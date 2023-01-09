律師抄寫關係人的電話號碼被檢察官列為被告，是否真的違反《個資法》？
我們想讓你知道的是
電話號碼等個人資料抄寫於筆記本上當然是屬於個資之蒐集，但是，如果是看到或聽到電話號碼的話呢？例如我在便利商店排隊買東西「客觀行為上」聽到或看到前面民眾購物時所報的會員電話，是不是就有觸犯《個資法》第41條之嫌疑？
文：喵喵科技法律隨筆
最近媒體於2022年12月31日報導陳姓律師於台灣士林地方檢察署（下稱士林地檢）偵查庭中，因擔任告訴代理人職務時有抄寫關係人個人資料之情形，而遭檢察官當庭轉列為被告。
依據媒體記載，本件過程起因於蔡姓檢察官辦理案件過程中，詢問關係人（即本案被告之配偶）的身分與電話號碼，而經書記官當庭紀錄並顯示於電腦螢幕上，陳姓律師則遂抄寫該電話號碼。檢察官隨即厲聲斥責，該名律師雖表示其無違反《個資法》犯意，蔡姓檢察官仍稱：「你的客觀行為不是有做嗎？」，進而於詢問關係人後將該律師列為被告。
本起事件後續也引起台北律師公會與全國律師聯合會之關注，並分別於2022年12月31日與2023年1月1日發出聲明，認為律師於擔任告訴代理人時就其聽聞內容抄錄筆記，屬於律師執行業務之正當範圍，檢察官將該名律師轉列為被告之行為並無必要。
與此同時，由檢察官組成的劍青檢改則發表聲明，認為告訴代理人的職責在於提供事證，協助檢察官追訴犯罪，而非利用職務之便取得他人個資。
本文就以上情形所涉及之《個人資料保護法》（下稱《個資法》）之議題簡要探討如下：
本案可能涉及的法條？
檢察官依刑事訴訟法屬於偵查主體，因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。
因此，本件士林地檢署檢察官可能認為陳姓律師因無《個資法》第19條第1項所列各款蒐集個人資料之合法事由，而有違反《個資法》第41條「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」之情形，將其轉列為刑事案件被告。
然而，刑罰的發動在法治國家應特別謹慎，本次事件如果要構成《個資法》第41條刑事責任的違反，除該名律師蒐集個資不具備《個資法》第19條第1項各款合法事由之外，尚須符合「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」以及「足生損害他人」之要件，始能以刑罰相繩。
我國執法人員不應恣意以刑事訴訟程序侵擾人民，單純違反《個資法》第19條，應回歸《個資法》第29條民事責任與第47條行政責任等規定，倘在未有相當事實或證據得認為行為人之行為符合「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」以及「足生損害他人」之要件，即將行為人列為刑事被告，難免遭輿論認為檢察官有濫權之情形。
電話號碼是否屬於個人資料？
電話號碼當然屬於個人資料，《個資法》第2條第1款規定即已指出，個人資料係指「自然人之姓名……聯絡方式……及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。」
現行我國《個資法》之法律主責機關國家發展委員會亦於其個人資料保護專區，明白表示電話號碼屬於《個資法》所欲保護之個人資料。退一步來看，取得一個人的電話號碼，後續就能透過撥打電話、發送簡訊方式或添加社群媒體帳號而直接聯繫對方，對於個人的隱私自然會造成一定的侵擾。
何謂個人資料之蒐集？不小心聽到別人的電話號碼算嗎？
我國《個資法》對於蒐集個人資料之定義較為寬廣，依《個資法》第2條第3款規定，係指以任何方式取得個人資料。因此，將電話號碼等個人資料抄寫於筆記本上當然是屬於個資之蒐集。
但是，如果是看到或聽到電話號碼的話呢？
依照前述《個資法》之定義來看，應該也構成個資的蒐集。畢竟，在看到或聽到的當下，資訊便已經進入到腦袋了，至於有沒有記起來，那應該是後續個資「處理」的議題。過往亦有網友分享其於便利商店結帳報電話號碼時，遭到店員記住號碼後騷擾與添加社群媒體好友的情形。
但是，現行《個資法》對於個資蒐集之定義，如果結合前述檢察官恣意認事用法的態度，那便會造成民眾的困擾與恐慌。人民會開始思考，到底我在便利商店排隊買東西「客觀行為上」聽到或看到前面民眾購物時所報的會員電話，是不是就有觸犯《個資法》第41條之嫌疑？會不會有刑事責任？會不會遭到見義勇為的人士依現行犯逮捕扭送警察局？
公務機關是否應負擔責任？
個資的蒐集、處理與利用，是一個多面向且動態的過程，本件律師之行為雖讓檢察官認為有不法蒐集之情形，但同時應檢討是「誰」讓該名律師知悉關係人之資料？就像個資外洩事件一樣，社會大眾除了非難駭客，同樣也會嚴厲譴責未善盡個資保護責任的機關，並要求落實其個資保護義務。
公務機關（於本案即為士林地檢署）依照《個資法》第15條與第16條規定於執行法定職務必要範圍內，固可以就個人資料為蒐集、處理與利用。
然而在前揭蒐集、處理與利用個人資料之過程中，公務機關仍應依《個資法》第18條與《個資法》施行細則第12條，對於其所保有之個人資料，善盡保護責任。如有構成《個資法》第28條或第41條之違反時，而導致當事人個人資料「遭不法蒐集」、處理、利用或其他侵害當事人權利時，亦應負起相應之法律責任。
結論
從目前媒體報導揭露之情形來看，陳姓律師當庭抄錄關係人個資雖可能構成《個資法》第19條之違反，但如同前面所述，單純違反《個資法》第19條並不當然構成《個資法》第41條刑事責任之違反。一個體制健全的法治社會，在未有相當事證認為行為人的行為違反刑法時，不應動輒以刑罰或刑事程序侵害人民。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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