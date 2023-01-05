疫情重創經濟，中國三駕馬車失靈，傳北京將暫緩1兆人民幣晶片計畫補助
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中國的經濟真的很糟糕，房市崩盤後造成內需市場熄火，又遇到了疫情供應鏈中斷，連帶拖累外銷出口，但是外媒仍強調，2012中國光電產業也有一波低潮，如今卻成為了行業的領導者，千萬不要小看中國業者的韌性。
中國經濟受到極大挑戰，除了房地產業遲遲未能脫離泥淖之外，國內接連爆發大規模疫情，連帶拖累內需消費和產品出口，在中央、地方財源不足情況下，傳出將暫緩對晶片產業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的巨額投資。而外媒強調，近日中國半導體雖遇挫折，但借鑑光電產業，中國仍有可能反轉直追。
中國三駕馬車失靈，北京暫停巨額晶片支出
中國還未能擺脫房地產泡沫下，又遇上了疫情擾亂，經濟日益走弱。據《日本經濟新聞》彙整的中國經濟學家調查結果顯示，2023年中國實質GDP成長率平均預估值為4.7%。
撇除疫情年間，中國的經濟成長都落在7%左右，如今幾乎腰斬的情況下，中央和地方沒有更多能力，向產業輸血補貼。知情人士告訴《彭博社》中國官員近日就半導體補貼議題討論。
報導稱，北京認為過去幾年對抗新冠疫情投入鉅額資金，現階段已經很難籌到大筆款項，雖然仍有官員呼籲推動上兆人民幣的激勵措施，但當局對遲遲沒有進展的半導體失去信心。
這也意味著，中國於2014年成立的國家積體電路產業投資基金，提供中國企業超過3000億人民幣（新台幣1.33兆元）資金，再加上相關補助，總額將超過1兆人民幣（新台幣4.4兆元）的巨額投資，未來無論是投入的力道和方向將會有所改變。
分析師David接受《關鍵評論網》訪問時表示，一般經濟學以投資、消費和出口當作是推動經濟的引擎，而中國情況較不同，除了以上房地產扮演重要角色，由於過去40年中國房市經濟繁榮，造就了結構性的泡沫風險。
隨著北京當局意識到房地產危機，發動了打房市政策，導致包含恆大地產在內的房企違約數量增加，銀行呆帳也跟著攀升，連帶拖垮房屋銷售、投資減少，造成最近幾季的經濟成長下挫。
David指出，地產投資失靈、基礎建設又停滯的情況下，中國將目標轉向了消費和出口，未料，防疫政策大轉彎，使得內需消費熄火，出口供應鏈中斷，這樣連續的政策失誤和大環境壓力下，造成三駕馬車全部失靈，也導致中國能使用的財源相當有限。
中國半導體遇挫折，但是仍不可小覷
隨著中國半導體集團紫光（Tsinghua Unigroup）陷入破產，多數國家認為中國可能已經走入了死胡同，但是《華爾街日報》卻指出，千萬不要低估中國經濟、政治體系以及產業戰略的實力與韌性。
報導中以過去中國光電產業（太陽能、LED及面板等）作為例子。首先光電產業是由美國發明並且實現商業化，隨後才被中國納入重要的產業發展目標，2012年北京當局砸下大規模補貼後，數家中企遇到挫折開始倒閉。
例如：天合光能（Trina）等企業不得不減產；江西賽維（LDK Solar）等企業海外債券大量違約；中國太陽能產業曾經的明日之星尚德太陽能（Suntech）於納斯達克中宣布破產。
時至今日，中國卻在光電產業中佔據主導地位，甚至向下延伸發展儲能電池產業打成完美的產業一條龍。David直言，中國業者有特殊性，業者和政府關係密切，如每個大企業下都有黨支部，相較於單純以商業為模式的競爭對手而言更加難以突破。
然而，每當某個產業產能過剩的時候，中國政府總是能夠協力，擠壓產業利潤，將勁敵逼向「破產」。新美國安全中心（Center for a New American Security）高級研究員David Feith告訴《華爾街日報》，這些歷史教訓同樣適用於半導體行業，目前中國的策略算是見效，中國晶片產量高於美國，全球占比達15%
同時，David Feith呼籲美國政府，有鑑于歷史的教訓，無論中國傳出如何的挫敗，美國都要認真對待，並即時地投入資源對抗北京的野心。
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核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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