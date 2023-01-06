2023/01/06,
政治

國軍退役將領、前立委捲入共諜案洩漏情資、接受中國招待，高雄地院裁定交保，檢方不服提出抗告

國軍退役將領、前立委捲入共諜案洩漏情資、接受中國招待，高雄地院裁定交保，檢方不服提出抗告
Photo Credit: 中央社。首圖為國防部官員，非當事人。

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劉姓上校在2013年自空軍退役後，前往中國經商，來往兩岸頻繁，並被對岸情治單位吸收，要他返台發展組織，找同僚或部屬替中國刺探軍機，每次收取對岸20萬至70萬不等報酬。

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案，2人涉利用人脈引介退將前往中國接受招待，遭高雄地檢署聲押獲准，但高雄地院昨（6）日晚間裁定羅男20萬、夏男15萬交保。總計5人列被告，另有16人列證人。高雄地檢署今天依不服原審裁定，提出抗告。

另外日前空軍退役劉姓上校前往中國經商，被對岸吸收後返台刺探軍機，共有現役校級軍官6人涉嫌加入組織蒐集情資，高雄高分檢認為劉等7人觸犯違反《國家機密保護法》等罪嫌，聲請法院羈押劉等4人獲准，其餘3人則以10萬至20萬元交保。

國軍爆發共諜案，2人引介人脈赴中受招待

《中央社》報導，檢調調查，夏復翔遭羅志明吸收後，2人即以其曾為立委、退將身分所具的國軍、立委人脈，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退役將領赴中國接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏、吸收國軍退役軍官機會，發展組織。

高雄地檢署接獲情資後，4日指揮法務部調查局高雄市調查處兵分多路前往搜索帶回10多人，部分退役將領坦承赴中國接受招待，但不知背後目的。

《聯合報》報導，夏復翔曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職；主管監察與保防業務，主要功能還是「戰術監察官」，意即有飛安與航安事件時，一般政戰幹部無相關督察專業，須仰賴海軍兵科將領領導調查。

羅志明曾任前台灣團結聯盟立法委員，原是國民黨員，後來轉而投入故總統李登輝創設的台灣團結聯盟，遭國民黨除黨籍，2009年重返國民黨，3年後披藍營戰袍回屏東家鄉參選立委失利，即淡出政壇。幾番政治色彩轉折，在早年政壇算十分罕見。後來擔任台鹽廈門子公司董事長，現任元富土地開發股份有限公司負責人。

《聯合報》報導，大陸對台情治系統多採落地招待等方式，邀請退役將領赴陸，吸收退將協助拉攏其他部屬、同袍，宣揚統戰等思想。近期較知名的共諜案，為潛台多年的香港商人謝錫璋，他透過邀宴、招待方式，先拉高階軍官入夥，再分線接觸多名中、高階軍官，採一個拉一個方式，在台壯大組織。

限制出境已產生壓力因此無羈押必要

《公視》報導，高雄地院行政庭長楊國祥表示，「檢方已查扣犯嫌所有相關證物，以交保及限制出境、出海方式，足對犯嫌產生相當的心理壓力，避免串證及逃亡，確保後續刑事追訴程序之進行，故認無羈押之必要，乃分別諭之新台幣20萬元、15萬元之交保金額，並不得對未到案證人實施接觸。」

不過，高雄地檢署檢察官依不服原審裁定為由，今天下午提起抗告。

空軍退役上校也涉共諜案，有人羈押有人交保

除此之外，《自由時報》報導，空軍退役劉姓上校前往中國經商，被對岸吸收後返台刺探軍機，共有現役校級軍官6人涉嫌加入組織蒐集情資，高雄高分檢認為劉等7人觸犯違反國家機密保護法等罪嫌，聲請法院羈押劉等4人獲准，其餘3人則以10萬至20萬元交保。

據了解，劉姓上校在2013年自空軍退役後，前往中國經商，來往兩岸頻繁，並被對岸情治單位吸收，要他返台發展組織，找同僚或部屬替中國刺探軍機，同時開設空殼公司掩護非法支付報酬。每次收取對岸20萬至70萬不等報酬，再以情資重要性，分別予以孫姓中校等人3萬元至10萬元不等報酬，初步估算劉收取金額高達數百萬元，洩露軍機情資包括國防戰力部署等情資。

國防部則回應，此案是官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施。目前全案已進入司法程序，國防部配合檢方調查，對相關案情不作評論。 國防部表示，將持續嚴密各項安全管控機制，秉持國安團隊互助合作模式，發揮保防能量，共同反制中共滲透蒐情。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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