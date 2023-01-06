TNL+ 2023/01/06,
音樂

緬懷作曲家顧嘉煇：香港音樂一代宗師，既是「香港人意識」也是「大中華意識」的締造者

緬懷作曲家顧嘉煇：香港音樂一代宗師，既是「香港人意識」也是「大中華意識」的締造者

我們想讓你知道的是

顧嘉煇的代表作還有羅文演唱的《獅子山下》（1979）。《獅子山下》誕生在香港成為東方明珠的上升年代，又處於前途未明的惶恐年代，它敘述了香港普通草根市民的奮鬥和掙扎故事，香港人面對困難挫折時，始終沒有失去對生活的信心，昂首可見的「獅子山」見證了這段歷史。「獅子山精神」也成為那個年代塑造「香港人意識」的共同回憶。

當地時間1月3日，香港一代音樂宗師、著名作曲家顧嘉煇在加拿大逝世，享耆壽92歲。這是進入2023年，香港乃至整個華人社會收到的第一個不幸的消息。顧嘉煇的去世，和去（2022）年逝世的倪匡等人一樣，帶走了香港流行文化一整個輝煌的年代。

顧嘉煇的成就實在無需多談。他1931年出生在廣州，戰後初年隨家人來到香港。姐姐是1950－1960年代歌手顧媚。他從60年代開始音樂創作，在1970－1980年代進入高產期，創作一直延綿到2000年代，跨越了國語歌時代、粵語電視主題曲時代、再到純流行曲時代。他畢生創作歌曲超過1200首，名作無數。在1970－1980年代，顧嘉煇是原創粵語樂壇的半壁江山，那個時代幾乎每個香港主流歌手都唱過顧嘉煇的歌。

顧嘉煇和多位香港填詞人都合作創下經典曲目。其中，顧嘉煇和「四大才子」之一的黃霑合作最多，超過200首，其曲詞組合更被譽為「輝煌組合」。顧嘉煇和填詞人鄭國江及盧國沾的合作也非常多。到了1990－2000年代，香港曾多次舉辦「輝煌」演唱會（或加上林夕和雷頌德，變成「值得輝煌」演唱會）。後來又有多場單獨的顧嘉煇經典音樂會。捧場參加演唱的都是大牌歌手。到了2015年，顧嘉煇在香港紅館開了12場的「榮休盛典演唱會」後宣布退休，在加拿大生活到逝世。

毫不誇張地說，顧嘉煇是香港最偉大的作曲家，也是港英末期香港流行文化空前繁榮的時代的旗幟。

顧嘉煇是音樂全才，從作曲、編曲、配器、監製、指揮，樣樣皆能。各種曲風也掌握純熟。顧嘉煇的名作是如此之多，隨手就可舉出一大堆，這裡只能重點討論一些最具代表性的作品。

顧嘉煇的作曲生涯以國語歌開始。在1960－1970年代初期，香港的歌壇主流是國語歌，粵語歌是登不上大場面的「鹹水歌」。他最早出名的作品，是黃梅調歌曲，由凌波主唱的〈郊道〉。這首歌也被多位台灣歌星翻唱，包括鄧麗君。

顧嘉煇在「國語歌年代」最為人所知的流行曲作品，恐怕就是潘迪華主唱的〈愛你變成害你〉（「什麼是情，什麼是愛」，「我愛你，變了害你」）。這首1972年創作的歌，是為香港第一部華語舞台劇《白孃孃》所做。這也是他與黃霑的第一次合作。

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