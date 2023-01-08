2023/01/08,
政治

朱立倫在英雄和狗熊之間選擇了第三條路，而侯友宜只剩下眼前這條路

朱立倫在英雄和狗熊之間選擇了第三條路，而侯友宜只剩下眼前這條路
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

侯友宜把政治的戰線，縮到2024，這是他的選擇跟賭注，而沒有賭注是「必贏的」；朱立倫如果放得下親征2024的執念，則是把線拉得更長，佈更長遠的局。朱立倫在英雄和狗熊之間選擇了第三條路，侯友宜只剩下眼前這條路。

朱立倫的戰線，越拉越長。侯友宜的戰線，越縮越短。

這是國民黨在九合一大選取勝後，我的觀察。

我說的不是侯朱競合、泛國民黨內鬥，或兩人誰該出馬、選上總統的機率；更多的是朱立倫跟侯友宜的心境，以及兩人心境彼此的關聯。

國民黨派侯友宜選總統只剩技術問題

從侯友宜元旦談話喊「不做強國的棋子」，到臉書換「團結共好」，國民黨內有傳出「侯郭配」、「侯盧配」、「侯朱配」，侯的回答，以及他鋪陳江啟臣、劉和然以外真正的新北市長接班人，都顯示侯友宜參選2024箭在弦上。至少在國民黨內，這個「勢」是擋不住的。

朱立倫、趙少康、郭台銘等任何人，都是擋不住侯的。想擋的人，挺侯友宜的任何人喊一句話：「初選」，就結束了。

我相信，以戰鬥藍自居的趙少康，或他推崇的郭台銘，膽敢跳下來總統初選，必然不是侯友宜的對手。一個世界級的大老闆，怎麼可能甘冒兩次總統大選，都在初選被阻殺、洗臉的風險。郭是不可能跟國民黨、侯友宜玩這局的。

郭董更不可能當侯友宜的副手。所謂「侯郭配」、「你選、我不選」的訊息，都是在幫侯友宜清理戰場，阻止郭台銘有更進一步的念頭。

國民黨派侯友宜選總統，不管徵召或初選，都只剩技術問題。

鑰匙在朱立倫身上

朱立倫絕對看得清楚「侯友宜定於一尊」這個局。

這局和2019年有部分雷同，當年吳敦義、韓國瑜分立，吳「聯郭、卡朱」；如今，朱立倫、侯友宜分立，如果郭台銘願意退、轉而挺侯，問題就解決了，至為關鍵的是朱立倫沒必要「卡侯」。

朱立倫絕對有自知之明，政治很難逆勢而為。洗得不夠白、只洗了一半，是不可能更上層樓的。老朱現階段做不掉侯，政治上的首選不是「排侯」、「卡侯」，而是順勢讓侯選總統。選得上，那是侯友宜的能耐，大家再來談、再來分，朱立倫有多種延續政治生命、再起的選項。

反之，侯友宜選不上，或選舉過程如韓國瑜在政治上自爆，全民檢驗他有沒有國政、兩岸、外交的能耐與高度。剩下來，就是泛藍支持者欠下的了。

新北市長選舉 侯友宜向支持者致謝（2）
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侯當然不可能請辭參選，敗選回任新北市長，勢必元氣大傷，2028問鼎總統的「勢」，極有可能回到夠年輕、歷練夠，洗得白、甚至連任黨主席的朱立倫身上。

侯友宜把政治的戰線，縮到2024，這是他的選擇跟賭注——侯若有此格，還需天時、地利、人和，沒有賭注是「必贏的」。朱立倫如果放得下親征2024的執念，不盡然在政治上放棄了，而是把線拉得更長，布更長遠的局，不信民心喚不回。

朱立倫在英雄和狗熊之間選擇了第三條路；侯友宜只剩下眼前這條路。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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