1/13~19春節換新鈔地點速查；一窺新台幣鈔券容光煥發訣竅，央行傳授3祕訣辨識偽鈔

春節前換新鈔地點速查，台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

（中央社）農曆春節將至，考量許多民眾有兌換新鈔需求，中央銀行5日宣布，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局）作為指定兌鈔地點。

央行表示，新鈔兌換日程訂於1月13日至1月19日，共計5個營業日，臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行等7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另外59家偏遠地區郵局，則在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行並在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可於央行官網、臉書及行動APP（下載點：iOS、Android）上查到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code方便民眾使用手機查找。

央行也說，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

不過考量金融機構資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限，央行表示，如果民眾無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行提醒，除了換新鈔發紅包，民眾可以用數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，不只能夠避免人潮群聚，還能節省社會資源，達到數位轉型的效果。

（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）

除了換新鈔發紅包，央行提醒民眾可以用數位方式進行紅包轉帳傳遞心意。（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）

春節換新鈔1/13開跑，一窺新台幣鈔券容光煥發秘訣

（中央社）農曆春節將至，1月13日起，民眾可赴央行指定的銀行、郵局兌領新鈔，不過拿到新鈔的同時，是否曾想過鈔券誕生故事，央行透露，台幣鈔券和人一樣，都會經歷出生、步入社會、休息再出發等階段，100元、500元是「勞碌命」，使用平均壽命僅約2年。

打開錢包，一張又一張平整的百元、千元鈔券映入眼簾，有時不免疑惑，手上的鈔券都十分乾淨整潔，破損老舊的鈔券都去哪裡了。

中央銀行官員解釋，新台幣鈔券的一生從央行轄下中央印製廠誕生，由於央行將發行業務委託臺灣銀行辦理，鈔券將前往臺銀各地庫房，由臺銀發行、步入社會。

鈔券在民眾、店家手上遊歷多時，外觀難免折損、破舊，甚至遭塗鴉，此時就必須「進廠維修」。央行官員表示，臺銀除了發行，也負責鈔券回籠整理的工作，在此階段，「高速鈔券整理機」將代替人力、扮演關鍵角色。

央行官員指出，高速鈔券整理機可以設定髒舊度、軟硬度等參數，每張鈔票經過機器時，機器會經由感測器、影像等方式判定鈔券有沒有缺角、折角或塗鴉，並測試厚度、透光度等，如果鈔券不堪使用，便就地銷毀；其他相對完好的鈔券，經過整理，就會成為「如新券」，有如新鈔般煥然一新。

高速鈔券整理機一肩扛起讓鈔券保持整潔的重責，身價自然不斐。央行官員透露，這機器「一台要幾千萬」，臺銀北中南都有整鈔中心，每天都有好幾部高速鈔券整理機運作，一台機器一小時可以處理幾萬張，「沒有這樣的話，市面上流通鈔券不會這麼好」。

根據央行統計，100元及500元鈔票因周轉次數高，平均使用年限約2年，1000元鈔票使用期間則約4年。

中央銀行總裁楊金龍也曾在立法院備詢時指出，鈔券回籠到臺灣銀行會進行整鈔作業，若髒舊不適合再流通，就會銷毀，100元券銷毀率約達40%。

正如同華人社會俗諺所說「舊的不去、新的不來」，除了銷毀舊鈔，央行每年也會委請中央印製廠印新鈔，每年經費約30至40億元。

至於印製鈔券的成本多少，央行揭曉答案，依面額不同，成本會略有差異，平均每張印製成本落在3至4元，但像500、1000元有光影變化箔膜的防偽設計，成本會比100元高一些。

儘管數位時代來臨、行動支付愈來愈普及，央行發行局局長鄧延達表示，並沒有看到現金鈔券的需求下降。

鄧延達歸納2點原因，一是疫情之下，民眾基於減少接觸的預防心理，提領現鈔的金額反而增加，其次，低利率時代讓民眾不急著把錢存入銀行，慣於留點現金在身上，這些因素使得國人對鈔券需求還是很殷切。

央行授3祕訣辨識偽鈔，檢舉獎金最高250萬元

（中央社）農曆春節將至，商家迎來年前消費旺季，卻有不肖人士趁店家忙碌之際，利用偽鈔行騙。央行除了傳授辨識偽鈔3祕訣，也鼓勵民眾檢舉不法元，檢舉獎金最高可達新台幣250萬元。

最近有偽鈔集團趁農曆年前商家忙碌之際，利用偽鈔行騙；央行近日將於主要購物商圈派送新台幣防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，也提醒民眾及商家多留意偽鈔辨識，維護自身權益。

央行發行局局長鄧延達5日指出，新台幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔其實都相當粗劣，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就能辨識真偽。

「看一看」是指拿起鈔券迎光看一看，找隱藏起來的水印和隱藏字，「摸一摸」鈔券上面有哪些凹版印紋的觸感，接著「轉一轉」鈔券，看看獨特的窗式安全線、變色油墨和光影變化箔膜。

對於防偽辨識的詳細說明，央行官網或中央銀行券幣數位博物館網站均有提供更清楚的說明。

鄧延達表示，民眾如果發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發檢舉人獎金，最高可達250萬元。