【座談】陳信聰：我在《有話好說》十幾年，應該有一些東西可以做吧？
我們想讓你知道的是
陳信聰表示，自己之所以改弦易轍，用一種幾近「搞笑亂來」的方式來做節目，就是希望吸引人來看。在這個意義下，點閱率是重要的，如果不要點閱，又何必做節目？只是點閱並不是他追求的目標......
文：陳洧農
自從《有話好說》2008年3月3日開播以來，陳信聰擔任節目製作人及主持人14年多。在當前嗜血的媒體生態中，《有話好說》可謂談話性節目中少有的清流。
然而，幾乎是《有話好說》同義語的主持人陳信聰卻出人意表地選擇交棒。在台北「讀派」書店舉辦的座談「有話好說馬拉松：如何深刻談論公共議題？」中，陳信聰與聽眾一起分享他製作《有話好說》的心路歷程，話說從頭。
《有話好說》所背負的期許
陳信聰表示，過去的十幾年是台灣非常關鍵、激盪，乃至衝突的時期，而《有話好說》剛好在這段期間扮演了重要的媒體角色：讓觀眾以迅速而正確的方式了解台灣、乃至世界發生了那些大事。
他說，當初光是為了決定節目名稱就煞費苦心：究竟公共電視的論壇節目該叫什名字？後來大家覺得，那時台灣的一個問題是，大家有很多話都不好好說，都用「嚷」（jióng）的（台語，叫罵之意），因此這個節目的功能跟定位就是：讓大家把心裡在意、懷疑或是憤怒的事當面說出來，讓對方知道。「這叫對話。對話不一定能達成共識，不一定能夠理解，但至少要先對話。」
對於這幾年來大家很在意的問題：媒體作為公共論壇，能不能有自己的立場？陳信聰的想法是：「當然可以，可是你不要把自己的立場太過粗暴的灌在你的工作上。」他說，媒體的職責應該是像聚光燈一樣，讓社會看見問題所在，讓大眾一起關注、思考這些問題為什麼會發生、該怎麼解決。
那些年，我們一起談的議題
如數家珍似地，陳信聰一一介紹14年來，那些令他印象深刻的議題。其中一個令他大呼吃不消的便是「黑洞」。
當同事提議要談黑洞，陳信聰心想：我是政論節目，你要我講黑洞，我哪知道黑洞是什麼死人骨頭？「那個真的好難。」陳信聰回憶道。究竟黑洞跟台灣有什麼關係？原來當時中研院研發出重要技術，讓人類得以拍出史上第一張黑洞的照片，「我們談這個東西對台灣民主有沒有幫助呢？沒太大幫助；但對台灣的自信有沒有幫助？應該是有。」
有的議題容易觸動人們的敏感神經，甚至是陳信聰自己都曾經因為「通姦除罪化」的議題跟老婆吵過好幾次架。「人家說，台灣怎麼可以通姦合法化？我說這樣講不對，不是通姦合法，是通姦除罪；刑法怎麼可以管到人家床上的事情呢？」他說：「它當然是在道德上或婚姻制度上不應該存在，但他是一個民事之間的關係嘛。」
陳信聰表示，許多婦女為了「抓姦」，很多時候反而侵犯了更多婦女的權益，例如被騙、抓姦不成反被告、或是付冤枉錢等等。「這『抓猴』也是公共議題呀，我看其他媒體不會談這件事情。」
為了討論公共議題，有時甚至需要敢於「逆風而行」。例如2014年台北捷運隨機殺人事件，社會輿論對兇嫌鄭捷一片撻伐之聲，認為非馬上處死不可；2016年的王景玉內湖隨機殺人事件，也同樣引發欲誅兇手而後快的聲浪。
陳信聰說，我們的社會對這種極端犯罪可說深惡痛絕，可是他問自己：在這個時刻，公共電視是要跟著大家一起洩憤，還是可以有不同的角度去思考，為什麼會有如此極端的思覺失調犯罪？於是《有話好說》先後對精神疾病做過多次專題探討。
同樣冒大不諱，與風向相左的專題還有「為何總幫兇嫌辯護？」
這個專題，訪問了被稱為「魔鬼代言人」的黃致豪律師，探討他總是為這些犯下極端罪刑的兇嫌辯護的由來始末。「（社會）通常會把他罵到臭頭，那我們就是用另外一個角度來看：到底為什麼會這樣？」陳信聰說：「我覺得思覺失調到目前為止台灣還是充滿了歧視跟汙名，還需要更多的理解跟討論。」
從自我懷疑到整裝再出發
從開始製作《有話好說》，陪伴台灣社會走過14個年頭，一起討論過無數大小議題之後，陳信聰做了一個出人意表的決定：離開。
他說，《有話好說》做了近15年，儘管的確曾經透過議題的探討，造就過正向的改變，但這樣的經驗畢竟為數不多；雖然曾有過不錯的收視率，但現在卻是大幅下滑。
這使得陳信聰自我懷疑：「講這個到底有沒有用？到底改變了什麼？花這麼多力氣到底值不值得？」眼見節目陷入低收視的困境與僵局，陳信聰在心裡告訴自己：如果再留下來也沒有辦法幫助節目什麼的話，或許就是離開的時候了。
他笑說，自己本來不單只是要離開《有話好說》而已，而是要「全身而退」離開公視，甚至已經在打算申請成為食品外送員。
當時陳信聰準備了四封「錦囊」給總經理：第一封是《有話好說》製作人與主持人的辭呈；第二封是接棒主持人的建議名單；第三封表達自己製作新的網路節目的意願；第四封則表示，如果前三項都不行，只好跟公視道別。結果是，陳信聰繼續留在公視，製作全新的網路節目。
10月初陳信聰去環島一個多禮拜，一方面沉澱，一方面充電。他見了許多人，發現台灣還是有許多人不論年齡老少、資源多寡，都在自己的位置上為台灣努力。他自問：我在《有話好說》十幾年，應該有一些東西可以做吧？
陳信聰面有得色地說，環島回來之後，跟「我們的島」的同事僅用了一個多禮拜討論，便開始著手製作新節目《阿聰現煮時—島的行動客廳》。這樣的效率對講求制度化，成立一個新節目往往需要層層關卡、耗時良久的公視而言，可說絕無僅有。
這是什麼樣的節目呢？「我們就是用吃吃喝喝把人家『騙』進來，讓大家用不同的方式突破同溫層，來關心重要的議題。」一個跟《有話好說》有著相近的關懷，但風貌卻截然不同的節目於焉誕生。
苦心孤詣，破舊立新
Tags：
揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！