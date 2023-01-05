2023/01/05,
美加

美國加州宣布進入緊急狀態：「炸彈氣旋」暴雨成災近10萬戶停電，卻也紓解了過去幾年的乾旱

美國加州宣布進入緊急狀態：「炸彈氣旋」暴雨成災近10萬戶停電，卻也紓解了過去幾年的乾旱
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美國加州正歷經5年來最具有挑戰的系列風暴，州長加文·紐森（ Gavin Newsom）於當地時間週三宣布進入緊急狀態。這場風暴預計發展成炸彈氣旋並引發暴風雪，後續將造成洪水、土石流、大範圍停電和人員傷亡。加州大學洛杉磯分校的氣候科學家丹尼爾·斯溫（Daniel Swain）表示，這場暴雨確實對舒緩北加州的短期乾旱有很大幫助，但仍無法讓加州完全走出多年乾旱的陰霾。

美國加州在歷經過去一週以來第2次的風暴後，州長加文．紐森（Gavin Newsom）於當地時間週三（1/4）宣布進入緊急狀態。《BBC》指出，這場風暴預計發展成炸彈氣旋並引發暴風雪，後續將造成洪水、土石流、大範圍停電和人員傷亡。

《CBS》引述加州應急服務處總監南希．沃德（Nancy Ward）的說法表示，這可能是過去5年來加州最具有挑戰的一系列風暴。直接流入加州的水量是密西西比河口流量的15倍。目前地面已經非常飽和，導致任何雨水都可能立即導致洪水。而高速氣流橫跨太平洋，一路延伸到印尼。

國家氣象局預估災情最嚴重的時間會是在週三晚間到週四早上，週三晚間將有大量降雨和連續強風，降雨可能超過每小時1英寸。週四晚間則會向南加州延伸。

航班遭推遲、近10萬戶居民停電

目前加州多處道路皆散落倒塌的樹木和電力線。據PowerOutage.us稱，截至週三晚上，加州有近10萬戶居民停電，大部分停電集中在沿海。 官員們提出警告，停電時間可能會因維修困難而延長。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）指出，大雨淹沒舊金山的街道，駕駛受困汽車中。多個航班被推遲，1個社區被疏散，至少1人死亡。

風暴為長期乾旱的加州爭取喘息空間

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，這一系列風暴發生在特大乾旱的背景之下，過去數年的乾旱耗盡了加州水庫的水量，導致缺水。好消息是，此次風暴無疑為急需降雨的加州爭取了一些喘息空間。

斯克里普斯海洋學研究所（Scripps Institution of Oceanography）的氣候科學家朱莉．卡蘭斯基（Julie Kalansky）表示，儘管這些風暴給一些地區帶來了危險，但現在比以往任何時候都更迫切需要這些風暴來緩解乾旱。

沙斯塔湖和奧羅維爾湖等北加州的大型水庫正在慢慢補充。 與此同時，較小的水庫如福爾松大壩，也在3天內增加了約40英尺的水位。

然而，加州大學洛杉磯分校的氣候科學家丹尼爾．斯溫（Daniel Swain）表示，這場暴雨確實對舒緩北加州的短期乾旱有很大幫助，但仍無法讓加州完全走出多年乾旱的陰霾。

地球暖化造就日益極端的降水

美國《有線電視新聞網》（CNN）引述丹尼爾．斯溫的說法表示，在急速暖化的氣候下，降水量劇烈的波動可能會更頻繁、強烈地發生。他於2022年撰寫的一項研究中指出，氣候變遷使得未來40年加州發生災難性洪水的可能性翻倍，而這場風暴與人類所經歷過的任何風暴不同。丹尼爾．斯溫同時指出，乾旱的面貌正在發生變化，即使在潮溼的冬天過後，仍很有可能發生乾旱，夏天也將更炎熱。

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航


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