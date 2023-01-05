2023/01/05,
影劇

《阿凡達：水之道》橫掃全球持續往20億美元邁進，超狂票房紀錄一次看

《阿凡達：水之道》橫掃全球持續往20億美元邁進，超狂票房紀錄一次看
《阿凡達：水之道》劇照｜Photo Credit: 二十世紀影業提供

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《阿凡達：水之道》的票房表現進入2023年之後依舊猛烈，目前從美國、國際市場以及全球市場來看，已經超越《黑豹2：瓦干達萬歲》、《玩命關頭8》、《侏羅紀世界》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《冰雪奇緣2》等票房大作，倘若以此表現來看，距離20億美元俱樂部已經不遠，而若能成真，詹姆斯卡麥隆的導演生涯，也將有3部電影突破20億美元大關。

去（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於年底12月14日陸續於各國上映，而首週累積票房數字美國進帳1.34億美元，美國以外的國際市場則是收入3.01億美元，使得全球票房收入達到4.35億美元，成為疫情時代第三高的開票數字，僅次於《蜘蛛人：無家日》的6億美元，以及《奇異博士2：失控多重宇宙》的4.42億美元。而此三部電影皆是迪士尼旗下的作品，至於《阿凡達：水之道》的首週成績，也替萎靡不振的電影院注入一股活水。

進入2023年後，《阿凡達：水之道》的票房表現依舊強勁，美國累積來到4.57億美元，此成績已經超越了《黑豹2：瓦干達萬歲》在美國的4.40億美元，成為去年美國本土票房第二高的影片，倘若僅計算美國本土票房，在去年發行的電影之中，《阿凡達：水之道》就僅次於《捍衛戰士：獨行俠》的7.18億美元。

而《阿凡達：水之道》本週的票房重點，其實是在美國之外的國際市場，累積已突破10億美元大關，來到10.25億美元的數字。值得一提的是，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，也僅有《蜘蛛人：無家日》與《阿凡達：水之道》兩部電影在國際市場票房突破10億美元，《捍衛戰士：獨行俠》雖然全球累積14.88億美元，但美國與國際市場相對均衡，各有7億美元左右的進帳，也使得《捍衛戰士：獨行俠》並未在國際市場突破10億美元大關。

至於《阿凡達：水之道》目前在國際市場的10.25億美元票房，也成為國際市場上的影史第9名，超越了《玩命關頭8》（10.09億美元）和《侏羅紀世界》（10.18億美元）。

目前《阿凡達：水之道》在各國的票房成績，以中國貢獻的1.65億美元為最高，其次依序為法國的9500萬美元、韓國的7720萬美元和德國的7340萬美元。台灣部分，也毫無懸念蟬聯三週票房冠軍，截至昨（4）日累積票房也突破5億新台幣，大約為1628萬美元。

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Photo Credit: 二十世紀影業
《阿凡達：水之道》劇照

綜觀美國與國際市場票房數字，《阿凡達：水之道》全球已總計至14.82億美元，在此級別超越了《復仇者聯盟2：奧創紀元》（14.03億美元）和《冰雪奇緣2》（14.50億美元），來到全球影史第12名的位置。

而依照《阿凡達：水之道》的吸票速度，估計立刻就能超越前一名《捍衛戰士：獨行俠》的14.88億美元，獨居影史第11名，屆時《阿凡達：水之道》將成為去年發行的電影之中，全球票房最高的作品，也是繼《蜘蛛人：無家日》（19.16億美元）之後，在COVID-19時代全球第二高票房的電影。

本週結束，《阿凡達：水之道》要挑戰的是衝入全球影史前8名，在前面的片子依序為《獅子王》（16.6億美元）、《復仇者聯盟》（15.18億美元）和《玩命關頭7》（15.15億美元）。

值得一提的是，據傳《阿凡達：水之道》斥資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，並至少花費1億美元用於相關行銷。算上戲院分潤等複雜計算之後，分析師估計盈利門檻略低於15億美元，而檢視目前《阿凡達：水之道》的票房成績，也代表此科幻續作已經正式達到盈虧平衡點。

至於此前詹姆斯卡麥隆（James Cameron）也曾公開喊話，希望《阿凡達：水之道》成為影史票房收入第3或第4高的電影。換句話說，也就是需要總計突破20億美元大關，而目前在20億美元級別之中，綜觀影史也就5部電影能達成此紀錄，包含《阿凡達》（29.22億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（27.97億美元）、《鐵達尼號》（22.01億美元）、《STAR WARS：原力覺醒》（20.69億美元）以及《復仇者聯盟：無限之戰》（20.48億美元），其中《阿凡達》與《鐵達尼號》就是出自詹姆斯卡麥隆之手。

而若以片廠工作室來看，當迪士尼將二十世紀福斯影業收購之後，幾乎壟斷了票房大作，上述提及的作品，大多數都與迪士尼有關，迪士尼去年至今，也憑藉《阿凡達：水之道》和多部漫威大片，以北美20億美元、海外29億美元、全球總計49億美元的票房，穩居北美、國際和全球票房第一，這是迪士尼連續第7年在全球票房收入名列前茅。

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核稿編輯：翁世航


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