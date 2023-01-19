《反對死刑》：法國社會歷經1968年文化革命的洗禮後，死刑的廢除有如弓上的箭、蓄勢待發

文：侯貝．巴丹岱爾（Robert Badinter）

論死刑

二○○二年，我替《司法字典》（Dictionnaire de la Justice）撰寫這篇文章，講述廢除死刑運動在全球的進展。

法國的廢死歷程

本文中，我選擇談論死刑的逐步廢除，而非討論死刑本身。其箇中原因，我想讀者們最後會理解的。「死刑是人類野蠻行為特有且永恆的標幟」，一八四八年，十九世紀最重要的廢死倡議者——雨果——如此厲聲疾呼。而所有譴責死刑的國際宣言與公約，認為死刑不僅無用，而且是殘忍、不人道的刑罰，也表達了同樣堅決反對死刑的立場。一個民主國家的司法絕不容許使用死刑，因為任何人的生命都應受到尊重，這項權利是每個人所擁有的基本權利當中，最為首要者。人權的宣揚與廢死的理念，兩者之間無法分割的關聯，猶如一條貫穿死刑廢除歷史的金絲線。

隨著啟蒙思想的開展，廢除死刑的理論也逐漸成形。貝卡利亞在其著《論犯罪與刑罰》（1764）的第二十八章中，精闢論證反對死刑的理由，是對死刑做出批判的第一人。貝卡利亞自陳延續百科全書派思想家的路線，他說：「達倫貝爾（D’Alembert）、狄德羅（Diderot）、赫羅維修斯（Helvétius）、布馮（Buffon）、休姆（Hume），光是念出這些偉大思想家的名字，便足以讓人激動不已。您們的不朽著作一直是我的固定讀物。」當時，伏爾泰剛出版了他的《論寬容》，時值卡拉斯（Calas）案發生之際。

卡拉斯是一名新教商人，他蒙受不白之冤，遭土魯斯議會判處死刑，活活被巨輪輾斃。貝卡利亞也是盧梭的仰慕者，但不同意這位「日內瓦公民」對死刑的看法。盧梭的觀點從社會契約論出發，認為一旦罪犯違背契約，社會即有權將其處死。但是，貝卡利亞認為，「沒有人會同意將殺了自己的權利讓渡給別人」。此外，貝氏也從社會用途的觀點剖析死刑的問題。他寫道：「如果我能證明死刑既無用也非必要，這將是人性訴求的最大勝利。」

關於死刑的用途，貝氏舉過往經驗為證：「過去數個世紀以來的經驗告訴我們，極刑從來不曾成功阻止過那些決心要傷害人的人。」至於死刑的非必要性，他這麼說道：「如果以永久勞役代替死刑，這對於即便是意志最堅定的人來說，都更加地嚴峻」，也就是說，這樣的刑罰「剝奪一個人的自由，並使他淪為馱獸」。死刑既無嚇阻作用，又無法懲罰罪犯，更何況落後的司法很有可能誤殺像卡拉斯這樣的無辜者，那麼，何必保留死刑呢？

當貝卡利亞的大作傳到巴黎時，伏爾泰正在潛心研究德拉巴爾（de La Barre）騎士的冤案。德拉巴爾因褻瀆神明而遭判處死刑，時年十九歲，並於一七六六年七月一日行刑。同年九月，受到貝卡利亞著作之啟發，伏爾泰發表了其對於《論犯罪與刑罰》一書的評論。貝卡利亞針對刑事司法的分析與建言從此開始與歐洲啟蒙思潮合流。一七八六年，托斯卡尼的利奧波（Leopold）大公頒布一部刑法典，正式向酷刑及死刑告別。

一七八七年奧地利皇帝約瑟夫二世（Joseph II）的刑法典也追隨了這個腳步。甚至在法國，根據羅德赫在一七九八年寫下的文字，「在大革命發生前的十年，法官便已開始在法庭上不依照當時的法律判案，而是按照《論犯罪與刑罰》一書所提倡的原則進行判決。這點我可以作證，因為當時我本身就是名法官」。

因此，我們可以理解，為什麼在法國大革命的初始，是否廢除死刑的問題便已在制憲議會中提出。當時負責起草刑法條文的刑事立法委員會深受杜波爾（Duport）和勒培勒提爾．德．聖法爾久的影響。他們兩位都是舊時巴黎議會的成員，也都贊同貝卡利亞的立論。一七九一年五月二十三日，勒培勒提爾在他的刑法草案審查意見書中，主張應廢除死刑。除了重新論述貝卡利亞提出的理據以外，他也力陳死刑冤案無法逆轉、挽回的弊病。至於死刑的替代方案，刑事立法委員會提出一種刑期長達十二至二十四年的刑罰，其具體的施刑方式亦相當嚴峻。

不過，為因應當時的政治情勢，該委員會允許在唯一的例外情況下，得使用死刑，亦即，「特定政黨一旦經立法機關正式宣告為叛亂政黨，其領導人得處死刑」。此一例外原本便存在於貝卡利亞的理論之中。因此，普通法架構下被廢止的死刑，在特殊的政治條件下，得以倖存。

從一七九一年五月三十日至六月一日之間，連續三天進行的議事辯論中，包括羅伯斯比、貝堤庸（Pétion），以及代表立法委員會的勒培勒提爾、杜波爾等的廢死派人士，不約而同地、不間斷地引用貝卡利亞，並且重申他的論點。然而，這些努力並沒有達到目的。最後，死刑還是被保留了，不過，其適用範圍受到限縮，而且條文明示規範，死刑只能是「單純以剝奪他人生命為目的」的行為。

一直要到一七九五年，有鑑於恐怖時期無止盡的殺戮，國民公會才在該會解散前夕，於共和四年霧月四日（一七九五年十月二十六日）作了以下決定：「自全面恢復和平之日起，法國即全面廢除死刑」。當然，此項決定沒有設定具體的生效日期，但至少就廢死的立場而言，該決議沒有附加限制，也沒有給予特殊情形可例外處置的餘地。

然而，歷史的舵手決定朝反方向行進。當大家引頸企盼的和平之日終於到來，督政府旋即於共和十年雪月八日（一八○一年十二月二十九日）宣告：「死刑將繼續按照現有法律規定施行。」這條督政府令理應語畢於此，便足矣。但偏偏又加上了這段補充：「直到新的不同規定頒布為止」，從而隱約透露出撰寫該命令的人，身為親身經歷過大革命和目睹無數斷頭台的人，內心深藏著的終極想望。而法國人在盼望了整整兩個世紀後，終於盼來了國會通過這項所謂「新的不同規定」。