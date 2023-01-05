今日本土新增3萬1078例、死亡45例，王必勝提醒：農曆春節將至，請民眾預先備妥防疫物資
我們想讓你知道的是
為因應春節連假，指揮中心已開始協調各縣市基層診所，以維持春節期間醫療量能。雖然目前醫療量能尚且充足，但除夕到初三各縣市的開診診所數量還未確定，因此民眾一定要先行備妥防疫物資。
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增3萬1514例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬1078例本土個案及436境外移入；另確診個案中新增45例死亡。
指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年10月11日至今（2023）年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。
今日新增436例境外移入個案中，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。
住宿式及社區式照顧機構恢復定期篩檢措施
有鑒於住宿式機構陽性率升溫，且農曆春節將至，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險。
自今年1月9日起至1月31日調整各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行COVID-19公費快篩之措施。頻率調整如下：
- 服務對象：每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。
- 工作人員：每週定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦應提供工作人員公費家用快篩。
- 住民、服務對象及工作人員若為確診康復者：3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
因應今年1月9日起至1月31日的公費定期篩檢措施調整，公費試劑將陸續寄出。
公費試劑發放對象為：住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心（限工作人員）及早期療育機構等社區式照顧機構。
春節連假將至，建議民眾先備妥適量防疫物資
為因應春節連假，指揮中心已開始協調各縣市基層診所，並提供春節期間開診診所診察費跟居家送藥費加成給付，以維持春節期間醫療量能。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前醫療量能尚且充足，空床率有53.7%共2814床。但除夕到初三各縣市的開診診所數量還未確定，春節前夕確定春節量能後會再做詳細說明。
指揮中心建議民眾在春節前可先行儲備好下列防疫物資：
- 口罩
- 家用快篩試劑（可持健保卡至快篩實名制藥局購買，至多可購買6份30劑，每份500元）
王必勝：疫情距流感化還有一段距離
指揮官王必勝強調，雖然疫情趨緩，但距流感化還有一段距離，感冒化更不可能，因此一年施打兩劑疫苗還是目前防疫規劃，且以施打mRNA次世代疫苗為主，次蛋白疫苗為輔。
至於未來的疫苗接種規劃要看是否有新的變種病毒出現。目前主要在美國流行的XBB1.5及在歐洲流行的BQ.1都已盛行一段時間，對它們的特性已相當了解，不需過於恐慌。
延伸閱讀
- WHO：中國數據顯示未出現新變異株，但低報死亡人數；中國入境旅客陽性率降至19.9％，莊人祥分析2原因
- 中國疫情大爆發難以避免，但要再度引發台灣大流行也不容易
- 專家解析COVID-19趨勢：病毒大流行不會超過三年？下一代疫苗與藥物是關鍵
- 康復之家是「拿長照的錢」嗎？藉「四叉貓 vs 網紅護理師喬喬」澄清相關誤解
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！