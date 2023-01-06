TNL+ 2023/01/06,
影劇

【影評】電影版《想見你》：劇情破碎、剪接零邏輯，所有不合理丟給平行時空就能解決？

【影評】電影版《想見你》：劇情破碎、剪接零邏輯，所有不合理丟給平行時空就能解決？
《想見你》劇照｜Photo Credit: 車庫娛樂提供

我們想讓你知道的是

電影版《想見你》太過刻意硬要與影集產生連結的劇情，邏輯沒有處理的很好，不少情節都描寫得有些突兀，有點不知道在搞什麼，繞了一大圈又回到原點，看到最後甚至已經放棄思考了，只能順著發生情節無腦地看下去，分心找一些有意思的細節及彩蛋。簡單來說，電影版107分鐘，大概有90分鐘的劇情其實沒什麼必要。

特別選在12月30日上映的電影《想見你》，延伸自台灣影集《想見你》，由電視版影集原班人馬演員再度登場，電影版延續影集版的劇情，補充敘述當初未完成的結局，滿足劇迷粉絲對劇情人物發展的幻想與期待。

2019年播出的台劇《想見你》被譽為現象級神劇，由「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，題材融合多種類型，浪漫愛情劇又帶有懸疑、穿越時空的科幻元素，包覆著深度社會議題，燒腦翻轉的劇情發展、主角之間的感情糾結，風靡影響程度更拓展到國際，在全亞洲引發追劇風潮，韓國更已翻拍成韓劇。

影集劇情描述女主角黃雨萱（柯佳嬿 飾），碰上交往多年的男友王詮勝（許光漢 飾）不幸身亡的意外，因緣際會回到1998年，靈魂穿越到另一個與自己外型一模一樣的女孩陳韻如（柯佳嬿 飾）身上，並遇見與她已逝的男友王詮勝長得一模一樣的男孩李子維（許光漢 飾），因而引發一連串的故事，還有在旁邊看戲及參一腳的莫俊傑（施柏宇 飾）。

在影集版最後一集，黃雨萱因為想念李子維，在12月30日那天再次傳送「想見你」的思念訊息給李子維，因此這一天對《想見你》是具有特殊意義的日子，電影刻意挑在12月30日上映，就是帶給劇迷一個隱藏的彩蛋。

電影版《想見你》的主創團隊，也與影集版有些變動，電視劇版製作人麻怡婷改為擔任製片，製作人變成導演林孝謙，編劇從簡奇峯、林欣慧換成林孝謙的好搭檔呂安弦，黃天仁留任繼續擔任導演。

《想見你》_劇照5_施柏宇(左起)、許光漢、柯佳嬿
Photo Credit: 車庫娛樂提供
《想見你》劇照

雖然是延續影集版的人物及劇情，但《想見你》電影版卻是全新的電影作品，與影集版劇情是平行世界，也可以說是「番外篇」故事。以影集版的人設及電影版故事進行二次創作改編，因此無論是戲劇版粉絲、或是沒看過電視劇的新觀眾，應該都能從電影體驗到各有不同的感受。

電影保留了莫比烏斯環般無限輪迴的環節，描述主角們為了要拯救對方，仍不顧一切地想辦法穿越時空回到過去，改變未來發生的事。雖然只有短短不到兩個小時，燒腦程度媲美影集版，讓觀眾在多重來回的時空中思考，究竟發生了什麼事情。

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