2023/01/20,
健康

《台灣女性乳癌白皮書》：飲食生活作息正常、家族無相關病史，為何還會得乳癌？

《台灣女性乳癌白皮書》：飲食生活作息正常、家族無相關病史，為何還會得乳癌？
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

即使沒有乳癌家族史，也可能會罹患乳癌。根據統計，大約僅有5％至10％的乳癌患者有乳癌家族史。此外，大約有高達75％的乳癌患者沒有明顯的罹患乳癌危險因子，卻仍然罹患乳癌。

文：杜世興

乳癌目前為女性癌症發生率的第一名。雖然發生率高，不過只要及早發現，預後狀況大多很好。其實無論是懷孕或是未懷孕的女性，皆可能罹患乳癌。然而很多人對於乳癌的許多相關問題都一知半解，甚至有許多疑惑迷思，醫師經常被詢問的12個問題，在此一一為大家解答。

Q. 我飲食、生活作息正常，家族也沒人罹患乳癌，怎麼會得到乳癌？

不良的生活習慣是癌症的禍因，但僅佔癌症死因的30％，還有很多危險因子，都會導致罹癌；即使沒有乳癌家族史，也可能會罹患乳癌。

世界衛生組織指出，菸、酒、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等主要危險因子，佔癌症死因的30％。癌症的發生，不良生活習慣是禍因，除前述危險因子外，其他如老化、性別、基因、感染（如B、C 肝炎病毒、人類乳突病毒等）、環境因素（如空氣污染、職業暴露、環境荷爾蒙等）也都是導致癌症發生的危險因子。可見罹癌因素跟飲食、生活作息習慣及致癌環境等相關，盡量避免暴露在上述危險因子，可免癌症（含乳癌）上身找麻煩。

即使沒有乳癌家族史，也可能會罹患乳癌。根據統計，大約僅有5％至10％的乳癌患者有乳癌家族史。此外，大約有高達75％的乳癌患者沒有明顯的罹患乳癌危險因子，卻仍然罹患乳癌。

Q. 我沒有任何症狀怎麼可能得了乳癌？

早期乳癌大部分都不會有任何症狀或不舒服，尤其零期乳癌（即原位癌）臨床上常常無任何症狀。

零期乳癌（即原位癌）常常無任何症狀，但會以異樣微小鈣化點為表現，在施行乳癌篩檢接受乳房X光攝影時意外早期發現；等到發現乳房或腋下有明顯硬塊或腫瘤、乳房變形、乳房皮膚有潰瘍或橘皮狀變化時，大多已不是早期乳癌。甚至臨床症狀因骨頭轉移呈現骨頭疼、肺部轉移呈現呼吸困難、肝臟轉移呈現肝機能衰竭、腦部轉移呈現頭痛，神智昏迷時已經是四期乳癌而無法根治痊癒。

Q. 胸部大的人容易罹患乳癌嗎？隆乳的人會比較容易罹患乳癌嗎？

胸部大小與是否容易罹患乳癌無關係；隆乳也不會使乳癌的發生率提升。

胸部大小與是否容易罹患乳癌無關，不過從流行病學統計得知，肥胖者較易罹患乳癌。尤其是停經後迅速發福者，更是罹患乳癌的危險族群。隆乳、矽膠注射並不會使乳癌的發生率提升，但是會影響檢查結果的準確度，有可能會使乳房攝影和超音波的檢查結果不準確，必須進一步的使用核磁共振（MRI）來檢查。

Q. 乳頭凹陷，會是乳癌嗎？

乳頭凹陷可能是一個危險警訊，尤其是單側乳頭凹陷。不過並非乳頭凹陷都是乳癌造成，也有可能是正常現象，不用過於緊張。從以下方式有助於初步判斷乳頭凹陷是否具有癌性可能：

如果是天生的乳頭凹陷，在青春期時就會發現乳頭凹陷，有時可發生在雙側，乳頭可以輕易拉回原位；至於乳癌的乳頭凹陷則是在乳房完整發育後才出現，乳癌有時候會造成乳房組織結構變形（乳頭下的病灶腫塊，可能會使乳頭凹陷、並且不容易拉出），大多發生於單側乳房，雙側乳房同時罹患乳癌的機率較低。尤其如果在凹陷的乳頭下方摸到硬塊更要小心。

另外如果雙側乳房相同部位皆有對稱的硬塊組織，該組織為乳癌病灶的機率則比較低，因為乳癌大多發生於單側乳房。

Q. 乳房腫痛，可能是乳癌嗎？

乳房腫痛在大多數情況下都不是乳癌。儘管多數會痛的情形都不是乳癌，不過也不能掉以輕心。雖然九成乳癌不會痛，卻仍有一成的乳癌會使患者感到疼痛。

乳房腫痛或突然的刺痛，大多是因為雌激素與黃體素對於乳腺體所產生的反應，通常都是纖維囊腫，發生位置以乳房外側上方較多，因為此處的乳腺體分佈較廣泛。纖維囊腫所引起的疼痛，大部分發生於月經前幾天，少部分則是任何時間點皆有可能。

儘管多數會痛的情形都不是乳癌，不過也不能掉以輕心。雖然九成乳癌不會痛，卻仍有一成的乳癌會使患者感到疼痛。乳癌的疼痛表現方式，通常為「同一位置」定點持續疼痛，頻率會愈來愈頻繁；會變換位置的疼痛大多並非乳癌所致。

乳腺炎會導致乳房疼痛但大多是良性，不會導致罹癌率上升。但是要小心「反覆發作的乳腺炎」，因為乳癌可能會導致乳房組織部分壞死，繼而造成續發性感染，因此如果乳腺炎發作次數相當頻繁，則不能完全排除乳癌的可能，建議需進一步檢查是否有其他問題。

書籍介紹

本文摘錄自《台灣女性乳癌白皮書：100個非知不可的醫學知識 關於妳的乳房 掌上微型Google冊》，時報文化出版

作者：杜世興

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

國民健康署最新癌症年報中顯示，女性惡性腫瘤發生率排名第1位的是乳癌，而且已經多年連續蟬聯女性惡性腫瘤發生率首位。一般女性25歲以上，即有可能步入乳癌發生的年齡，臺灣乳癌發生的高峰期為45至69歲，平均比歐美早了大約10歲。

杜世興教授行醫30多年來治療過無數的患者，不只是讓病患免於疾病折磨，同時也讓背後的家庭得以安心生活。撰寫此書除了希望能讓患病者有一書在手，能快速查詢自身的狀況，免於因徬徨無助而引來的恐懼心理，也希望能讓更多女性有機會能了解這個與切身相關的疾病。

Cover_乳癌白皮書_立體書封
Photo Credit: 時報文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。