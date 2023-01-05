2023/01/05,
美加

幫名人子女賄賂「買」進知名大學，美國名校入學弊案首腦辛格判刑入獄42個月

幫名人子女賄賂「買」進知名大學，美國名校入學弊案首腦辛格判刑入獄42個月
Photo Credit: GettyImages

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美國檢調單位以校隊藍調行動（Operation Varsity Blues）為代號的美國名校入學弊案迎來最新消息，幕後黑手辛格（William Rick Singer）於週三（1/4）在波士頓聯邦法院被判處3年半監禁，這是此案的50多名被告中的最長刑期。

惡名昭彰的美國名校入學弊案（Operation Varsity Blues）纏訟多年，在多位父母和教練紛紛被定罪後，此案隨著主謀被判處42個月入監服刑正式進入最後階段。該案調查範圍橫跨6個州，50多位名人家長遭指控以賄賂和作假的方式為孩子「買」進知名大學。

《The New York Times》表示，檢察官於2018年展開調查，辛格（William Rick Singer）也於2019年3月承認敲詐勒索、洗錢、共謀欺騙美國和妨害司法。聯邦檢察官認定辛格是一家價值2500萬美元的犯罪集團的首腦，而該企業嚴重破壞了大學招生過程的完整性。

作為前籃球教練，辛格充分了解體保入學細節。該計劃涉及賄賂大學教練、合成假簡歷，目的是協助成績不突出，亦或從未參加過這項運動的學生以體保生身份進入頂尖大學就讀。他的服務項目還包括串通心理師作假健檢報告、賄賂考官或替學生找槍手代打。

《The New York Times》引述檢察官Stephen Frank的說法表示，這個計劃有實際的受害者，包含努力在運動項目中取得成就但被忽略的申請人，以及數百萬名信任教育體系的學生。

綜合《CNN》《NPR》的報導，辛格當庭表示「我失去了我的道德價值觀，在獲勝與道德間選擇了前者。我每天起床都感到羞恥與後悔，希望法官從寬處理。」並表示目前正在接受專業治療。法官Rya Zobel說：「除了刑期外，辛格還需支付1000多萬美元，包含對於國稅局的賠償和資產沒收。他將於2月27日到監獄報到，展開為期42個月的刑期。 」

《The New York Times》報導指出，聯邦檢察官對於多所涉案大學並未受到起訴或審判感到遺憾，其中包括耶魯大學、喬治城大學、史丹佛大學、南加州大學、維克森林大學和德克薩斯大學奧斯汀分校等。但隨著真相漸漸浮現，招生過程的亂象顯而易見。

據美國麻薩諸塞州檢察官辦公室稱，截至目前為止，此案被指控的55名被告中，有53名被告已被定罪。然而，其中一些被告在訴訟中設法模糊捐贈與賄賂間的界限。包含史丹佛大學前帆船教練John Vandemoer，他將辛格所提供的77萬美元用於添購新船，而沒有作為私人用途，法官Indira Talwani在陪審團決議有罪後申請了重新審判。

模糊的界線同樣也對另一位家長有利。 Amin Khoury被指控以一個裝滿現金的購物袋賄賂喬治城大學網球教練，但他聲稱這筆錢是一份禮物，最終陪審團宣布他無罪。

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航


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