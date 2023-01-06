我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！

貓狗為何會過敏

過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。

食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。

Photo Credit : 法米納

毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？

為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。

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水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。

如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？

因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。

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法米納有什麼不一樣

法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！

坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。

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過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！

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