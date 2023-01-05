2023/01/05,
商業

中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明

中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
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中國經濟日益衰退，而電動車、動力電池產業幾乎成為了它們的救命浮木，根據數據顯示，去（2022）年前11個月，總共有6家中國業者進入前10榜單，總市占率超過6成，意味著未來每2台電動車中，就有1台使用中國製造的動力電池。

研究機構最新數據顯示，全球電力電池由中國主導半壁江山，中國企業透過原料的垂直整合，使市占率達6成，未來每兩台電動車中就有一台使用中國製造的電池。其中，單一中企寧德時代（CATL）一舉獲得全球將近4成市占率，並於2022年以「麒麟電池」奪最佳發明。

中國掌握電池原料，走向垂直整合、合資企業模式

研調機構SNE Research強調，中美歐主要市場均處於看漲態勢，尤其是中國，規模較去年擴大近1.9倍，而此種市場擴張是由數量龐大的中國製造商主導的現象。

目前中國穩穩地掌握全球的新能源。根據能源市場研究機構SNE Research公布最新電池業者市占率排名，去（2022）年前11個月，總共有6家中國業者進入前10榜單，總市占率超過6成，意味著未來每2台電動車中，就有1台使用中國製造的動力電池。

中國除了掌握中下游的市占率以外，也積極向上朔源主導電池原物料。據研調機構Benchmark的數據顯示，中國在關鍵電池礦物的化學加工和提煉等，總體而言擁有超過60%的市場份額，然而鈷和石墨等一些材料，此類原料更可能超過80%，還有天然鱗片石墨開採量中佔比60%以上。

其中，於香港上市公司江西贛鋒鋰業等公司，也持續在向上游擴張，陸續收購海外礦山。Rho Motion研究分析師Yu Du表示，汽車業者將越來越需要「垂直整合」或與電池供應商建立「合資企業」。

以特斯拉（Tesla）為例，該公司2021年與澳洲礦商Syrah Resources簽署了一項石墨供應協議。當時特斯拉給美國貿易代表的1份免除從中國進口的人造石墨關稅的意見書中稱，「美國國內沒有符合其規格和產能要求的供應商」，藉此獲得批准。

中國佔據全球電動車市場60%以上

SNE Research推測，中國電動車現有市占率已經超過全球電動車（純電車BEV+混電車PHEV）60%以上，是階段性的成功，未來下一步將開始進軍全球市場。它們直指，中國於2023年「結束電動車的補助政策」，顯示出他們對自身產業有十足信心。

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2022年8 26日在中國北京舉行的北京億創國際會展中心舉行的 2022 年世界新能源汽車大會期間，來自長安汽車、寧德時代和華為的Avatr 11電動SUV 的底盤展出。

一般而言，補貼政策是激活一個產業的關鍵鑰匙，如今中國取消了政策，也意味著中國有把握憑藉著「車輛性能」等優勢向國際市場競爭，同時也為許多「汽車配廠」（整車廠）提供更多機會可以參與電車產業的崛起。

寧德時代市占率逼近4成，麒麟電池獲得2022最佳發明

寧德時代作為全球電池霸主，市場常稱它為電池產業的台積電，這一點也不為過。

SNE Research數據顯示，寧德時代市占率由32.2%上升至37.1%，將近四成的驚人市占率。此外排名第2的比亞迪（BYD）也增加5個百分點至13.6，兩者合計全球市占率為54.7%。

此後，3至10的市占率依序為：LG新能源12.3%、Panasonic為7.7%、SK On是5.9%、三星SDI是5.0%、中創新航為4.0%、國軒高科達2.8%、欣旺達1.7%以及億緯鋰能的1.3%。

2022年12月，寧德時代董事長曾毓群於供應商大會中強調：「新能源產業已經從萌芽期走入成熟期，產業的高速發展已經是確定性機會⋯⋯要與這些全球最強的企業競爭，供應鏈就要打贏三大戰役。」

首先是創新之戰，需要供應商夥伴投入；其次是成本戰役，市場需要不斷提升電池的性價比，這需要我們和供應商夥伴們一起想辦法；最後一個是綠色低碳戰役。

事實上，寧德時代不僅僅有成本優勢，同時也擁有技術。寧德時代2022年創新推出的「麒麟電池」，在日前被美國《時代雜誌》評為2022年「最佳發明」。寧德時代預計將在2023年開始向汽車製造商出貨。

《時代雜誌》稱，麒麟電池搭載在汽車中，只要充滿一次電，就可以跑1000公里，還可以使電池保持適宜的溫度，從而加快充電速度。數據還顯示，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充，在同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量較4680系統提升13%，實現續航、快充、安全、壽命和效率等優點。

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2022年7月9日，寧德時代工人在中國四川省宜賓市 Cowin Auto智能工廠組裝動力電池。

動力電池產業：中企爆發、韓企穩步及日企走衰

SNE Research指出，全球動力電池自從2020年第3季以來，市場一直在成長，尤其是中國寧德時代在此期間成長超過2倍，比亞迪也有3位數的高成長幅度。另一方面，包含Panasonic在內的日本業者均處於下滑趨勢，成長幅度低於市場平均水平，至於包含LG在內的韓國業者則是穩步上升。

值得注意的是，寧德時代、LG及Panasonic的成長主要是因為特斯拉的Model 3和Y等車款暢銷，引領這三大廠銷售成長，此外，比亞迪也透過旗下汽車品牌帶動銷量。

至於韓國業者，如三星SDI的客戶是奧迪（Audi）E-Tron、寶馬（BMW）i4和菲亞特（FIAT）500等車款拉貨；LG則是福斯（Volkswagen）ID.4和福特（Ford）野馬Mach-E強勁銷售帶動出貨順暢。在可預見的未來中國電池業者仍有相當大的優勢。

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核稿編輯：翁世航


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