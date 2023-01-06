2023/01/06,
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北京鬆綁澳洲煤炭進口，兩國關係出現了一系列解凍的訊號

北京鬆綁澳洲煤炭進口，兩國關係出現了一系列解凍的訊號
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據消息人士透露，中國國家發改委1月3日與四家國資企業進行了商談，允許後者恢復從澳洲進口煤炭。這是2020年北京對澳洲煤炭實施非正式禁運以來的首個鬆動跡象。就在12月，兩國外長再次舉行了會晤，尋求解凍已經冰封近三年的雙邊關係。

文：德國之聲中文網（路透社等）

《路透社》從兩名知情人士處獲悉，中國國家發改委1月3日與中國大唐集團、華能集團、中國能源投資公司、寶武鋼鐵集團進行了商談，討論恢復進口澳洲煤炭問題。據悉，這四家國企將被允許購買澳洲煤炭，但僅限自己使用。

其中一名知情人士還補充說，一些中國外貿商在這次會議後開始詢問2月份澳洲煤炭價格，並指出澳洲煤炭的價格對當前中國買家依然具有吸引力。

1月3日，熱值為5500千卡的澳洲動力煤離岸價為每噸135美元，到達中國時的交易價格則為1150元人民幣（約合167.18美元）。據中國外貿商的說法，這比中國國內1200元左右的煤炭價格依然略微便宜。

由於預期澳洲煤炭供應增加，中國最為活躍的交談期貨交割價格1月4日收盤時下挫2.32％。寶武集團下屬的寶鋼12月曾在上海證券交易所的投資者平台上表示，進口澳洲煤炭將對公司的煤炭採購和結構調整產生積極影響，也將降低寶鋼湛江基地的物流成本。

中國國家發改委尚未回覆《路透社》的置評請求，上述四家公司也同樣沒有立即回應。

中澳經濟高度互補

2020年，因提出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）溯源問題、排除華為設備以及其他一些政治摩擦，澳洲與中國的雙邊關係急轉直下，北京對包括煤炭、葡萄酒在內的多種澳洲商品實施了限制。澳洲則就此向世貿組織提起申訴。

而在2022年夏天澳洲新一屆政府上台後，兩國關係出現了一系列解凍的訊號。當時就有消息稱，出於對俄羅斯煤炭制裁的擔憂，以及2021年夏季中國多個地方出現供電瓶頸，北京正在考慮解除對澳洲煤炭的禁運。

就在12月21日，澳洲外長黃英賢與時任中國外長王毅舉行了會晤，討論了貿易封鎖、人權以及鞏固安全和繁榮的全球規範和準則等議題。中國國家主席習近平也在11月G20峰會上與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，並且都提到兩國經濟具有「高度互補性」。

中國仍然是澳洲最大的貿易夥伴。中國官方數據顯示，2021年雙邊貿易額高達2312億美元，同比增長35.1％，中國從澳進口同比更是上升了40.6％，達到1648億美元。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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