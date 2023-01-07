《方圓》「Meta／元」對談四：對權力的承認與逃脫

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虛擬與現實的之間或之外──「Meta／元」的多重性

時間：2022年9月7日

地點：香港文學生活館

主持：朗天（作家、文化評論及策劃，兼職執教大學，近作有《反復：易經新寫》。下稱「朗」。）

與談人：

紅眼（專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。下稱「紅」。）

李卓風（畢業於香港浸會大學國際學院，主修新媒體及影視劇本創作；現職編劇。下稱「李」。）

袁兆昌（香港作家、編輯、寫作班導師。下稱「袁」。）

洛楓（創作及評論人，曾獲中文文學雙年獎、香港書獎、藝術家年獎、城市當代舞蹈達人獎。下稱「洛」。）

朗：所以我們說來說去的，不就是布迪爾（Pierre Bourdieu）的那套symbolic power嗎？最後是由symbolic power和power field來決定。正如我們所談到杜象的個案，為甚麼放在博物館會是他的作品與別不同呢？因為當中牽涉了權力。不論你是meta與否，權力場決定了一切。確是有點「灰」。所以meta背後的力量，就是一隻看不見的手。

李：同時，後設是不是種演算法的追逐呢？

朗：所以後設的力量，是用演算法的方式來造成的，那我們不就變成了一串數字嗎？

紅：可能大家都會覺得自己的力量可以去騎劫或者掌握那個演算法。而如果你想成為在virtual world很成功的idol，必須要很懂得計算。

袁：媒體總是希望能追逐演算法，來吸引更多人觀看。但另一方面，其實大眾正在抗衡這件事。比如說，我以方文山作招徠，但事實上可以是「無人理你」的。所以權力其實也是來自大眾的討論和關注。當我們想像，權力是可以令到演算達到最高效能，但事實上那可能是一場意外加意外加意外的偶然。而當你參與的時候，其實你也成為了被演算法所計算的一部分。

紅：這樣想會不會有點一廂情願？當然你的諗法是當我們一起討論某一論題或事情的時候，就會令到背後的演算法改變，甚至成為演算法。但我對這個看法有些保留。正如《明日戰記》背後也反映了有一龐大的權力在背後運作，這種權力之所以看似不存在，可能就是因為它是大到你所不能想像的。或NFT本身，何嘗不是一種權力？

圖片來源：電影《明日戰記》劇照

朗：如果這樣看的話，會不會太「灰」？因為人到最後，作為自由意志，你在如此龐大的權力架構之下，你彷彿只能順著這一洪流，最多便是稍為逃離一下。

紅：這就是為甚麼我們要回到單機game。最近看了一宗新聞，不知真假，但無論如何有趣的是，畢．彼特（Brad Pitt）說他想早點退休，因為家中那部Saturn遊戲機還有很多小時候買的舊遊戲未有機會「打爆」。

李：這就是我剛剛所說的，很多人從MMRPG過渡到想重新回到單機遊戲的階段。

紅：他們想要的不是virtual，而是reality。

洛：為甚麼會這樣呢？

李：我想是因為我們最後發現，MMRPG是個剝削的世界。

紅：需要不斷貨金的世界，其實比現實更加現實。

李：我想以後的元宇宙或者meta也會是這樣的。我為甚麼要提及到MMRPG，是因為它的潮流已經過去了，最少這一期。而未來可以想像的元宇宙，最少是Facebook的meta，可能也會將這個潮流重複一次。很多人會從熱衷到疲怠。可能會是這樣。就像洛楓老師和阿昌所談到的，有些人或許會逃到文學，有些人或許會逃到單機game，又或者去運動。我想現在的社會其實還是頗為碎片化的。

紅：雖然說是碎片化，但大家也是殊途同歸，都是為了逃離權力。以前的時候會覺得，真話不能當面說，要在ICQ講。現在反過來，我們不會在WhatsApp的群組中講真話，只有再見面的時候才會講。我們不會再想在網絡上留低任何線索。現在你在Facebook發表任何言論，都很容易被人「cap圖」。

洛：這個論點很有趣，令我想到，如果真是要在social media寫評論的話，你夠膽秉著評論的良心來發言嗎？網上的那些謾罵，太可怕了。

紅：例如某些男團，簡直是完全不能得罪的。尤其是他們的「粉絲」，你可能只是輕輕說了一句。真的很誇張，十分「小粉紅」。

李：但我想當中我們總是存在逃離權力的傾向，所以我並不是太悲觀。只是現在的權力形式，可能從以往的大政府結構轉到數碼化。可能演算法會在未來成為巨型的元宇宙，但我總相信逃離的傾向會一直存在。

紅：其實剛剛談到的男團也是個好例子。當你想逃離某些事情而投入另一些事情時，後者卻反過來成為另一種權力結構。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin