科學家在擱淺鯨豚的大腦中，觀察到類似人類「阿茲海默症」病徵
我們想讓你知道的是
大規模鯨類動物擱淺的證據在我們有記錄的歷史之前就已存在，但為什麼海豚和鯨魚成群結隊擱淺，這是一個長久的謎團。有科學家在三種不同種類的海豚科動物大腦裡發現了阿茲海默症的病癥，而這些海洋生物的共通點，是牠們都因擱淺在岸上而死亡。
文：Alice
科學家在三種不同種類的海豚科動物大腦裡發現了阿茲海默症的病癥，而這些海洋生物的共通點，是牠們都因擱淺在岸上而死亡。
大規模鯨類動物擱淺的證據在我們有記錄的歷史之前就已存在，但為什麼海豚和鯨魚成群結隊擱淺，這是一個長久的謎團。
雖然已經發現海軍聲納與一些喙鯨之間存在著直接的聯繫，而且一些被沖上岸的動物明顯不舒服（有些動物的肚子裡裝滿了塑料垃圾），但大多數大規模擱淺事件幾乎沒有提供任何線索。
齒鯨（Odontocetes）與人類有許多共同的特徵，包括具有更年期。牠們壽命遠遠超過生育年齡的限制，意味著牠們也有可能易受晚期疾病的影響。
阿茲海默症是人類衰老期常見的疾病，逐漸損害個體的記憶、學習和交流能力。現在看來，類似的痛苦也可能影響到這種水棲哺乳動物。
蘇格蘭聖安德魯斯大學的神經生物學家Frank Gunn-Moore說：「我一直很想回答這個問題──只有人類才會罹患失智症嗎？從我們的研究結果回答了這個問題，因為它表明潛在的失智症相關病理學，確實不僅出現在人類患者身上。」
萊頓大學（Leiden University）的生物學家Marissa Vacher及其研究團隊，檢查了22隻擱淺鯨豚的大腦，以尋找阿茲海默症患者體內常見的生化標記。其中包括β澱粉樣蛋白──雖然被認為可能不是阿茲海默的直接原因，但在患病人群中數量仍然增加，以及過度磷酸化的tau蛋白群。
研究人員在當中3隻鯨豚身上發現了β澱粉樣蛋白和過度磷酸化的tau蛋白，每隻鯨豚都來自不同的物種，分別為長鰭領航鯨（Globicephala melas)、白喙海豚（Lagenorhynchus albirostris）和寬吻海豚（Tursiops truncatus)。這些個體也有衰老的跡象，例如牙齒磨損或脫落，以及腦組織中白質和灰質的比例增加。
更重要的是，在牠們身上發現的腦部病變位置，與患有阿茲海默症的人類身上看到的同等區域相匹配。
雖然研究人員無法驗證阿茲海默症的診斷，因為他們無法測試已故動物的認知障礙水平，但沒有記錄表明這兩種蛋白質在沒有這種疾病的人類大腦中堆積。
愛丁堡大學（The University of Edinburgh）神經科學家Tara Spires-Jones說：「我們很高興看到年老海豚的大腦變化，與人類衰老和阿茲海默症相似。」
由於海豚是高度群居的動物，牠們可能會幫助那些大腦出現狀況的群體成員。研究人員指出，這意味著牠們有可能存活更長的時間，從而使疾病比單獨物種更進一步發展。
擱淺在本次研究的其中一個物種──長鰭領航鯨──身上很常見，這支持了關於這種神秘、致命行為的「病態領導」理論。
Marissa Vacher與研究團隊在他們的論文中解釋道：「在人類身上，與阿茲海默症相關認知能力下降的最初症狀，包括時間和地點的混亂以及方向感不佳。如果一群長鰭領航鯨的領導者遭受類似神經退化性疾病相關的認知衰退，這可能會導致迷失方向，從而導致該群動物進入淺水區並擱淺。」
Spires-Jones總結道：「然而，這些病理變化是否即為導致這些動物擱淺的原因，是未來工作一個有趣且重要的問題。」
參考資料
- Koumoundouros,T.,（2022,Dec 25). Stranded Dolphins Show Signs of Alzheimer’s Disease in Their Brains. ScienceAlert
- Vacher, M. C., Durrant, C. S., Rose, J., Hall, A. J., Spires-Jones, T. L., Gunn-Moore, F., & Dagleish, M. P.（2022). Alzheimer’s disease-like neuropathology in three species of oceanic dolphin. European Journal of Neuroscience, 1– 19. https://doi.org/10.1111/ejn.15900
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。