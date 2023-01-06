2023/01/06,
商業

台積電跌破「巴菲特防線」，2023年半導體庫存調整，什麼時候重回成長？

台積電跌破「巴菲特防線」，2023年半導體庫存調整，什麼時候重回成長？
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我們想讓你知道的是

手機、PC等系統廠目前全力清倉，影響IC設計和晶圓代工庫存去化速度，短期風暴難免，但2023年下半年後有望回到成長軌道上。而當需求回溫，所有廠商還是會優先找台積電投片，「台積電會是最晚下滑，最早復甦的公司。」

文：林宏達

12月底，一則「台積電十大客戶齊砍單」的新聞標題，再次觸動市場的敏感神經。股市面臨14000點保衛戰，台積電股價跌破「巴菲特防線」，所有人都想知道，電子業庫存狀況究竟如何？

盤點2022年供應鏈的狀況，很快就能發現，整個電子業供應鏈的狀況和2021年正好相反。當時半導體缺貨嚴重，過去價格低廉的8吋產能，一時之間奇貨可居，讓需要IC組裝才能出貨的網通、PC廠等系統公司，急得跳腳。

但是，2022年初景氣急凍，系統公司首當其衝。以華碩為例，第一季庫存高達2043億元，第二季更上升到2173億元，比台積電同期帳上庫存還高；但是，2022年第三季，華碩庫存一季就下降300億元，第三季存貨周轉率也較第二季谷底回升。

PC業：下半年需求將轉好

法說會上，華碩共同執行長胡書賓估計，華碩第四季還將減少200億元庫存，「進度比預期快」。胡書賓預期，原本擔心如果庫存去化太慢，2023年一整年商機報銷；但他認為，2023年上半年庫存就有機會回到正常水位。不過，華碩預期，2023年PC產業整體產值，仍會較2022年略微下滑。

事實上，檢視整個PC產業，技嘉、精英、微星等公司2022年庫存都明顯下降，技嘉2022年第一季庫存330億元，但第三季減為229億元；微星2022年第一季庫存高達465億元，第三季降為306億元。

率先對庫存風暴提出預警的佳世達董事長陳其宏，原本認為未來有可能會有兩三年的苦日子，當時他坦言「看不清楚」，因為歐陸戰爭進入冬季，不確定油價是否會高到難以控制，壓抑消費。但2022年12月21日，他改口表示，「超過一半機率，2023年第二季將是景氣谷底，2023年下半年需求逐步轉佳。」

主要原因是，他認為中國疫情會在一、兩個月內達到高峰後趨緩，有利全球經濟動能。

而手機產業2022年也受到重創，根據IDC估計，2022年全球手機市場較前一年下降9.1%，2022年第三季，全球手機出貨量破九年新低，全球手機大廠除蘋果外都在努力打庫存，小米在第三季法說會中就預期，「有可能2023年初庫存才會恢復正常。」

手機業：蘋果之外一片低迷

不過，現在半導體供應鏈的庫存壓力愈來愈大，因為下游系統廠忙著清倉，不可能向IC設計公司大量買進晶片，但同時，晶圓代工廠如台積電，月營收還在創新高，等於不斷創造IC庫存。

由於PC和手機是半導體重要出海口，這些公司忙著出清存貨，庫存效應一層層向上傳遞，自然會影響AMD、高通等公司的拉貨意願，最終就出現晶圓代工廠產能利用率明顯下滑、IC設計客戶不顧長約，也要砍單的狀況。

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Photo Credit: 財訊

前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺就認為，「台積電月營收還在創新高，半導體的庫存調整，恐怕才剛開始。」

表面上看，各家IC設計公司有些庫存狀況也呈現下滑，但是，在這一波庫存調整中，許多IC設計公司把交給晶圓代工廠製造的晶片，直接下令「封存」，這些半成品就會被放入各家晶圓廠的庫存倉庫中，又叫作Wafer Bank，IC設計公司的晶圓庫存，其實都掛在晶圓廠的帳上。

因此，各家晶圓代工廠的庫存就明顯上升，聯電庫存第三季較第一季增加18%，力積電第三季庫存較第一季增加22%，台積電的庫存也增加9%，存貨周轉天數也持續增加。如聯電的月營收從2022年9月開始，就已不再創新高，開始出現較前1月下滑的狀況。

2022年12月，業界更傳出成熟製程晶圓代工價格明年初開始降價，降幅達到1成，產能利用率和價格同時下降，甚至不排除部分製程開始出現虧損。

晶圓廠：台積電將最快復甦

由於台積電的產能最難取得，當其他晶圓代工廠產能利用率開始下滑後，台積電最後才會出現營收下滑的狀況，幾個月前就已傳出，台積電先進製程產能利用率明顯下滑，由於晶圓需要幾個月製作，因此2023年初才會反映在營收上。

但微驅科技總經理吳金榮預期，當需求回溫，所有廠商還是會優先找台積電投片，「台積電會是最晚下滑，最早復甦的公司。」

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台積電董事長劉德音（左）對公司發展仍是一路「向上看」

2023年即使狀況回穩，目前也還沒看到V形反轉的訊號，更有可能是微幅反彈，如在手機市場，IDC就估計，2022年全球手機市場下滑9.1%之後，2023年也只較前1年成長2.8%；此外，美國景氣修正的幅度和中國結束封控之後的需求力道，仍有待觀察。

等到PC、手機等系統廠庫存逐漸恢復正常後，這波庫存風暴也將慢慢結束，因為，下游廠商把庫存出清後，新年度才能推出功能更炫，價格更具競爭力的新品，到時候還是得向IC設計公司買產品。IC設計公司在這段期間也不敢隨便叫停研發計畫，就怕買氣回溫後，比產品規格、性能時輸在起跑點上。

現在，所有過去兩年影響經濟的重要因素，如中國封控、美國升息，影響力都將慢慢縮小，所有人擔心俄烏戰爭造成全球油價狂飆的危機也未發生，庫存造成的供應鏈波動也終將趨於平衡，庫存風暴過後的機會，值得投資人細細觀察。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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