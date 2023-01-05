2023/01/05,
音樂

顧嘉煇的二重唱，與昔日香港

顧嘉煇的二重唱，與昔日香港
顧嘉煇｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

顧嘉煇的成就，由電影、電視、綜藝、兒歌，甚至節目和廣告Jingle，由六十年代一手包辦至退休，成就無人所及；不過他的二重唱創作，更是香港流行音樂的先河。當下回首，這道先河雖然作品不多，卻都是香港文化多元多面的象徵。

文：陳嘉銘〔專事電影和流行文化，以及動物與生態人文學研究。近作有《寫在牠們滅絕之前——香港動物文化誌》及《給下一輪廣東歌盛世備忘錄——香港樂壇變奏》（合著）。專欄見於《字花》及《藝文青》雙月刊，評論文章主要刊於關鍵評論網、端傳媒及動物當代思潮。現為台灣國立政治大學台灣史研究所客席學者。〕

小時候我特別愛唱顧嘉煇創作的，有二重唱部分的歌——即有男女合唱，撞聲撞到出奇，但又造出氣勢，當然也同時教人腦裡浮現電視劇的畫面。

例子，是羅文和甄妮合唱的《世間始終你好》，是《射鵰英雄傳之華山論劍》的主題曲，副歌就有一段男女二重唱：

女：一山還比／男：無一可比你
女：一山高
男：真愛有如天高／女：愛更高
男：千百樣好

感覺好玩，是先一半以女唱主旋律，男唱副的，但合在一起又似是共鳴，而黃霑的詞也繪出了愛比山高的畫面。至於下一半是男唱主旋律，再由女去作副，完成終句。

還有例子，都由羅文和甄妮合唱，是《射鵰英雄傳》主題曲《鐵血丹心》，副歌部分就是：

男：逐草四方沙漠蒼茫／女：冷風吹　天蒼蒼　
男：那懼雪霜撲面／女：冷風吹　天蒼蒼　籐樹相連
男：射鵰引弓塞外奔馳／女：猛風沙　野茫茫
男：笑傲此生無厭倦／女：籐樹兩纏綿

這首歌玩得更複雜，是旋律更多抑揚，而節拍亦更密集細碎；最後連副歌也持續男女二重唱，把歌首的旋律重疊，而竟然可以造出共鳴效果，完成演唱。

顧嘉煇的成就，由電影、電視、綜藝、兒歌，甚至節目和廣告Jingle，由六十年代一手包辦至退休，成就無人所及；不過他的二重唱創作，更是香港流行音樂的先河。當下回首，這道先河雖然作品不多，卻都是香港文化多元多面的象徵。

難為分界的韻律磨合

如果要再數顧嘉煇的二重唱作品，更有關正傑和關菊瑛為劇集《天龍八部》唱的主題曲《倆忘煙水裏》，副歌就有一段：

男：笑莫笑 悲莫悲／女：凝悲　忍嘆　
男：此刻我乘風遠去／女：無　可奈
男：往日意　今日癡／女：從今　癡淚　
男：他朝倆忘煙水裡／女：倆忘煙水裡

而我小時候一面聽一面唱，覺得好玩的地方是，如果一個人要唱完兩把聲，是完全沒有可能；又或者要迫著跳過一些字，比如以上的第二行歌詞，就會唱成「往日意從今日癡癡淚」，即一氣呵成去唱，才可配合到主旋律。

再說多一首更特別的創作，是兩男合唱的《難為正邪定分界》，由葉振棠和麥志誠分飾凡人與魔鬼對唱劇集《飛越十八層》的主題曲，最好玩的，是副歌之後的尾段二重唱，反而把副歌的人魔對抗推上高峰：

凡人：世界腐敗／魔鬼：看吧
凡人：犯法那需領牌／魔鬼：邪力正強大
凡人：法理若在／魔鬼：看吧
凡人：為何強盜滿街／魔鬼：強盜滿街
凡人：人海的衝擊比那蒼海更大／魔鬼：啊
合唱：難為正邪定分界

主副旋律如兩聲較勁，把人魔拉鋸以不同的節奏呈現，都見顧嘉煇高手之處。而及至2007年顧嘉煇為劇集《歲月風雲》所寫的同名主題曲，由李克勤和小剛合唱，像是再一次把這種二重唱曲風集合，是為他退休前的另一次經典示範。

二重唱主要來自歌劇，更或可以是三重、四重或多重唱，但這種作法反而在流行音樂比較少見。不過顧嘉煇能夠把玩這種創作，用在流行音樂上至動聽耐聽，必然因為他的鋼琴（自學）背景，都有雙手主副旋律合奏，更有雙人彈琴的可能性，比之不少樂器多以單人演奏，鋼琴可作聯想或創作成二重奏的地方更多。而顧嘉煇把這種方法放入流行音樂，更以歌者二人的雄厚聲線合唱，無論是男女或二男疊聲，誰也搶不了誰的聲線，卻更見「難為分界」的韻律磨合，都像渾然天成。

擁抱自由的眾聲喧嘩

二重唱是音樂作法，但更是顧嘉煇的音樂生命與香港象徵。

試想比如與不同人的合作，顧嘉煇和黃霑的畢生曲詞合作，本來就是「二重唱」；還未計他與鄭國江、盧國沾和鄧偉雄等等的合作，就更是三、四、多重唱的無限延伸。

還有，是跨媒體的多元化關係，是顧嘉煇從電影主題曲走到配樂，再從電視綜藝走到劇集，更也創作兒童節目歌曲、節目首尾音樂和廣告歌。那是以個人為不同媒體所打響的二、三、四⋯⋯多重唱。而這在六、七十年代以來，香港由匱乏環境，一步步走到社會學家呂大樂所言的「後匱乏」八、九十年代，都是開創性的，更是香港普及文化的累積，然後成了幾代人打開電視都聽到的音樂。

所以顧嘉煇是生產了這種跨媒體的音樂記憶，並以「多重唱」——多媒體的、多元化的，更是多種不同風格和聲音景觀，建構了香港。這多道流行文化的風光，不得不提，是建基在擁抱各種聲音的自由作風之下，才能生出即便是疊聲撞聲，但都如同共鳴的眾聲喧嘩。

GettyImages-1095869386
Photo Credit: GettyImages
顧嘉煇（左）2015年獲港府頒授「金紫荊星章」，以表揚他為本地流行音樂終身貢獻。

小結：他展示了「多重唱」的珍貴

感謝顧嘉煇，是除了感謝他的音樂創作豐富了香港文化之外，更重要是他展示了過去的香港，是能夠讓人聽到「多重唱」的年代，何其珍貴。雖說今日音樂人或都要跨媒體工作，也在玩「多重唱」的曲風與合作；但香港當下對「聲音」之說，俱已非昔日的胸襟了。

我小時候不明白為何自己愛把《世間始終你好》或《難為正邪定分界》唱得嬉戲好玩，但今日回想，或正是那種「和而不同」的感覺，在二重旋律裡無論如何翻唱，混聲得來都覺得自然。顧嘉煇一定花過心思去寫，亦對當時香港樂迷與氛圍滿有信心；而他相信的，一定是那個尊重自由疊唱的文化空間。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。