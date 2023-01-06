檢視日本過往「普發現金」的政策成效，重新思考我國「還稅於民」的實際意義

文：馮博駿（國立台灣大學師培生、國家發展研究所碩士生）

隨著2022年落下惟幕，新年伊始政府就給了全民一份大禮。且不論目前紛紛擾擾的政治口水，但目前看來行政院是已下定決心要普發6000元現金給予民眾，作為政府「還稅於民」的決心。

無獨有偶，日本東京都知事小池百合子也於2023年1月4日也推動了一項普發現金的政策，要針對東京都內0-18歲的市民普發每月5000日圓的補助金，旨在解決日趨嚴重的少子化問題。據評估，該政策要花費總計約1200億日圓的預算。

恰逢時事，希望藉此機會拋開國內既有的意識形態對立，藉由檢視鄰國日本普發現金的政策成效，再回頭重新思考我國發送現金的實際意義。

普發現金的政策與效益——日本的案例

關於日本政府對國民普發現金的政策，其實2020年時就有過一次，當時為了因應疫情的衝擊，安倍政府遂決議向每位國民發放10萬日圓的「特別定額給付金」紓困，總計約13兆日圓的巨大支出。

然而，這樣的決議並沒有收到應有的成效，根據《日經中文網》（2021）的報導，日本Money Forward公司、早稻田大學及澳洲Queensland大學的團隊，就針對該次紓困補助進行了一系列實證研究，其結果顯示僅有年收入在236萬日圓的中低收入家庭，具有較明顯的支出增幅，其餘收入條件更好的群體則多將這筆現金用於儲蓄。

如此看來，相較於各類振興、消費票券，在刺激消費、擴大乘數效應的方面的作用，普發現金對於紓困而言，似乎並不是一個好決定。

但同時我也應注意到，現金作為直接的補助手段，作為直接誘因被運用在各種政策上的一種現象。舉例而言，除了上述提到的東京都知事推動0-18歲每人每月5000日圓的補助，日經中文網（2022）年末也報導了日本政府於2023年，將著手針對2019年起推動地方創生項目中的「移住支援金」進行加碼，試圖平衡首都圈與地方之間的人口差異。

這個政策的補助對象，是過去10年間包含最近1年在東京23區居住過5年以上的家庭，及在東京區內（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）父母任意一位通勤至東京23區上班的家庭，補助額度則依據子女人數每位從30萬日圓提升至100萬日圓。

換言之，只要滿足了上述條件的東京區民眾，申請後移居往東京都外約1300個行政區域中滿五年，即可領取該項補貼。

現金或振興券？我國的討論與個人淺見

當然，關於紓困與振興的差異，以及效益上的差別早已在我國政府發布三倍券與五倍券時，社會各界早有著多討論。

例如陳方隅在2021年，就彙整了許多在此期間排斥三倍券而希望發放現金的癥結點，指出振興券的目的是誘導額外消費，換句話說，若以急難救助為原則的紓困而言，發放現金似乎是可行的選項，但相關的名目、對象是普發抑或有收入或身分的限制，則需要更進一步的討論。

然而回顧近日的爭議，本次行政院拍板決議政府超徵的稅收，確定要用現金的方式發還給民眾，然而深究其名目，卻發現目前的各家報導與政院說法十分含糊，並未能釐清這筆錢只是單純的「退稅」？還是做為振興意圖的經濟刺激？

若為前者，事實上政府能做的選擇還有不少，無論是調整預算計畫減少舉債，抑或增加還債額度，都是可行的方式，最終選擇「還稅於民」，似乎僅是服膺於民意的鼓動，而非審慎評估後的決斷；若為後者，則更加令人費解，先前兩度基於理性經濟效益下安排的振興券政策，為何不持續連貫下去，而要順應特定的民意普發現金？

Photo Credit: 中央社

小結

綜合上述，本文希望藉由與鄰國政策的比較，跳脫出國內常因二元對立的意識形態，導致政策討論都會涇渭分明的兩種主流聲音，進而淹沒了其他的意見或針對政策的實質建議之可能性。

事實上，各種財政與福利政策都是需要周全縝密的研擬，才能有一個較為妥善的方案。本次普發現金的決議，從蔡總統元旦講話到蘇院長拍板定案，僅經歷了三天時間，筆者認為或許有些操之過急。

無論最終這筆錢的用途為何，都希望政府在使用每一筆經費的時候能夠多方評估、多方參考，在此我也提供一些自己的觀察與看法，供大眾參考，還望不吝賜教。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航