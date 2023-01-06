西西〈浮城誌異〉：超越時間的香港寓言，叩問浮城的未來可能

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

不知從何時開始，一座城市忽然出現，頭頂是飄忽雲層，腳下是洶湧海水。浮城在半空，不上升，也不下沉。這是西西1986年〈浮城誌異〉首段：

許多許多年以前，晴朗的一日白晝，眾目睽睽，浮城忽然像氫氣球那樣，懸在半空中了。頭頂上是飄忽多變的雲層，腳底下是波濤洶湧的海水，懸在半空中的浮城，既不上升，也不下沉，微風掠過，它只略略晃擺晃擺，就一動也不動了。

看似荒謬的浮城，如今讀來處處哀傷。小說靈感源自超現實主義畫家René Magritte名作〈庇里牛斯山的城堡〉（The Castle of the Pyrenees），奇思妙想，茫茫大海，巨石浮空，見上有城堡。

Photo Credit: Wikimedia Commons 〈庇里牛斯山的城堡〉（The Castle of the Pyrenees）

〈浮城誌異〉通篇五千多字，圖文竟互涉了十三張René Magritte畫作。西西曾記七篇觀看其作品的隨筆，香港文人與比利時畫家，神交文思，激發向來求新的作家，揮筆香港名篇。

1974年，西西繪圖寫字連載《我城》，香港沒有國籍，只有城籍，影響數代創作人。傷城、鬼城、病城、V城等，已成傳統。而〈浮城誌異〉面對九七，如今讀來也不過時。

浮城怎麼開始？唯祖父母的袓父母記得。雲層碰撞，天空中佈滿電光，隆隆作響，海面則見海盜船升起骷髏旗，大砲狂轟，浮城從雲層高處墜落，從此停在半空。

沒有根而生活，是需要勇氣的，一本小說的扉頁上寫著這麼的一句話。在浮城生活，需要的不僅僅是勇氣，還要靠意志和信心。另一本小說寫過，一名不存在的騎士，只是一套空盔甲，查理曼大帝問他，那麼，你靠什麼支持自己活下去？他答：憑著意志和信心。

德國作家雷馬克流亡小說Flotsam之句，以及卡爾維諾〈不存在的騎士〉情節。西西以其廣泛之涉獵，化為浮城人心，無根生活，必須擁有勇氣、意志和信心。

浮城居民憑著以上三者，建設富裕城市，高樓、公路、火車、太空館和海洋公園；九年免費教育、失業救濟、傷殘津貼；不願意說話的人，享有緘默的絕對自由。

在風季裡，只有一件比較特別的事情要發生，那就是浮城人的夢境。到了五月，浮城的人開始做夢了，而且所有的人都做同樣的夢，夢見自己浮在半空中，既不上升，也不下沉，好像每個人都是一座小小的浮城。浮人並沒有翅膀，所以他們不能夠飛行，他們只能浮著，彼此之間也不通話，只默默地、肅穆地浮著。整個城市，天空中都浮滿了人，彷彿四月，天上落下來的驟雨。

René Magritte名畫Golconda ，城市出現無數浮人。連結至小說，象徵浮城居民失根之苦，都得面對這座浮城終究過於超現實，童話般的奇蹟，不可能永遠延續下去。

圖畫裡的蘋果，不是真正的蘋果，靠奇蹟生存的浮城，恐怕也不是恆久穩固的城市，然則，浮城的命運難道可以掌握在自己手中？如果海、天之間的引力改變，或者命運之神厭倦了他的遊戲，那麼，浮城是升是降，還是被風吹到不知名的地方，從此無影無踪？

其實浮城中人早在思考城市的未來。如果下沉，海水即便吞沒一切文明，而上升卻又更加飄忽不定，充滿危機。

小說至此，另開一條敘事，以畫論城。浮城開設René Magritte畫展，學生入場，思考容納與拒斥，甚至說假如雲層厚實，浮城的上升就成為可喜的願望，多美好。

所有的鏡子，不論是本土的成品，還是外洋的進銷，只要是鏡子，一旦掛到浮城建築物的牆上，就只能照見事物的背面了。所以，當浮城人去照鏡子的時候，他們要照的往往不是自己的臉面，而是腦後的頭髮。

西西再化用畫作，只看見背面的鏡子。浮城的鏡子反映不了正面，沒有答案，只能嘗試從歷史尋找自我，充滿可能。

一半以上的浮城人，都希望長出翅膀，畢竟在這座奇蹟之城生活，並不安穩。許多不安的市民，如候鳥般飛去新巢。但可去何方？浮城人心實是受壓抑囚禁。

於是許多人發夢，夢見自己停在半空。於是許多人無法飛翔，只能繼續夢想。

地球只是宇宙中一個小小的行星，浮城只是地球上一個小小的城市。翻開地圖，浮城的面積細小得好像針孔，浮城的名字也彷彿不存在，不過，這麼小的一座城市，漸漸也引起了遠方的垂注。

然而，正因浮城的奇異與夢幻童話，引來世界關注，各地人民到訪此城，「來探索，來體會，來照鏡子，來做夢」。許多熱心的局外人，唯一能做的是監察浮城狀況。

站在窗外的觀察者，此刻看見什麼了？他們看見一位老師和一群學生，到大會堂來參觀馬格利特的畫展；牆上是一幅一幅的畫，展場內是三三兩兩的人，窗外的觀察者與看畫的師生們，忽然竟面對面了。在神情肅穆的觀察者臉上，人們可以探悉事態發展的過程，如果是悲劇，他們的臉上將顯示哀傷，若是喜劇，當然會展露笑容。

西西曾談及時間零， Time zero源自卡爾維諾，忽略時間前後，捕捉最關鍵一刻，如獅子撲出來，與利箭射出的瞬間。浮城的寓言，正停止在時間零的叩問。

「我城」熱愛香港，「浮城」則是叩問。小說尾聲，浮城觀畫者與局外人對視，要知道浮城結局，只能看著對方的臉孔，是悲是喜，一日還有浮城，尚未完結。

2019年《信報》曾訪問西西：你這麼有想像力，香港未來會怎樣，有什麼對年輕人說？西西答：我不知道，但年輕人不欠我們什麼，相反，是我們欠他們一個理想的社會。

閱讀〈浮城誌異〉，就像再聽到這句話。 2022 年最後一文，𧫴以此悼念西西。

文章獲授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin