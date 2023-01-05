烏克蘭昂貴飛彈打廉價無人機，分析指長期失衡俄恐占上風；俄軍營遇襲是因士兵違規用手機遭敵鎖定

助烏克蘭加強火力，拜登考慮提供布萊德雷戰車

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間4日）表示，正在考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle），以協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

《路透社》報導，拜登被問到這個選項是否在考慮範圍時回說「沒錯」。

自1980年代中期以來，配備強大機槍的布萊德雷戰車一直是美國陸軍用來在戰場載運軍人的主力戰車。

美國陸軍有數以千計的布萊德雷戰車，可讓烏軍在戰場獲得更多火力。然而，拜登沒有提供烏克蘭一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。

目前還不清楚有多少布萊德雷戰車將運至烏克蘭，但美國準備提供另一個武器援助方案，可能將在未來幾天宣布。

上個月下旬，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）跟美國國會說，美國國會批准協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的數百億美元援助不是在做慈善，而是對全球安全的投資。

俄烏戰爭是自1945年來歐洲最大的地面衝突，戰火持續延燒，造成數以萬計的民眾死亡，美國已向烏克蘭提供約213億美元的安全援助。

美國陸續向烏克蘭運出更強大的武器。一開始，雷神技術公司（Raytheon Technologies Corporation）製造的肩射型「刺針」（Stinger）防空飛彈以及「標槍」（Javelin）反戰車飛彈是用來抵禦俄軍的進攻。標槍反戰車飛彈是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）與雷神公司（Raytheon Co.）的合資企業製造。

隨著戰事持續演變，烏克蘭的需求也改變，美國向基輔當局運送更複雜的武器系統，包括高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）以及國家先進地對空飛彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, NASAMS）。

更近期，美國承諾運送愛國者（Patriot）飛彈系統，以助抵禦俄羅斯的飛彈與無人機攻擊，而訓練等後勤問題仍有待敲定。

美國陸軍正在著手讓布萊德雷戰車車隊退役，在尋求現代化之際持續與國防產業合作打造替代戰車。

烏克蘭昂貴飛彈打廉價無人機，分析：長期失衡俄恐占上風

戰場上接連失利的俄羅斯加快部署無人機襲擊，烏克蘭運用飛彈予以擊落的成本估達出動無人機的7倍，雖然保護關鍵基礎設施和人命，但長此以往，這樣的失衡恐會讓俄羅斯占上風。

美國《紐約時報》（The New York Times）報導，烏克蘭上空的自爆無人機數量正急劇增加，它們動作遲緩、聲音嘈雜，而且在空中相對容易被擊落。烏克蘭表示，新年這週末朝烏克蘭飛來的約80架俄羅斯無人機幾乎全遭擊落。

烏克蘭防空部隊發言人今天說：「這是先前沒有人達成的戰果。」

烏克蘭擊落無人機的技巧越來越成熟，不過隨著戰爭發展，有件事也正在日益失衡：諸如地對空飛彈等諸多防衛武器的成本遠高於無人機。有些軍事專家表示，長此以往，這件事可能讓莫斯科占上風。

專家表示，俄羅斯使用由伊朗提供的見證者-136型（Shahed-136）無人機相對便宜，但是烏克蘭用來從空中將它們擊落的武器卻昂貴許多。

在這場戰爭中對烏克蘭提供支援的諮詢公司Molfar負責人史塔羅謝克（Artem Starosiek）估計，運用飛彈擊落無人機的成本是出動無人機的7倍。

伊朗無人機的生產成本可能低至2萬美元（約新台幣61萬元），但是烏克蘭發射一枚地對空飛彈的成本，從舊式蘇聯製S-300防空飛彈的14萬美元到美製國家先進防空系統的50萬美元不等。

烏克蘭總統澤倫斯基在深夜演說中警告，俄羅斯正押寶「讓我們人民、防空系統和能源產業消耗殆盡。」

Molfar估計，自從去年9月以來，俄羅斯已經對烏克蘭出動約600架無人機。莫斯科在戰場上接連失利後加快部署無人機作戰步伐，已經造成烏克蘭各地在天寒地凍中輪流停電，在俄羅斯全面入侵即將進入一年之際製造了更嚴重苦難。

眾所週知，烏軍運用高射砲和小型武器對付無人機曾取得些許斬獲，但俄軍近期改採夜間出擊後這種情況已經改變。基輔目前高度仰賴從戰鬥機和地面發射飛彈。官員指出，烏克蘭週末運用國家先進防空系統，數度發射地對空飛彈對付無人機。

非營利智庫CNA俄羅斯軍事專家考夫曼（Michael Kofman）說，烏克蘭正運用「東拼西湊的防空系統」抗擊威脅，包括蘇聯時期和北大西洋公約組織（missile）系統，各有各的代價。

相較於現有蘇聯和歐洲防禦系統，烏克蘭有些高射砲並不昂貴，但是相較於無人機，美製攔劫飛彈就相當昂貴。

即便如此，要評估用飛彈擊落無人機作法是否明智，也不總是那麼簡單。

華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）分析家巴羅士（George Barros）表示，他猜測烏克蘭正在部署更複雜、更昂貴防空系統保護敏感的關鍵基礎設施。

巴羅士強調，舉例來說，擊落無人機的成本遠低於修復受損發電廠。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）專家布爾格（Mathieu Boulegue）說，目前烏克蘭擁有充足防空武器和彈藥對俄羅斯無人機的威脅進行打擊。