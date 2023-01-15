年菜採買六大守則：海鮮、蔬果添購順序有訣竅，切忌一股腦往冰箱裡塞
我們想讓你知道的是
冰箱的空間有限，遇到需要購買大量食材的時候，如何善用空間就顯得相當重要。陳詩婷分享，放在冷藏庫的食物，應該生食往下層擺，熟食往上層擺；而放在冷凍庫的食物，則是濕的食物往下擺，乾的食物往上擺，如此一來就不容易遇到食物交叉感染的問題。
文：陳大樂
現代社會多半是小家庭，可是過年圍爐的餐桌馬虎不得，大魚大肉、雞鴨牛羊樣樣都要才澎湃；不過卻得面臨一堆剩菜剩飯的窘境。因此，在採買年菜的時候就應做好把關，才不會年後為了剩菜剩飯而傷透腦筋。
一年一度的新年準備到來，除了大家最期待的長假外，還有全家聚在一起吃年夜飯的圍爐時光。不過，家家的年夜飯少則八道、多則十幾道，準備起來可不容易，從採買、前處理到烹飪都是浩大工程。康寧醫院營養師陳詩婷分享，為了避免節日後的剩菜剩飯，建議民眾年貨採買前就應該做好冰箱管理，事先規劃採購清單，才不會傷了荷包又浪費食物。
1. 盤點冰箱現有食材及調味料
主事者準備採買年貨前，建議先盤點冰箱內現有的食材，我們可以趁著年節大掃除的時候，也將冰箱也一併清掃，丟掉過期或看起來不太新鮮的食材。接著拿出一張紙，仔細盤點冰箱內現有食材的種類及數量，包含冷凍食材、肉類、魚類、水果、蔬菜、調味料、辛香料、乾貨類等。
這個動作之所以重要的原因是，很多人經常採買年貨後，才發現原來冰箱裡還有，不但傷了荷包、也浪費食物。因此，在採買年貨之前，務必仔細的將冰箱盤點一次，順便進行大掃除，讓冰箱保持一定的冷風運作空間。
冰箱管理四要點：
- 冰箱只放七、八分滿，不要塞得滿滿的，才能讓冰箱後方的冷空氣對流在前方，出風口也不要被食物擋住。
- 冷藏貯藏溫度應在7℃以下，冷凍食品應在-18℃以下。
- 善用保鮮盒，讓冰箱的空間保持整齊，一來好找，食物的味道也不容易混雜。
- 生熟食分開。熟食往上擺，生食往下擺，以免造成生食的水（肉的血水等不乾淨的液體）滴漏，造成食物交叉感染，特別是肉品解凍的滲出液，一定要清潔乾淨，像是大腸桿菌、李斯特菌等，都會讓人拉肚子。
2. 估算用餐人數與開立菜單
盤點完冰箱的食物庫存後，除了思考年夜菜的菜單外，建議年前可以先打通電話給親朋好友，也順便統計一下過年幾天的用餐人數及餐別，才能估算購買的食材份量，避免過度購買。
接著，規劃年節菜單。採買前應先做好「採購清單」，若沒經過事先規劃，容易造成採買過量與浪費的情形。前往超市或市場採買之前，應該依據現有食材、年節菜色，以及親朋好友的口味與食量來規劃菜單，羅列採購的品項及數量。如此一來，所有食材都可以在規劃中採買，比較不會出現購買到重複或遺漏的單品，預算也能夠有所控制。
3. 年貨購買順序
越靠近除夕，大部分的食材都有漲幅，陳詩婷建議，可以提早7至10天買海鮮類、雞鴨牛羊等肉類，買回來後直接進行前處理，放入冷凍；若是買真空的冷凍肉類，存放時間可以更久，過年可以當備品，即便年假沒有食用完畢，也可以多存放一些日子。
不過，要留意購買香腸、火腿、臘肉、醬菜等醃製物，最好選擇包裝完整無破損的產品，食用前也要徹底加熱（小提醒：香腸、臘肉、烏魚子、醬菜等加工類食品，鈉含量高易影響血壓，少量淺嚐即可。）
新鮮的蔬果，則建議3至4天前購買，儘量選擇可以久放的甜柿、柑橘、鳳梨、蘋果等；不需要擺在冰箱的根莖類或水果，隨時都可以買，放在通風陰暗處即可。生鮮食材不易保存，不建議一次買太多，而且過年期間許多超市仍然有營業，不夠時再到附近超市添購就可以。
4. 採買後立即處理
買回來的食材切忌一股腦往冰箱塞，擺進冰箱前，先做好前處理的動作，不僅可以節省冰箱空間，還能延長食材的新鮮度。
首先，肉類的部分建議購買後直接進行分切、清洗，抹一點鹽及酒避免細菌孳生，也可以順便去掉腥味；或是直接汆燙除髒血，也可以杜絕細菌孳生；蹄膀、牛肉可以先過滷，接著依每餐的份量分包保存；要拜拜的全雞、豬肉等可先燙煮熟、放涼後放入冰箱冷凍保存，拜拜前一天再取出解凍即可，這樣也可以分散過年的諸多料理工作。
葉菜類要先去除黃葉等腐敗部位，稍微晾乾後用報紙或餐巾紙包好。如此一來就能確保吃到最新鮮的食材，也節省了料理前處理食材的時間。
5. 依食材屬性及食用順序放入冰箱
冰箱的空間有限，遇到需要購買大量食材的時候，如何善用空間就顯得相當重要。陳詩婷分享，放在冷藏庫的食物，應該生食往下層擺，熟食往上層擺；而放在冷凍庫的食物，則是濕的食物往下擺，乾的食物往上擺，如此一來就不容易遇到食物交叉感染的問題。
另外，也建議依據食物的屬性、大小，選擇適合的保鮮盒或密封袋，並依食用的順序放入冰箱。就像團膳管理經常用的「先進先出」原則，意思是說，先進冰箱的食物應該優先用完，可以避免食物超過保存期限而造成浪費。
6. 零食挑著買、少量買
過年過節總少不了應景的零食，舉凡薯片、糖果、糕餅、堅果、米果等各式零食。不過，陳詩婷提醒，零食因為熱量高，且隱藏各式各樣的高油、高糖、高添加物、防腐劑等加工品，儘量避免調味過多、有漂白過的魷魚絲、油炸類的、醃製的肉乾等。
優先選擇無調味堅果、無調味的原味果乾這類天然的零嘴，並先以有小包裝者為主。不過，別忘了堅果歸類在油脂類，若無忌憚的吃，也有變胖的風險，每天攝取量不超過一湯匙的平匙的量。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。