盛行率整體呈現上升趨勢，男女皆然。整體而言，男性的代謝症候群盛行率於後三波年度調查均高於女性，男女性於近兩波調查間的代謝症候群增加幅度相近。
- 19歲以上國人的高血脂盛行率與民國102-105年調查相較有升高的趨勢
國人血脂肪於45歲以上有明顯異常盛行率增加的現象，男女皆然，且女性65歲以上高齡長者的異常盛行率高於男性。歷年變遷結果也發現此波調查的19歲以上國人的高血脂盛行率與民國102-105年調查相較有升高的趨勢。
- 國人血中維生素缺乏狀況以維生素D最為嚴重
其次為維生素B6。維生素D以13-44歲的族群缺乏狀況最嚴重，維生素B6則男女各年齡層約莫一成。
- 女性之13-64歲的貧血情況上升，可能缺乏鐵營養素有關
女性之13-64歲的貧血可能與生理週期有關，於貧血盛行率及缺鐵性貧血盛行率觀察到相似的現象，此族群之貧血可能與鐵營養狀況相關。
- 育齡婦女之營養狀況不佳，有貧血及營養素維生素 D、葉酸與碘的不足的情形
- 低年齡層碘攝取過量，而45歲以上族群約一半以上人口有碘缺乏的問題
推測兒童及青少年或19-44歲族群外食的比例相對較高，可能透過學校／外食店家／餐廳使用的碘鹽增加了體內碘的濃度，故觀察到相對碘缺乏盛行率較低，因此，建議45歲以上國人在家庭用鹽的選擇仍應以含碘鹽為主。
世界衛生組織（WHO）的觀點：五大健康飲食原則
一、吃各種不同的食物
尤其建議三餐都配些蔬菜一起吃，挑選品項以當季、豐富多樣性為原則。
二、糖分攝取不超過每天總熱量的10%
糖分不僅存在於零食飲料，許多料理也含有糖分，如紅燒湯頭、滷味、加工肉品、蠔油、番茄醬、美乃滋。WHO建議，用新鮮水果蔬菜取代含大量糖類的食品！
三、「不飽和脂肪」取代「飽和脂肪、反式脂肪」
建議可多多利用以下4種方式，減少飽和脂肪與反式脂肪的攝取：
- 蒸煮烹調代替油炸
- 用富含多不飽和脂肪的油（如大豆油、菜籽油、葵花籽油⋯⋯），替代牛油、豬油、酥油
- 選擇低脂乳製品與瘦肉（或直接修剪掉肉中可見的脂肪），建議以白肉替代紅肉
- 養成看營養標示的習慣，並限制攝取烘焙、油炸食品、含人造反式脂肪的包裝零食。
名詞解釋
不飽和脂肪：除了單鍵，還含有至少一個雙鍵的脂肪或脂肪酸鏈，常見於烹飪用的植物油。
飽和脂肪：指脂肪酸分子中不含有不飽和鍵（雙鍵等），室溫下易呈固態，常見於牛脂、豬油等。
反式脂肪：是一種不飽和脂肪酸。天然狀態下，油脂中的不飽和脂肪酸多以順式的結構存在，而一般製造人造奶油、酥油等產品的加工過程中所使用的「氫化」步驟會改變順式的結構為反式結構，讓油更耐高溫、不易變質，並增加保存期限。
何謂順式與反式呢？
脂肪酸的構造是一群碳原子兩兩相接成一條長鏈，末端是個酸，骨幹的碳與碳之間若有雙鍵，依據兩個碳原子上的兩個氫在雙鍵同一側（順式）或不同側（反式）而分為順、反式脂肪酸。
四、每天鹽巴勿攝取超過5公克（約1茶匙），鹽應加碘
因此若想要減少鹽攝取，WHO建議可以藉由以下方式：
- 節制鹽巴或高鈉調味料（例如醬油）使用量
- 少吃鹹味的零食（例如洋芋片）
- 依照營養標示，購買鈉含量較低的產品
- 把桌上的調味品拿開！練習擺脫一邊吃一邊加重口味的壞習慣，味蕾很快就會習慣的
- 鉀可以減輕對血壓的負面影響，從新鮮水果和蔬菜可獲取到豐富的鉀。
五、飲酒量要節制
過量或太頻繁地喝酒仍會增加肝損傷、癌症、心臟病、心理疾病風險，而且WHO認為沒有所謂的酒精安全攝取量，因為很多人就算只喝一點點還是對健康會造成負面影響。
如何改善飲食習慣？（方法、管道）
怎麼吃才是均衡
均衡飲食是每天都要均衡的攝取六大類食物包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子。
均衡飲食也強調根據每個人的身材、年齡及活動強度不同，每天吃的熱量也必須跟著調整，避免過多的熱量堆積。（可以以自身基礎代謝率為參考，不可低於或過高於自己的基礎代謝率，基礎代謝率網路上都有公式可以計算哦！）
方法、管道
- 採用我國衛福部推行的「我的餐盤」
- 採用「得舒飲食方法」或「地中海飲食」
- 詢問醫師、營養師、健身教練等等專業人員
- 慢慢吃、減少分心、拒絕大包裝、多喝水、充足睡眠
- 睡前不進食
- 設定有意義的目標
- 尋找一位夥伴一起維持
結論
飲食是人類生活最重要的一環，也關係著人類的健康，而且不良的飲食是日積月累慢慢造成身體負擔，很容易是短時間無法察覺的，但嚴重的是開始發生問題就很難改善了。其中很多人關注的不是健康的飲食，而是減肥，但是卻因為極端的減肥想法卻忽略了減肥最重要的就是正確的控制飲食。因此我們需要更注重我們日常的飲食，才能讓我們用健康的方式擁有健康的生活。
資料來源
- WHO healthy diet
- 衛福部國民健康署-到底怎麼吃才均衡
- 衛福部國民營養健康狀況變遷調查成果報告2017-2020年
- 衛福部國民健康署-「好油」「壞油」分清楚 切莫傷健康！
- BBC NEWS-飲食如何影響你的精神健康
- 關於基礎代謝的計算
- Grief SN, Miranda RL. Weight loss maintenance. Am Fam Physician. 2010 Sep 15;82（6）:630-4. PMID: 20842990.
- Yeung SSY, Kwan M, Woo J. Healthy Diet for Healthy Aging. Nutrients. 2021 Nov 29;13（12）:4310. doi: 10.3390/nu13124310. PMID: 34959862; PMCID: PMC8707325.
- Locke A, Schneiderhan J, Zick SM. Diets for Health: Goals and Guidelines. Am Fam Physician. 2018 Jun 1;97（11）:721-728. PMID: 30215930.
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。