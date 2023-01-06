TNL+ 2023/01/06,
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談寮國藝文政策：從1827年暹羅洗劫永珍金塔，金塔變黑塔說起

談寮國藝文政策：從1827年暹羅洗劫永珍金塔，金塔變黑塔說起
永珍黑塔。Photo Credit：張雅粱攝

我們想讓你知道的是

1827年暹羅（泰國）與寮國發生戰爭時，金塔外的黃金被暹羅軍隊一一洗劫，使得金塔變成黑塔；而就在永珍危急存亡之際，塔內的七頭那伽展現神蹟幫助寮國人擊退暹羅軍隊，這才保全永珍城，至今，永珍人一直尊奉黑塔那伽為該城的守護神。這則故事說明寮國人民對那伽的情感，他們對那伽的聯繫比泰國人更深，除了護城軼事外，寮國人也相信那伽是傳說中的祖先，所以長久以來，那伽一直是寮國人的圖騰、信仰與護佛神獸。

寮國永珍市有座黑塔（ສວນທາດດຳ，That Dam Stupa），位於熙嚷的街道旁，據說此塔早年是座金塔，有尊七頭那伽專門保護此塔（註）。1827年暹羅（泰國）與寮國發生戰爭時，金塔外的黃金被暹羅軍隊一一洗劫，使得金塔變成黑塔；而就在永珍危急存亡之際，塔內的七頭那伽展現神蹟幫助寮國人擊退暹羅軍隊，這才保全永珍城。

至今，永珍人一直尊奉黑塔那伽為該城的守護神。這則故事說明寮國人民對那伽的情感，他們對那伽的聯繫比泰國人更深，除了護城軼事外，寮國人也相信那伽是傳說中的祖先，所以長久以來，那伽一直是寮國人的圖騰、信仰與護佛神獸。

我站在黑塔前，望著小小的說明碑，環顧塔的四周，並無其它長物，對首都的重要景點而言，黑塔的古蹟保護與相關設計確實顯得單薄些，就只有一座塔矗立在車水馬龍的路中，既無人煙，也無香火，永珍的鬧區讓黑塔看起來格外孤寂。

圖1_永珍黑塔
Photo Credit：張雅粱攝
永珍黑塔

黑塔那伽的故事讓我想起湄公河對岸的泰國那農佛塔（พระธาตุหล้าหนอง/ Phra That La Nong），那也是一座有那伽神話的佛塔，位於泰東北農開府，據說此塔原本位於湄公河岸，1847年時因河川改道，導致佛塔傾倒於湄公河中，現在只剩下佛塔的頂端露出於水面。當地居民相信，佛塔雖沉至水底，但佛塔內所供奉的舍利子，仍繼續由河底的那伽守護著。

相較之下，那農佛塔並沒有救人救城的傳說，但光只是守護舍利，就讓泰國人為祂在湄公河畔重新立塔、造像、樹碑與奉獻，並且香火鼎盛。反觀寮國，即便黑塔和本事都具足了，但由於欠缺說故事的能力和藝術的包裝，所以黑塔的事蹟無法有效傳播，如同古廟無人參拜一般。這是寮國政府自1986年推行革新開放後，致力發展經濟下的迷思和不重視人文藝術的結果，長期忽視了培育藝文人才的重要性。

圖2_那伽守護沉沒的那農佛塔
Photo Credit：張雅粱攝
那伽守護沉沒的那農佛塔，攝於泰國農開府Wat Siri Maha Katchai
圖3_泰國人為那農佛塔複製新塔（塔內局部）
Photo Credit：張雅粱攝
泰國人為那農佛塔複製新塔（塔內局部），攝於泰國農開府Wat Siri Maha Katchai

藝術文化這項軟實力，無法立竿見影，很難在短期內得到成效，執政者若欠缺遠見與耐心，就不容易養成本土的藝術人才。我曾於2017年拜訪寮國國立大學，從教學設備到圖書館，這間號稱寮國最好的國立大學，其教育資源連泰國的農村大學都不如。在藝術文化的發展路上，「人才」肯定是寮國政府的難題之一，這讓人不免聯想起同為社會主義國家的中國，後者經濟改革開放的時間只比寮國早幾年，但兩國政府對「人文藝術」教育的不同態度，使兩國的藝術資本在若干年後呈現明顯的差距。

圖4_寮國國立大學圖書館（局部）
Photo Credit：張雅粱攝
寮國國立大學中央圖書館（局部），攝於寮國永珍

2012年我行旅至雲南邊境，當時下鄉就看到文物無人管理的問題，可十年後再回中國，人才短缺的情況明顯改善許多，其中最根本的轉變在於「教育」，中國政府願意長期投資教育，培育藝術與文化人才。

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