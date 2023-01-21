《如何與朋友分手？》：人生有時必須做正確的事，與「有毒朋友」分手就是其中之一
我們想讓你知道的是
在人生中，有時你必須做正確的事，而這真的很難，與朋友分手就是其中之一，但你選擇的觀點可以徹底改變你的恐懼或憂慮。從前，如果人們的婚姻沒有維持50年以上，我們就會認定婚姻失敗，如今隨著觀念不斷演進，情況不再如此。相同的道理，與朋友分手也是一樣的。
文：艾琳．法爾科納（Erin Falconer）
這是一條困難的路。當你體認到某人在你的生活中不再適合時，你仍然要去思考，一開始他們為什麼會出現在你身邊。
摩爾和這個人有很多的冒險經歷和美好時光，她覺得要跟這位朋友分手很困難，這是可以理解的。「我想著，『我能不能保有這些回憶，但我的生活中不要再出現你嗎？這要怎麼辦呢？我是否必須把一切都扔掉呢？我們去邁阿密、去牙買加旅行，所有的那些歡樂時光—我是不是要把它們扔掉？』然後我意識到，不用，這些記憶仍然是美好的，那是我生命中的一段美好時光。」
有毒朋友並非每次都很難相處，否則他們也不會出現在你的生活中了，特別是如果惡質的人有一些自我覺察，她會用魅力或讚美來彌補她的惡毒行為。莎夏．唐有一位大學朋友，就遊走於惡劣和慷慨之間。
「她以前會走在我前面，對我說非常不好的話，但事後她又會送我禮物，或為我做午餐，然後送到我工作的地方。這種情形是有毒的，我發現自己利用這段友誼來換取好東西，比如，我是大學生，我沒有錢，而你送了我衣服和東西。」莎夏．唐用一封電子郵件結束了這段關係，說出自己無法接受她的一些行為。「我記得她回信求我，說別這樣、別這樣、別這樣。我還記得，後來我沒有回信，而我感到非常自由。」
有時你被一個朋友甩了，但後來發覺雙方其實都有想結束的念頭。伊莉絲．羅南20歲出頭時，被一位朋友甩掉，但她一直不知道原因。「回想起來，我們有一種奇怪的依賴關係，我的作用幾乎像是她的男朋友，例如我會修理東西，我會把事情搞定。她沒有任何解釋就把我甩了，這實在太傷人了，因為我不知道自己做了什麼事，也不知道我是如何傷到她，所以我一直無法釋懷。」
羅南試圖向這位朋友要求解釋，但從未收到，儘管她們的社交圈重疊，而且偶爾還會看到對方。「回想起來，我很高興，因為她其實在耗損我的心力。」
在人生中，有時你必須做正確的事，而這真的很難，與朋友分手就是其中之一，但你選擇的觀點可以徹底改變你的恐懼或憂慮。從前，如果人們的婚姻沒有維持50年以上，我們就會認定婚姻失敗，如今隨著觀念不斷演進，情況不再如此。
相同的道理，與朋友分手也是一樣的。如果一段友誼結束了，你把它視為失敗或浪費時間，你就沒有抓到重點，還會對你們雙方造成很大的傷害。請開始把關係結束視為已經走到盡頭，而不是徹底的失敗。當你明知這段友誼沒有作用也無法修復，卻選擇繼續維持，這才是唯一的失敗。因為如果你選擇結束，反而能保留與那個人在一起的所有美好時光，並從這個分手的經驗中記取教訓與重點。
分手的劇本
我知道談分手很難開口，所以我提供了一些劇本。當然，你可以自行設計這些內容，但我希望以下內容有助於你打草稿。
〔情境一〕：你的派對老夥伴每天晚上都會出去玩，而你卻得在家帶小孩。她每週傳三次簡訊，說你像個黃臉婆，什麼時候才出來玩啊？當你們聚在一起時，以往的樂趣不見了，你們對這段友誼有不同的期望。此時，你可以這樣說：
我必須說點相當難開口的事，我們兩人現在的處境大不相同了，想當年曾經一起玩得那麼開心！我想先說清楚，我不是批評你仍然出去玩樂，但我現在就是沒辦法，而且我不想因此感到難過。老實說，我可能一個月只有一個晚上能出去玩，即便如此，我也想在九點前上床睡覺！我覺得，與其老是我在說「不行」，還不如希望你有一個會跟你說「可以」的朋友，我希望你能理解。
〔情境二〕：你有個一拍即合的新朋友，但對方竟然支持你不能接受的政治主張，誰知道她哪天會不會去負責那些工作？你們是在課堂上認識的，所以過了一段時間才看出她的政治傾向，但在此之前，你們已經每週兩次一起吃午餐了。此時，你可以這樣說：
我必須跟你說一件對我來說有點困難的事。拜這門課所賜，我們一起談論了很多書，直到最近才真正接觸到彼此的政治傾向。而當我們這麼做的時候，我意識到我們有不同的觀點。這並不是說，我認為不同立場的人不能當朋友，我也確實在努力實踐這個想法。不過，關於你的政治忠誠，有些事讓我覺得很難受，而我只是覺得，不應該假裝這對我來說無所謂，我希望你能理解。
〔情境三〕：她在陷害你，你發現她原本可以對潛在雇主說你的好話，但她沒有這麼做。也許你一直想知道她是不是在嫉妒你？你可以嘗試以下方法：
我知道我最近一直在迴避你，我想讓你知道原因，那就是：我聽說了你對皮耶說的話。當然，你可以自由地說出任何你想說的話或感受，但這使我意識到，這種關係並不是我想像的那樣。事實上，它讓我想起了為什麼我和你在一起時會覺得不舒服，這種情況已經有一段時間了。我不想成為只會躲避的人，所以我想讓你知道，這對我來說並不適合，我們也不必假裝這對我們兩人都很好。
〔情境四〕：你被冤枉了，儘管努力試過，但你無法或不想放下：
我想和你談談一直讓我很難受的事。你知道的，○○那件事發生時，我們大吵了一架，我沒有興趣重提此事。我知道你真誠地道歉了，也一直在努力讓這段友誼維持下去。我希望你知道，我聽到了你的道歉，也很感激你，並真心接受了你的道歉。
我還希望你知道，我也試圖找尋一個我們可以向前邁進的平衡。遺憾的是，我就是做不到，也許我就是不願意，但不管原因是什麼，我認為我不應該繼續嘗試用方法來粉飾這種情況，並繼續感到內疚；或在情況沒有維持良好的時候，覺得自己很失敗，這對我而言是不公平的。
或者是讓你覺得內疚、讓你浪費時間來解決事情，這樣對你也不公平。出於尊重我們一起度過的美好時光，以及我對你和這段關係的強烈情感，我覺得我們雙方最好還是分開。我不確定給彼此一些喘息空間能否讓我們重修舊好，但我知道，不這樣做肯定完蛋。我希望你了解，並尊重我的決定。
書籍介紹
本文摘錄自《如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術》，大好書屋出版
作者：艾琳．法爾科納（Erin Falconer）
譯者：黃庭敏
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
你是否想過，你此刻擁有的上百位臉友、LINE友、IG好友，或是三天兩頭就找你吐苦水卻鮮少關心你的朋友，真的都是你該維持下去的友情嗎？這本書不是要你大砍通訊錄，而是帶你克服人際斷捨離的心理障礙，從友誼的枷鎖中解脫，日子過得更清爽暢快！
★★★★★ 美國亞馬遜4.5顆星 ★★★★★讀者一致好評：「從頭到尾讀起來都很有趣」、「一拿起來讀就停不下來」
根據牛津大學演化生物學家的研究，一個人可以維持的朋友圈極限為150人，其中50人可稱為朋友，15人可尋求協助，而真正的摯友，只有5人左右。
社群媒體鼓吹我們擁有大量的「朋友」，但是，你真的需要與那麼多人「加好友」嗎？在時間與心力都有限的情況下，你得知道哪些關係對自己有意義，而哪些關係只是在磨損你！在友情的圈圈裡，要勇於做出選擇，別讓生活中充滿心累的朋友。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題：填寫問卷抽500元禮券！
自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題：填寫問卷抽500元禮券！
後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題：填寫問卷抽500元禮券！
🎁抽獎辦法
即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.4 節目
2. 填寫【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 2 月 28 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 3 月 18 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！