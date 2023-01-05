南投立委補選，前縣長對戰落選縣長：林明溱為黨披戰袍，蔡培慧「擱拚一次」

南投縣長許淑華當選後，原本的南投縣第二選區立委出缺，日前中選會討論通過將於今（2023）年3月4日舉行補選投票。兩大黨近日確定提名人選，分別為剛落選縣長的蔡培慧、以及前縣長林明溱，蔡在上次選舉中，於該選區拿下超過4成選票，讓國民黨在勝選的考量之下，徵召前縣長迎戰。

蔡培慧在去（2022）年九合一地方選舉中競選縣長失利，但排了整整1個月的謝票行程，藉此檢討、學習、了解民眾心聲。民進黨發言人謝子涵表示，民進黨召開中常會時，經過協調小組徵詢、協調及綜合評估後，為了黨內團結，有意參選的人同意共推蔡培慧為南投縣第二選區立委補選候選人。

國民黨的部分，原本林明溱的兒子林儒彬、南投縣議員游顥，以及今年由南投市長轉戰議員成功的宋懷琳，都已表態參選。但在蔡培慧確定參選後，國民黨組發會主委許宇甄昨日在中常會上表示，蔡備戰縣長已久，而且在縣長選舉中於該選區得到超過4成選票，實力不容輕忽。在徵詢地方意見、參考民調進行綜合評估後，認為應徵召現階段最能勝選的林明溱參選。

蔡培慧「擱拚一次」、林明溱為黨披戰袍

蔡培慧是南投人，父親來自魚池鄉、母親來自鹿谷鄉，在投入政壇之前，於世新大學社會發展研究所擔任副教授。2015年他受民進黨邀請，名列不分區立委第5位，順利當選後於南投設有服務處。總統蔡英文曾指出，後來他放棄連任不分區立委、蹲點南投，在擔任行政院中辦執行長期間，推動南投產業加值、升級轉型，並促成「地方創生青年創業孵育基地」，且匯集中興大學、資策會、工研院各界資源，帶動地方的發展與活化。

2020年的立委選舉中，蔡培慧就曾參選南投縣第一選區立法委員，當時對上連任3次的國民黨立委馬文君，最後拿下46.43％的選票，相比對手的53.57％得票率，以近1萬票的差距落敗。

宣布參選後，蔡培慧表示，雖然選舉要消耗人力、物力、財力，對他而言是莫大壓力，但為了南投他決定承擔責任，為南投「擱拚一次」。

林明溱也是南投人，叔公為前南投縣長林洋港、林源朗，他過去在台灣省政府建設廳擔任基層公務員長達20年，投入政治以後，他選上2屆集集鎮長、1屆縣議員、2屆立委、2屆南投縣長，也曾任職縣府觀光局長。

在2任縣長任期將屆時，林明溱表示他讓南投縣成功減債達到75億元，推動5大園區招商、創造財源，也興建青年種宅與托育中心，改善投89線等縣管道路品質、打通中寮鄉南北交通網路等等各項重大建設。

2014年的南投縣長選舉中，意外只以5642票、得票率近2%的些微差距，贏過民進黨候選人、前立委李文忠；2018年對上民進黨的前草屯鎮長洪國浩，則以將近33％的得票率大勝。

林明溱在確定參選後則表示，他從政30多年，原本計畫要退休、回家含飴弄孫，因政黨的情勢考量才不得不披上戰袍。他強調自己年過七旬，但仍身體硬朗、健康，樂於為民服務，希望南投鄉親能再給他為民喉舌的機會。

從2008年改制為單一選區兩票制開始，歷經4次選舉、2次補選，南投2個立法委員選區2席皆為國民黨拿下，在兩大黨的參選人馬確定後，南投縣立委補選成了前縣長與縣長落選人之間的競爭，可見兩黨強烈的企圖心。

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核稿編輯：翁世航