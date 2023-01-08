【座談】陳信聰：我在《有話好說》十幾年，應該有一些東西可以做吧？

文：陳洧農

自從《有話好說》2008年3月3日開播以來，陳信聰擔任節目製作人及主持人14年多。在當前嗜血的媒體生態中，《有話好說》可謂談話性節目中少有的清流。

然而，幾乎是《有話好說》同義語的主持人陳信聰卻出人意表地選擇交棒。在台北「讀派」書店舉辦的座談「有話好說馬拉松：如何深刻談論公共議題？」中，陳信聰與聽眾一起分享他製作《有話好說》的心路歷程，話說從頭。

《有話好說》所背負的期許

陳信聰表示，過去的十幾年是台灣非常關鍵、激盪，乃至衝突的時期，而《有話好說》剛好在這段期間扮演了重要的媒體角色：讓觀眾以迅速而正確的方式了解台灣、乃至世界發生了那些大事。

他說，當初光是為了決定節目名稱就煞費苦心：究竟公共電視的論壇節目該叫什名字？後來大家覺得，那時台灣的一個問題是，大家有很多話都不好好說，都用「嚷」（jióng）的（台語，叫罵之意），因此這個節目的功能跟定位就是：讓大家把心裡在意、懷疑或是憤怒的事當面說出來，讓對方知道。「這叫對話。對話不一定能達成共識，不一定能夠理解，但至少要先對話。」

對於這幾年來大家很在意的問題：媒體作為公共論壇，能不能有自己的立場？陳信聰的想法是：「當然可以，可是你不要把自己的立場太過粗暴的灌在你的工作上。」他說，媒體的職責應該是像聚光燈一樣，讓社會看見問題所在，讓大眾一起關注、思考這些問題為什麼會發生、該怎麼解決。

那些年，我們一起談的議題

如數家珍似地，陳信聰一一介紹14年來，那些令他印象深刻的議題。其中一個令他大呼吃不消的便是「黑洞」。

當同事提議要談黑洞，陳信聰心想：我是政論節目，你要我講黑洞，我哪知道黑洞是什麼死人骨頭？「那個真的好難。」陳信聰回憶道。究竟黑洞跟台灣有什麼關係？原來當時中研院研發出重要技術，讓人類得以拍出史上第一張黑洞的照片，「我們談這個東西對台灣民主有沒有幫助呢？沒太大幫助；但對台灣的自信有沒有幫助？應該是有。」

有的議題容易觸動人們的敏感神經，甚至是陳信聰自己都曾經因為「通姦除罪化」的議題跟老婆吵過好幾次架。「人家說，台灣怎麼可以通姦合法化？我說這樣講不對，不是通姦合法，是通姦除罪；刑法怎麼可以管到人家床上的事情呢？」他說：「它當然是在道德上或婚姻制度上不應該存在，但他是一個民事之間的關係嘛。」

陳信聰表示，許多婦女為了「抓姦」，很多時候反而侵犯了更多婦女的權益，例如被騙、抓姦不成反被告、或是付冤枉錢等等。「這『抓猴』也是公共議題呀，我看其他媒體不會談這件事情。」

為了討論公共議題，有時甚至需要敢於「逆風而行」。例如2014年台北捷運隨機殺人事件，社會輿論對兇嫌鄭捷一片撻伐之聲，認為非馬上處死不可；2016年的王景玉內湖隨機殺人事件，也同樣引發欲誅兇手而後快的聲浪。

陳信聰說，我們的社會對這種極端犯罪可說深惡痛絕，可是他問自己：在這個時刻，公共電視是要跟著大家一起洩憤，還是可以有不同的角度去思考，為什麼會有如此極端的思覺失調犯罪？於是《有話好說》先後對精神疾病做過多次專題探討。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝 陳信聰說，做媒體十多年，只要自己的節目曾經幫助過一個人，那怕只是拉了陷在困境裡的人一把，他就心滿意足

同樣冒大不諱，與風向相左的專題還有「為何總幫兇嫌辯護？」

這個專題，訪問了被稱為「魔鬼代言人」的黃致豪律師，探討他總是為這些犯下極端罪刑的兇嫌辯護的由來始末。「（社會）通常會把他罵到臭頭，那我們就是用另外一個角度來看：到底為什麼會這樣？」陳信聰說：「我覺得思覺失調到目前為止台灣還是充滿了歧視跟汙名，還需要更多的理解跟討論。」

從自我懷疑到整裝再出發

從開始製作《有話好說》，陪伴台灣社會走過14個年頭，一起討論過無數大小議題之後，陳信聰做了一個出人意表的決定：離開。

他說，《有話好說》做了近15年，儘管的確曾經透過議題的探討，造就過正向的改變，但這樣的經驗畢竟為數不多；雖然曾有過不錯的收視率，但現在卻是大幅下滑。

這使得陳信聰自我懷疑：「講這個到底有沒有用？到底改變了什麼？花這麼多力氣到底值不值得？」眼見節目陷入低收視的困境與僵局，陳信聰在心裡告訴自己：如果再留下來也沒有辦法幫助節目什麼的話，或許就是離開的時候了。

他笑說，自己本來不單只是要離開《有話好說》而已，而是要「全身而退」離開公視，甚至已經在打算申請成為食品外送員。

當時陳信聰準備了四封「錦囊」給總經理：第一封是《有話好說》製作人與主持人的辭呈；第二封是接棒主持人的建議名單；第三封表達自己製作新的網路節目的意願；第四封則表示，如果前三項都不行，只好跟公視道別。結果是，陳信聰繼續留在公視，製作全新的網路節目。

10月初陳信聰去環島一個多禮拜，一方面沉澱，一方面充電。他見了許多人，發現台灣還是有許多人不論年齡老少、資源多寡，都在自己的位置上為台灣努力。他自問：我在《有話好說》十幾年，應該有一些東西可以做吧？

陳信聰面有得色地說，環島回來之後，跟「我們的島」的同事僅用了一個多禮拜討論，便開始著手製作新節目《阿聰現煮時—島的行動客廳》。這樣的效率對講求制度化，成立一個新節目往往需要層層關卡、耗時良久的公視而言，可說絕無僅有。

這是什麼樣的節目呢？「我們就是用吃吃喝喝把人家『騙』進來，讓大家用不同的方式突破同溫層，來關心重要的議題。」一個跟《有話好說》有著相近的關懷，但風貌卻截然不同的節目於焉誕生。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝 陳信聰和大家分享新節目《阿聰現煮時》的預告片

苦心孤詣，破舊立新