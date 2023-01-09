英國政府用車定位資料可能全「送中」，議員籲將中國視為體制性威脅

（中央社）英媒披露，英國政府用車上竟潛藏至少一個中國追蹤裝置，消息人士透露，維安人員地毯式搜索相關車輛後，在一個從中國進口的密封零組件內，發現能傳送定位資料的SIM卡。

這項消息引發部分資深議員關切；把中國視為「威脅」、更謹慎使用中國製產品的呼聲也日益高昂。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國為改善國防基礎設施，搜索外交官和部長等政府高級官員的座車。而一名在職安全情報人員告訴英國媒體《i News》，這些汽車經歷「手術式拆解」後，至少發現一枚可傳出定位資料的SIM卡。

由於數項保修和商業協議，這些中國汽車零組件沒被打開就裝上車子。

英國政府通訊總部（GCHQ）一名消息人士說，中國目的可能是要借重追蹤器的量而非質，這類追蹤器有助打造資訊庫，蒐集中國有興趣的潛在位址。

I don't know how much more the UK Govt needs to know about the threat China poses to us all. Surely it's time to change the integrated review and refer to China as a systemic threat. https://t.co/lhpSMebror — Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) January 6, 2023

消息人士指出，SIM卡得以經年累月調查政府、不斷歸檔移動紀錄、持續打造活動全貌，「能夠在一段非常、非常長的時間內，緩慢且有條不紊地慢慢做」。

其他消息人士則憂心全球汽車產業集中使用中國製零組件。

前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）表示，這項發現顯示，英國是時候把中國視為體制性威脅。一名最近退休的維安專家也形容這項威脅「巨大」，且可能意味俄羅斯與中國情報單位都在追蹤英國部長。

過去幾個月來，英國政府基於安全考量，引進多項新安全措施，包括過濾部長旗下工作人員與中俄的關係，政府部門也將重新審視中國製裝置。

近年來，BMW、福斯汽車（Volkswagen）、富豪（Volvo）、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）都跟中國聯通合作開發車內5G連線，而美國已於2021年基於國安疑慮制裁中國聯通。

部分上述車廠否認這類連線會使車子易受間諜監控。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺