2023/01/05,
醫療

今日本土新增3萬1078例、死亡45例，王必勝提醒：農曆春節將至，請民眾預先備妥防疫物資

今日本土新增3萬1078例、死亡45例，王必勝提醒：農曆春節將至，請民眾預先備妥防疫物資
指揮中心指揮官王必勝｜Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

為因應春節連假，指揮中心已開始協調各縣市基層診所，以維持春節期間醫療量能。雖然目前醫療量能尚且充足，但除夕到初三各縣市的開診診所數量還未確定，因此民眾一定要先行備妥防疫物資。

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增3萬1514例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬1078例本土個案及436境外移入；另確診個案中新增45例死亡。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年10月11日至今（2023）年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。

0105死亡病例分析_01(1)
Photo Credit：指揮中心

今日新增436例境外移入個案中，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。

住宿式及社區式照顧機構恢復定期篩檢措施

有鑒於住宿式機構陽性率升溫，且農曆春節將至，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險。

0105全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢
Photo Credit：指揮中心

自今年1月9日起至1月31日調整各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行COVID-19公費快篩之措施。頻率調整如下：

  1. 服務對象：每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。
  2. 工作人員：每週定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦應提供工作人員公費家用快篩。
  3. 住民、服務對象及工作人員若為確診康復者：3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
0105住宿型及社區型照顧機構
Photo Credit：指揮中心

因應今年1月9日起至1月31日的公費定期篩檢措施調整，公費試劑將陸續寄出。

公費試劑發放對象為：住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心（限工作人員）及早期療育機構等社區式照顧機構。

春節連假將至，建議民眾先備妥適量防疫物資

為因應春節連假，指揮中心已開始協調各縣市基層診所，並提供春節期間開診診所診察費跟居家送藥費加成給付，以維持春節期間醫療量能。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前醫療量能尚且充足，空床率有53.7%共2814床。但除夕到初三各縣市的開診診所數量還未確定，春節前夕確定春節量能後會再做詳細說明。

0105-COVID-19醫療資源統計表(記者會資料)
Photo Credit：指揮中心

指揮中心建議民眾在春節前可先行儲備好下列防疫物資：

  1. 口罩
  2. 家用快篩試劑（可持健保卡至快篩實名制藥局購買，至多可購買6份30劑，每份500元）
0105_適逢春節連假，請預先備妥適量防疫物資_工作區域_1
Photo Credit：指揮中心

王必勝：疫情距流感化還有一段距離

指揮官王必勝強調，雖然疫情趨緩，但距流感化還有一段距離，感冒化更不可能，因此一年施打兩劑疫苗還是目前防疫規劃，且以施打mRNA次世代疫苗為主，次蛋白疫苗為輔。

至於未來的疫苗接種規劃要看是否有新的變種病毒出現。目前主要在美國流行的XBB1.5及在歐洲流行的BQ.1都已盛行一段時間，對它們的特性已相當了解，不需過於恐慌。

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核稿編輯：潘柏翰


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