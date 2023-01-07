《方圓》「Meta／元」對談四：對權力的承認與逃脫
我們想讓你知道的是
媒體總是希望能追逐演算法，來吸引更多人觀看。但另一方面，其實大眾正在抗衡這件事。比如說，我以方文山作招徠，但事實上可以是「無人理你」的。所以權力其實也是來自大眾的討論和關注。當我們想像，權力是可以令到演算達到最高效能，但事實上那可能是一場意外加意外加意外的偶然。而當你參與的時候，其實你也成為了被演算法所計算的一部分。
上回：
虛擬與現實的之間或之外──「Meta／元」的多重性
時間：2022年9月7日
地點：香港文學生活館
主持：朗天（作家、文化評論及策劃，兼職執教大學，近作有《反復：易經新寫》。下稱「朗」。）
與談人：
紅眼（專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。下稱「紅」。）
李卓風（畢業於香港浸會大學國際學院，主修新媒體及影視劇本創作；現職編劇。下稱「李」。）
袁兆昌（香港作家、編輯、寫作班導師。下稱「袁」。）
洛楓（創作及評論人，曾獲中文文學雙年獎、香港書獎、藝術家年獎、城市當代舞蹈達人獎。下稱「洛」。）
朗：所以我們說來說去的，不就是布迪爾（Pierre Bourdieu）的那套symbolic power嗎？最後是由symbolic power和power field來決定。正如我們所談到杜象的個案，為甚麼放在博物館會是他的作品與別不同呢？因為當中牽涉了權力。不論你是meta與否，權力場決定了一切。確是有點「灰」。所以meta背後的力量，就是一隻看不見的手。
李：同時，後設是不是種演算法的追逐呢？
朗：所以後設的力量，是用演算法的方式來造成的，那我們不就變成了一串數字嗎？
紅：可能大家都會覺得自己的力量可以去騎劫或者掌握那個演算法。而如果你想成為在virtual world很成功的idol，必須要很懂得計算。
袁：媒體總是希望能追逐演算法，來吸引更多人觀看。但另一方面，其實大眾正在抗衡這件事。比如說，我以方文山作招徠，但事實上可以是「無人理你」的。所以權力其實也是來自大眾的討論和關注。當我們想像，權力是可以令到演算達到最高效能，但事實上那可能是一場意外加意外加意外的偶然。而當你參與的時候，其實你也成為了被演算法所計算的一部分。
紅：這樣想會不會有點一廂情願？當然你的諗法是當我們一起討論某一論題或事情的時候，就會令到背後的演算法改變，甚至成為演算法。但我對這個看法有些保留。正如《明日戰記》背後也反映了有一龐大的權力在背後運作，這種權力之所以看似不存在，可能就是因為它是大到你所不能想像的。或NFT本身，何嘗不是一種權力？
朗：如果這樣看的話，會不會太「灰」？因為人到最後，作為自由意志，你在如此龐大的權力架構之下，你彷彿只能順著這一洪流，最多便是稍為逃離一下。
紅：這就是為甚麼我們要回到單機game。最近看了一宗新聞，不知真假，但無論如何有趣的是，畢．彼特（Brad Pitt）說他想早點退休，因為家中那部Saturn遊戲機還有很多小時候買的舊遊戲未有機會「打爆」。
李：這就是我剛剛所說的，很多人從MMRPG過渡到想重新回到單機遊戲的階段。
紅：他們想要的不是virtual，而是reality。
洛：為甚麼會這樣呢？
李：我想是因為我們最後發現，MMRPG是個剝削的世界。
紅：需要不斷貨金的世界，其實比現實更加現實。
李：我想以後的元宇宙或者meta也會是這樣的。我為甚麼要提及到MMRPG，是因為它的潮流已經過去了，最少這一期。而未來可以想像的元宇宙，最少是Facebook的meta，可能也會將這個潮流重複一次。很多人會從熱衷到疲怠。可能會是這樣。就像洛楓老師和阿昌所談到的，有些人或許會逃到文學，有些人或許會逃到單機game，又或者去運動。我想現在的社會其實還是頗為碎片化的。
紅：雖然說是碎片化，但大家也是殊途同歸，都是為了逃離權力。以前的時候會覺得，真話不能當面說，要在ICQ講。現在反過來，我們不會在WhatsApp的群組中講真話，只有再見面的時候才會講。我們不會再想在網絡上留低任何線索。現在你在Facebook發表任何言論，都很容易被人「cap圖」。
洛：這個論點很有趣，令我想到，如果真是要在social media寫評論的話，你夠膽秉著評論的良心來發言嗎？網上的那些謾罵，太可怕了。
紅：例如某些男團，簡直是完全不能得罪的。尤其是他們的「粉絲」，你可能只是輕輕說了一句。真的很誇張，十分「小粉紅」。
李：但我想當中我們總是存在逃離權力的傾向，所以我並不是太悲觀。只是現在的權力形式，可能從以往的大政府結構轉到數碼化。可能演算法會在未來成為巨型的元宇宙，但我總相信逃離的傾向會一直存在。
紅：其實剛剛談到的男團也是個好例子。當你想逃離某些事情而投入另一些事情時，後者卻反過來成為另一種權力結構。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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