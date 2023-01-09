律師抄寫關係人的電話號碼被檢察官列為被告，是否真的違反《個資法》？

文：喵喵科技法律隨筆

最近媒體於2022年12月31日報導陳姓律師於台灣士林地方檢察署（下稱士林地檢）偵查庭中，因擔任告訴代理人職務時有抄寫關係人個人資料之情形，而遭檢察官當庭轉列為被告。

依據媒體記載，本件過程起因於蔡姓檢察官辦理案件過程中，詢問關係人（即本案被告之配偶）的身分與電話號碼，而經書記官當庭紀錄並顯示於電腦螢幕上，陳姓律師則遂抄寫該電話號碼。檢察官隨即厲聲斥責，該名律師雖表示其無違反《個資法》犯意，蔡姓檢察官仍稱：「你的客觀行為不是有做嗎？」，進而於詢問關係人後將該律師列為被告。

本起事件後續也引起台北律師公會與全國律師聯合會之關注，並分別於2022年12月31日與2023年1月1日發出聲明，認為律師於擔任告訴代理人時就其聽聞內容抄錄筆記，屬於律師執行業務之正當範圍，檢察官將該名律師轉列為被告之行為並無必要。

與此同時，由檢察官組成的劍青檢改則發表聲明，認為告訴代理人的職責在於提供事證，協助檢察官追訴犯罪，而非利用職務之便取得他人個資。

本文就以上情形所涉及之《個人資料保護法》（下稱《個資法》）之議題簡要探討如下：

本案可能涉及的法條？

檢察官依刑事訴訟法屬於偵查主體，因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。

因此，本件士林地檢署檢察官可能認為陳姓律師因無《個資法》第19條第1項所列各款蒐集個人資料之合法事由，而有違反《個資法》第41條「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」之情形，將其轉列為刑事案件被告。

然而，刑罰的發動在法治國家應特別謹慎，本次事件如果要構成《個資法》第41條刑事責任的違反，除該名律師蒐集個資不具備《個資法》第19條第1項各款合法事由之外，尚須符合「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」以及「足生損害他人」之要件，始能以刑罰相繩。

我國執法人員不應恣意以刑事訴訟程序侵擾人民，單純違反《個資法》第19條，應回歸《個資法》第29條民事責任與第47條行政責任等規定，倘在未有相當事實或證據得認為行為人之行為符合「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」以及「足生損害他人」之要件，即將行為人列為刑事被告，難免遭輿論認為檢察官有濫權之情形。

電話號碼是否屬於個人資料？

電話號碼當然屬於個人資料，《個資法》第2條第1款規定即已指出，個人資料係指「自然人之姓名……聯絡方式……及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。」

現行我國《個資法》之法律主責機關國家發展委員會亦於其個人資料保護專區，明白表示電話號碼屬於《個資法》所欲保護之個人資料。退一步來看，取得一個人的電話號碼，後續就能透過撥打電話、發送簡訊方式或添加社群媒體帳號而直接聯繫對方，對於個人的隱私自然會造成一定的侵擾。

何謂個人資料之蒐集？不小心聽到別人的電話號碼算嗎？

我國《個資法》對於蒐集個人資料之定義較為寬廣，依《個資法》第2條第3款規定，係指以任何方式取得個人資料。因此，將電話號碼等個人資料抄寫於筆記本上當然是屬於個資之蒐集。

但是，如果是看到或聽到電話號碼的話呢？

依照前述《個資法》之定義來看，應該也構成個資的蒐集。畢竟，在看到或聽到的當下，資訊便已經進入到腦袋了，至於有沒有記起來，那應該是後續個資「處理」的議題。過往亦有網友分享其於便利商店結帳報電話號碼時，遭到店員記住號碼後騷擾與添加社群媒體好友的情形。

Photo Credit: 中央社

但是，現行《個資法》對於個資蒐集之定義，如果結合前述檢察官恣意認事用法的態度，那便會造成民眾的困擾與恐慌。人民會開始思考，到底我在便利商店排隊買東西「客觀行為上」聽到或看到前面民眾購物時所報的會員電話，是不是就有觸犯《個資法》第41條之嫌疑？會不會有刑事責任？會不會遭到見義勇為的人士依現行犯逮捕扭送警察局？

公務機關是否應負擔責任？

個資的蒐集、處理與利用，是一個多面向且動態的過程，本件律師之行為雖讓檢察官認為有不法蒐集之情形，但同時應檢討是「誰」讓該名律師知悉關係人之資料？就像個資外洩事件一樣，社會大眾除了非難駭客，同樣也會嚴厲譴責未善盡個資保護責任的機關，並要求落實其個資保護義務。

公務機關（於本案即為士林地檢署）依照《個資法》第15條與第16條規定於執行法定職務必要範圍內，固可以就個人資料為蒐集、處理與利用。

然而在前揭蒐集、處理與利用個人資料之過程中，公務機關仍應依《個資法》第18條與《個資法》施行細則第12條，對於其所保有之個人資料，善盡保護責任。如有構成《個資法》第28條或第41條之違反時，而導致當事人個人資料「遭不法蒐集」、處理、利用或其他侵害當事人權利時，亦應負起相應之法律責任。

結論

從目前媒體報導揭露之情形來看，陳姓律師當庭抄錄關係人個資雖可能構成《個資法》第19條之違反，但如同前面所述，單純違反《個資法》第19條並不當然構成《個資法》第41條刑事責任之違反。一個體制健全的法治社會，在未有相當事證認為行為人的行為違反刑法時，不應動輒以刑罰或刑事程序侵害人民。