2023/01/05,
印太

中菲聯合聲明：南海爭議非雙邊關係的全部，盼早日達成「南海行為準則」

中菲聯合聲明：南海爭議非雙邊關係的全部，盼早日達成「南海行為準則」
菲律賓總統小馬可仕（前左）4日與中國國家主席習近平（前右）舉行雙邊會談。圖為習近平為來訪的小馬可仕舉行歡迎儀式。（菲律賓新聞部長辦公室提供）Photo Credit: 中央社

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1月5日發布的中菲聯合聲明內容共有28項，其中多項涉及南海問題。聲明指出，兩國元首強調應早日落實符合包括1982年「聯合國海洋法公約」在內國際法的「南海行為準則」。 菲方表示，小馬可仕4日會晤習近平時提到菲律賓漁民在南海的困境，習近平承諾將找到解方。

（中央社）中國與菲律賓今天在北京發表聯合聲明，強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧，並在「南海各方行為宣言」及「聯合國海洋法公約」等基礎上，以和平方式處理爭議。

新華社報導，中菲聯合聲明內容共有28項，並附有菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日在北京與中國國家主席習近平會面時，雙方簽署的合作文件單。而在28項聲明中，多項涉及南海問題。

聲明指出，兩國元首就南海局勢「深入坦誠」交換意見，南海爭議不是雙邊關係的全部，同意「妥善管控分歧」；雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在「南海各方行為宣言」、「聯合國憲章」及1982年「聯合國海洋法公約」基礎上，以和平方式處理爭議。

這項聲明提到，兩國元首一致認為，建立信任措施有助於增進互信，肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用；雙方決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司「直接溝通機制」。

聲明表示，雙方認識到兩國海警開展務實合作的重要作用，重視並同意儘早召開中菲海警海上合作聯合委員會第4次會議，適時舉行年度防務安全對話。

這項聲明指出，兩國元首強調「南海各方行為宣言」對維護南海和平穩定的重要意義。雙方承諾繼續全面有效完整落實這項宣言，推動按照相互商定的時間進度，早日達成有效、富有實質內容、符合包括1982年「聯合國海洋法公約」在內國際法的「南海行為準則」。

至於油氣合作開發，聲明提到，中菲雙方同意牢記2018年簽署的兩國政府「關於油氣開發合作的諒解備忘錄」精神，在已有成果基礎上，儘早重啟海上油氣開發磋商，造福兩國及兩國人民。

聲明提到，雙方願持續深化共建「一帶一路」倡議和「多建好建」規劃對接，高質量推進基建項目合作；雙方續簽「一帶一路」合作諒解備忘錄，並就支持菲律賓基礎設施建設相關貸款協議交換意見；雙方將進一步深化基礎設施建設合作，在商定的地點探討開展經貿創新發展合作，共同維護產業供應鏈穩定。

聲明說，兩國元首一致同意在新形勢下進一步加強中菲全面戰略合作關係，並重申1975年中菲建交聯合公報等文件精神，包括通過「和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政」等。菲律賓並聲稱「恪守『一個中國』政策」。

聲明最後說，小馬可仕對習近平及中國政府和人民的熱情友好接待深表感謝，並邀請習近平在雙方方便的時候再次訪問菲律賓。

小馬可仕見習近平提菲漁民困境

（中央社）菲律賓總統小馬可仕昨天與中國國家主席習近平會談。菲方表示，小馬可仕提到菲律賓漁民在南海的困境，習近平承諾將找到解方，讓菲國漁民「能再次在他們的天然漁場捕魚」。

菲律賓新聞部長辦公室今天表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在北京與習近平雙邊會談時，「非常明確地試圖談到我們漁民的困境」。

小馬可仕受訪時說，在政治層面，他與習近平討論到「（在南海）我們可以做些什麼來向前邁進，避免在我們現有的問題外出現任何可能的錯誤和誤解，觸發更大的問題」。

他表示：「（習近平）主席承諾，我們將找到折衷及有益的解決方案，讓我們的漁民能再次在他們的天然漁場捕魚。」

不過，北京當局發布的聲明未提到習近平對菲律賓漁民的承諾，僅表示「中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作」。

菲中雙方已達成協議，將建立兩國外交部海上問題溝通機制，避免在南海發生誤會或誤判事件。

包括上述協議，菲律賓代表團這次與中方簽署共14項雙邊協定，涵蓋農業、基礎設施、開發合作、海上安全和旅遊業等。

小馬可仕說，他對兩人的歷史性會晤「非常樂觀」，認為習近平「對所有這些議題似乎真的很感興趣，正尋求進一步強化中菲關係的方法」。

在中國解封後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的疑慮下，小馬可仕這次國是訪問行程緊湊。代表團以防疫泡泡方式出訪，將接觸病毒的風險降到最低。

小馬可仕3日抵達北京，昨天會見中國全國人大委員長栗戰書、國務院總理李克強後，參加習近平主持的歡迎儀式，並與習近平舉行雙邊會談，最後參加習近平主持的晚宴，整天的行程都在北京人民大會堂進行。今天將返回馬尼拉。

小馬可仕與栗戰書會面時說，菲中兩國聯繫日益緊密，經貿合作日益成長。隨著中國與菲律賓展開政府間合作及私人部門投入菲國貿易和基礎建設，期望中國持續在菲律賓投資。

他表示，儘管菲中兩國存在分歧，這些分歧絕不能成為兩國關係的總和。菲中關係須擴展到商業、文化、教育、貿易和投資及民間交流。

小馬可仕與李克強會面時說，菲律賓和中國未來面臨多重挑戰，應建立穩固的夥伴關係。

他表示，雖然兩國必須應對一些困難，但中國和菲律賓有大好機會發展雙邊關係。

菲國財政部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）在北京受訪表示，小馬可仕這次訪問簽署包括貸款在內的十多項協議，使菲國政府的「多建好建」（Build, Better, More）基礎建設計畫得以加速。農業也將是此行的重要任務之一。


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