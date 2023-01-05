2023/01/05,
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習近平會小馬可仕同意重啟油氣談判，同意友好協商處理「海上問題」

習近平會小馬可仕同意重啟油氣談判，同意友好協商處理「海上問題」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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小馬可仕是在3日抵達北京，成為中國當局2023年首名接待的外國元首；也是他就任菲律賓總統後首度正式訪問東協以外國家。 根據報導，習近平與小馬可仕依例在北京人民大會堂舉行會談。習近平說，中方始終把菲律賓放在「周邊外交優先方向」，堅持從戰略和全局高度看待中菲關係。他願與小馬可仕保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展，做「互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好伙伴」。

（中央社）央視新聞報導，中國國家主席習近平4日在北京會見菲律賓總統小馬可仕時說，中方願與菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作。

根據這則報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則向習近平說，菲方願繼續透過友好協商妥善處理海上問題，與中方重啟油氣開發磋商。但他沒有提到雙方合作範圍是否也如習近平所說，僅在「非爭議區」。

小馬可仕是在3日抵達北京，成為中國當局2023年首名接待的外國元首；也是他就任菲律賓總統後首度正式訪問東協以外國家。

根據報導，習近平與小馬可仕依例在北京人民大會堂舉行會談。習近平說，中方始終把菲律賓放在「周邊外交優先方向」，堅持從戰略和全局高度看待中菲關係。他願與小馬可仕保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展，做「互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好伙伴」。

他提到，雙方已確立農業、基建、能源、人文4大重點合作領域。中方願助力菲律賓農業農村發展，打造農技中心品牌項目，開展育種、生產、加工、儲藏全產業鏈合作，加快推進菌草合作。並扎實推進基礎設施和互聯互通領域合作，落實好重點項目「硬基建合作」，拓展電信、大數據、電子商務等「軟基建合作」，帶動菲律賓經濟社會整體發展。

習近平提到，中方願與菲方繼續以「友好協商方式」妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏（太陽能）、風能、新能源汽車等綠色能源合作。中國願持續擴大進口菲律賓優質農漁產品，支持中國企業赴菲律賓投資興業。並願與菲方持續開展疫苗研發合作。

他強調，中方願與菲律賓及其他東協國家聚焦合作與發展，維護好東協在區域合作中的中心地位，推動東南亞擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗，持續成為發展繁榮高地。

根據報導，小馬可仕則表示，他希望透過此訪向世界證明，「菲中關係十分良好，也十分重要，雙方都高度重視彼此關係」，都致力於將菲中關係提升至新的高度。菲方願與中方挖掘潛力，繼續豐富兩國關係內涵，深化農業、基建、能源、人文、貿易、投資、科技、數位經濟等領域合作。

小馬可仕又說，中國是菲律賓「最強勁的合作伙伴，沒有什麼能夠阻擋菲中友誼的延續和發展」。菲方堅持「一個中國」政策，並願繼續通過友好協商妥善處理海上問題，與中方重啟油氣開發磋商。

報導提到，習近平與小馬可仕會談後，共同見證簽署有關「一帶一路」、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅游等合作文件。同時，小馬可仕訪中期間，雙方將發表「中華人民共和國和菲律賓共和國聯合聲明」。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元


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