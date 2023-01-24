台灣年輕人對於是否「為台而戰」，存在極大份量「搭便車」心理依賴

2022年12月30日台灣民主基金會公布「2022台灣民主價值與治理」民調，顯示若因「台灣宣布獨立」，導致中國攻打台灣，有63.8％民眾願為保衛台灣而戰；若是中國「為了統一」對台動武，有71.9％受訪者願為保衛台灣而戰。對照2020年10月16日公布的民調顯示：「若中國為統一對台使用武力，79.8％的受訪者願意為台灣而戰」，隨著時間推移，兩相對比願意為台而戰下降近一成。如此高比例願意為台灣而戰，若進一步分析則凸顯其局限性。

這兩個民意調查時間點，剛好是2020年5月蔡英文就職第二任總統；皆是民進黨倡議「抗中保台」訴求最飆漲時期，前者是蔡英文祭出「九二共識」是「一國兩制」，並於總統大選中不斷宣揚「抗中保台」，最終以817萬張選票榮獲民選總統最高票；後者是2022年2月爆發俄烏戰爭及8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，造成中國進行有始以來最大規模軍事演習；緊接著11月舉辦九合一地方大選，民進黨重新倡議「抗中保台」路線。

上述結果顯示，無論是2018年及2022年地方選舉中，「抗中保台」路線邊際效應遞減，但在2020年中央選舉則有其作用；如此，民進黨仍可能在2024年總統大選中重施故技。

同樣是台灣民主基金會在2020年調查，相對於2018年調查顯示，願意為中國統一台灣而戰的比例增加高於一成。台灣宣布獨立導致中國武力攻打台灣，有55％民眾願意或非常願意為保衛台灣而戰。但若中國為統一而對台灣使用武力，則有將近68％民眾願意，或非常願意為保衛台灣而戰，39歲以下年輕人的自我防衛的決心更高，甚至突破70％。因台獨而願意上戰場的人，比因武統而願意上戰場的人少13個百分點。質言之，台灣民眾為台獨而戰比例低於中國武統攻台的比例。

2022年調查結果顯示，台灣民眾對民主的態度及防衛台灣的決心，民眾對於保衛台灣已有相當的決心，此民調顯示逾七成民眾願為「抗中武統」而戰。若因「台灣宣布獨立」導致中國攻打，63.8％受訪者表達願為捍衛台灣而戰，27.8％受訪者表達不願意。若中國動武起因是為「統一台灣」，表達願為捍衛台灣而戰的比率則上升到71.9％，表達不願意的比率下降至19.3％。

總體而論，台灣民眾願意因統、獨而戰比例，大約在七成至六成之間。民眾認知到若中國採取「武統」，美國雖會介入協防、但台灣不應宣布獨立自招戰端，且台灣社會也會進行集體抵抗。然隨著時間推移，願意為中國統一或台灣獨立而戰比例，呈現下降趨勢。

同樣地，根據美國杜克大學及政治大學發布「台灣國家安全調查」，在「台灣宣布獨立」及「台灣維持現狀」的狀況下，一旦中國攻打台灣，台灣民眾抵抗中國武力的意願，其實是存在集體與個體行為認知差距，年輕人對社會集體行動認知與個人抉擇行為存在嚴重落差。年輕人認知到若中國武統，台灣社會集體會抵抗；但個人行為卻傾向消極逃避及順從。