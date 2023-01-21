《如何與朋友分手？》：人生有時必須做正確的事，與「有毒朋友」分手就是其中之一

文：艾琳．法爾科納（Erin Falconer）

這是一條困難的路。當你體認到某人在你的生活中不再適合時，你仍然要去思考，一開始他們為什麼會出現在你身邊。

摩爾和這個人有很多的冒險經歷和美好時光，她覺得要跟這位朋友分手很困難，這是可以理解的。「我想著，『我能不能保有這些回憶，但我的生活中不要再出現你嗎？這要怎麼辦呢？我是否必須把一切都扔掉呢？我們去邁阿密、去牙買加旅行，所有的那些歡樂時光—我是不是要把它們扔掉？』然後我意識到，不用，這些記憶仍然是美好的，那是我生命中的一段美好時光。」

有毒朋友並非每次都很難相處，否則他們也不會出現在你的生活中了，特別是如果惡質的人有一些自我覺察，她會用魅力或讚美來彌補她的惡毒行為。莎夏．唐有一位大學朋友，就遊走於惡劣和慷慨之間。

「她以前會走在我前面，對我說非常不好的話，但事後她又會送我禮物，或為我做午餐，然後送到我工作的地方。這種情形是有毒的，我發現自己利用這段友誼來換取好東西，比如，我是大學生，我沒有錢，而你送了我衣服和東西。」莎夏．唐用一封電子郵件結束了這段關係，說出自己無法接受她的一些行為。「我記得她回信求我，說別這樣、別這樣、別這樣。我還記得，後來我沒有回信，而我感到非常自由。」

有時你被一個朋友甩了，但後來發覺雙方其實都有想結束的念頭。伊莉絲．羅南20歲出頭時，被一位朋友甩掉，但她一直不知道原因。「回想起來，我們有一種奇怪的依賴關係，我的作用幾乎像是她的男朋友，例如我會修理東西，我會把事情搞定。她沒有任何解釋就把我甩了，這實在太傷人了，因為我不知道自己做了什麼事，也不知道我是如何傷到她，所以我一直無法釋懷。」

羅南試圖向這位朋友要求解釋，但從未收到，儘管她們的社交圈重疊，而且偶爾還會看到對方。「回想起來，我很高興，因為她其實在耗損我的心力。」

在人生中，有時你必須做正確的事，而這真的很難，與朋友分手就是其中之一，但你選擇的觀點可以徹底改變你的恐懼或憂慮。從前，如果人們的婚姻沒有維持50年以上，我們就會認定婚姻失敗，如今隨著觀念不斷演進，情況不再如此。

相同的道理，與朋友分手也是一樣的。如果一段友誼結束了，你把它視為失敗或浪費時間，你就沒有抓到重點，還會對你們雙方造成很大的傷害。請開始把關係結束視為已經走到盡頭，而不是徹底的失敗。當你明知這段友誼沒有作用也無法修復，卻選擇繼續維持，這才是唯一的失敗。因為如果你選擇結束，反而能保留與那個人在一起的所有美好時光，並從這個分手的經驗中記取教訓與重點。

分手的劇本

我知道談分手很難開口，所以我提供了一些劇本。當然，你可以自行設計這些內容，但我希望以下內容有助於你打草稿。

〔情境一〕：你的派對老夥伴每天晚上都會出去玩，而你卻得在家帶小孩。她每週傳三次簡訊，說你像個黃臉婆，什麼時候才出來玩啊？當你們聚在一起時，以往的樂趣不見了，你們對這段友誼有不同的期望。此時，你可以這樣說：

我必須說點相當難開口的事，我們兩人現在的處境大不相同了，想當年曾經一起玩得那麼開心！我想先說清楚，我不是批評你仍然出去玩樂，但我現在就是沒辦法，而且我不想因此感到難過。老實說，我可能一個月只有一個晚上能出去玩，即便如此，我也想在九點前上床睡覺！我覺得，與其老是我在說「不行」，還不如希望你有一個會跟你說「可以」的朋友，我希望你能理解。

〔情境二〕：你有個一拍即合的新朋友，但對方竟然支持你不能接受的政治主張，誰知道她哪天會不會去負責那些工作？你們是在課堂上認識的，所以過了一段時間才看出她的政治傾向，但在此之前，你們已經每週兩次一起吃午餐了。此時，你可以這樣說：

我必須跟你說一件對我來說有點困難的事。拜這門課所賜，我們一起談論了很多書，直到最近才真正接觸到彼此的政治傾向。而當我們這麼做的時候，我意識到我們有不同的觀點。這並不是說，我認為不同立場的人不能當朋友，我也確實在努力實踐這個想法。不過，關於你的政治忠誠，有些事讓我覺得很難受，而我只是覺得，不應該假裝這對我來說無所謂，我希望你能理解。

〔情境三〕：她在陷害你，你發現她原本可以對潛在雇主說你的好話，但她沒有這麼做。也許你一直想知道她是不是在嫉妒你？你可以嘗試以下方法：

我知道我最近一直在迴避你，我想讓你知道原因，那就是：我聽說了你對皮耶說的話。當然，你可以自由地說出任何你想說的話或感受，但這使我意識到，這種關係並不是我想像的那樣。事實上，它讓我想起了為什麼我和你在一起時會覺得不舒服，這種情況已經有一段時間了。我不想成為只會躲避的人，所以我想讓你知道，這對我來說並不適合，我們也不必假裝這對我們兩人都很好。

〔情境四〕：你被冤枉了，儘管努力試過，但你無法或不想放下：

我想和你談談一直讓我很難受的事。你知道的，○○那件事發生時，我們大吵了一架，我沒有興趣重提此事。我知道你真誠地道歉了，也一直在努力讓這段友誼維持下去。我希望你知道，我聽到了你的道歉，也很感激你，並真心接受了你的道歉。 我還希望你知道，我也試圖找尋一個我們可以向前邁進的平衡。遺憾的是，我就是做不到，也許我就是不願意，但不管原因是什麼，我認為我不應該繼續嘗試用方法來粉飾這種情況，並繼續感到內疚；或在情況沒有維持良好的時候，覺得自己很失敗，這對我而言是不公平的。 或者是讓你覺得內疚、讓你浪費時間來解決事情，這樣對你也不公平。出於尊重我們一起度過的美好時光，以及我對你和這段關係的強烈情感，我覺得我們雙方最好還是分開。我不確定給彼此一些喘息空間能否讓我們重修舊好，但我知道，不這樣做肯定完蛋。我希望你了解，並尊重我的決定。

書籍介紹

本文摘錄自《如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術》，大好書屋出版

作者：艾琳．法爾科納（Erin Falconer）

譯者：黃庭敏

你是否想過，你此刻擁有的上百位臉友、LINE友、IG好友，或是三天兩頭就找你吐苦水卻鮮少關心你的朋友，真的都是你該維持下去的友情嗎？這本書不是要你大砍通訊錄，而是帶你克服人際斷捨離的心理障礙，從友誼的枷鎖中解脫，日子過得更清爽暢快！

★★★★★ 美國亞馬遜4.5顆星 ★★★★★讀者一致好評：「從頭到尾讀起來都很有趣」、「一拿起來讀就停不下來」

根據牛津大學演化生物學家的研究，一個人可以維持的朋友圈極限為150人，其中50人可稱為朋友，15人可尋求協助，而真正的摯友，只有5人左右。

社群媒體鼓吹我們擁有大量的「朋友」，但是，你真的需要與那麼多人「加好友」嗎？在時間與心力都有限的情況下，你得知道哪些關係對自己有意義，而哪些關係只是在磨損你！在友情的圈圈裡，要勇於做出選擇，別讓生活中充滿心累的朋友。

Photo Credit: 大好書屋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航