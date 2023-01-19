《反對死刑》：法國社會歷經1968年文化革命的洗禮後，死刑的廢除有如弓上的箭、蓄勢待發
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本書是巴丹岱爾在2008年時，回顧當初創造歷史的時刻。1970、80年代，法國社會為死刑議題激烈交鋒。當時法國反對廢死的聲浪，不亞於今天的台灣。但是巴丹岱爾逆風而行，在幾場重大刑案中為死刑犯辯護，闡述理念。
文：侯貝．巴丹岱爾（Robert Badinter）
論死刑
二○○二年，我替《司法字典》（Dictionnaire de la Justice）撰寫這篇文章，講述廢除死刑運動在全球的進展。
法國的廢死歷程
本文中，我選擇談論死刑的逐步廢除，而非討論死刑本身。其箇中原因，我想讀者們最後會理解的。「死刑是人類野蠻行為特有且永恆的標幟」，一八四八年，十九世紀最重要的廢死倡議者——雨果——如此厲聲疾呼。而所有譴責死刑的國際宣言與公約，認為死刑不僅無用，而且是殘忍、不人道的刑罰，也表達了同樣堅決反對死刑的立場。一個民主國家的司法絕不容許使用死刑，因為任何人的生命都應受到尊重，這項權利是每個人所擁有的基本權利當中，最為首要者。人權的宣揚與廢死的理念，兩者之間無法分割的關聯，猶如一條貫穿死刑廢除歷史的金絲線。
隨著啟蒙思想的開展，廢除死刑的理論也逐漸成形。貝卡利亞在其著《論犯罪與刑罰》（1764）的第二十八章中，精闢論證反對死刑的理由，是對死刑做出批判的第一人。貝卡利亞自陳延續百科全書派思想家的路線，他說：「達倫貝爾（D’Alembert）、狄德羅（Diderot）、赫羅維修斯（Helvétius）、布馮（Buffon）、休姆（Hume），光是念出這些偉大思想家的名字，便足以讓人激動不已。您們的不朽著作一直是我的固定讀物。」當時，伏爾泰剛出版了他的《論寬容》，時值卡拉斯（Calas）案發生之際。
卡拉斯是一名新教商人，他蒙受不白之冤，遭土魯斯議會判處死刑，活活被巨輪輾斃。貝卡利亞也是盧梭的仰慕者，但不同意這位「日內瓦公民」對死刑的看法。盧梭的觀點從社會契約論出發，認為一旦罪犯違背契約，社會即有權將其處死。但是，貝卡利亞認為，「沒有人會同意將殺了自己的權利讓渡給別人」。此外，貝氏也從社會用途的觀點剖析死刑的問題。他寫道：「如果我能證明死刑既無用也非必要，這將是人性訴求的最大勝利。」
關於死刑的用途，貝氏舉過往經驗為證：「過去數個世紀以來的經驗告訴我們，極刑從來不曾成功阻止過那些決心要傷害人的人。」至於死刑的非必要性，他這麼說道：「如果以永久勞役代替死刑，這對於即便是意志最堅定的人來說，都更加地嚴峻」，也就是說，這樣的刑罰「剝奪一個人的自由，並使他淪為馱獸」。死刑既無嚇阻作用，又無法懲罰罪犯，更何況落後的司法很有可能誤殺像卡拉斯這樣的無辜者，那麼，何必保留死刑呢？
當貝卡利亞的大作傳到巴黎時，伏爾泰正在潛心研究德拉巴爾（de La Barre）騎士的冤案。德拉巴爾因褻瀆神明而遭判處死刑，時年十九歲，並於一七六六年七月一日行刑。同年九月，受到貝卡利亞著作之啟發，伏爾泰發表了其對於《論犯罪與刑罰》一書的評論。貝卡利亞針對刑事司法的分析與建言從此開始與歐洲啟蒙思潮合流。一七八六年，托斯卡尼的利奧波（Leopold）大公頒布一部刑法典，正式向酷刑及死刑告別。
一七八七年奧地利皇帝約瑟夫二世（Joseph II）的刑法典也追隨了這個腳步。甚至在法國，根據羅德赫在一七九八年寫下的文字，「在大革命發生前的十年，法官便已開始在法庭上不依照當時的法律判案，而是按照《論犯罪與刑罰》一書所提倡的原則進行判決。這點我可以作證，因為當時我本身就是名法官」。
因此，我們可以理解，為什麼在法國大革命的初始，是否廢除死刑的問題便已在制憲議會中提出。當時負責起草刑法條文的刑事立法委員會深受杜波爾（Duport）和勒培勒提爾．德．聖法爾久的影響。他們兩位都是舊時巴黎議會的成員，也都贊同貝卡利亞的立論。一七九一年五月二十三日，勒培勒提爾在他的刑法草案審查意見書中，主張應廢除死刑。除了重新論述貝卡利亞提出的理據以外，他也力陳死刑冤案無法逆轉、挽回的弊病。至於死刑的替代方案，刑事立法委員會提出一種刑期長達十二至二十四年的刑罰，其具體的施刑方式亦相當嚴峻。
不過，為因應當時的政治情勢，該委員會允許在唯一的例外情況下，得使用死刑，亦即，「特定政黨一旦經立法機關正式宣告為叛亂政黨，其領導人得處死刑」。此一例外原本便存在於貝卡利亞的理論之中。因此，普通法架構下被廢止的死刑，在特殊的政治條件下，得以倖存。
從一七九一年五月三十日至六月一日之間，連續三天進行的議事辯論中，包括羅伯斯比、貝堤庸（Pétion），以及代表立法委員會的勒培勒提爾、杜波爾等的廢死派人士，不約而同地、不間斷地引用貝卡利亞，並且重申他的論點。然而，這些努力並沒有達到目的。最後，死刑還是被保留了，不過，其適用範圍受到限縮，而且條文明示規範，死刑只能是「單純以剝奪他人生命為目的」的行為。
一直要到一七九五年，有鑑於恐怖時期無止盡的殺戮，國民公會才在該會解散前夕，於共和四年霧月四日（一七九五年十月二十六日）作了以下決定：「自全面恢復和平之日起，法國即全面廢除死刑」。當然，此項決定沒有設定具體的生效日期，但至少就廢死的立場而言，該決議沒有附加限制，也沒有給予特殊情形可例外處置的餘地。
然而，歷史的舵手決定朝反方向行進。當大家引頸企盼的和平之日終於到來，督政府旋即於共和十年雪月八日（一八○一年十二月二十九日）宣告：「死刑將繼續按照現有法律規定施行。」這條督政府令理應語畢於此，便足矣。但偏偏又加上了這段補充：「直到新的不同規定頒布為止」，從而隱約透露出撰寫該命令的人，身為親身經歷過大革命和目睹無數斷頭台的人，內心深藏著的終極想望。而法國人在盼望了整整兩個世紀後，終於盼來了國會通過這項所謂「新的不同規定」。
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。