疫情重創經濟，中國三駕馬車失靈，傳北京將暫緩1兆人民幣晶片計畫補助

中國經濟受到極大挑戰，除了房地產業遲遲未能脫離泥淖之外，國內接連爆發大規模疫情，連帶拖累內需消費和產品出口，在中央、地方財源不足情況下，傳出將暫緩對晶片產業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的巨額投資。而外媒強調，近日中國半導體雖遇挫折，但借鑑光電產業，中國仍有可能反轉直追。

中國三駕馬車失靈，北京暫停巨額晶片支出

中國還未能擺脫房地產泡沫下，又遇上了疫情擾亂，經濟日益走弱。據《日本經濟新聞》彙整的中國經濟學家調查結果顯示，2023年中國實質GDP成長率平均預估值為4.7%。

撇除疫情年間，中國的經濟成長都落在7%左右，如今幾乎腰斬的情況下，中央和地方沒有更多能力，向產業輸血補貼。知情人士告訴《彭博社》中國官員近日就半導體補貼議題討論。

報導稱，北京認為過去幾年對抗新冠疫情投入鉅額資金，現階段已經很難籌到大筆款項，雖然仍有官員呼籲推動上兆人民幣的激勵措施，但當局對遲遲沒有進展的半導體失去信心。

這也意味著，中國於2014年成立的國家積體電路產業投資基金，提供中國企業超過3000億人民幣（新台幣1.33兆元）資金，再加上相關補助，總額將超過1兆人民幣（新台幣4.4兆元）的巨額投資，未來無論是投入的力道和方向將會有所改變。

分析師David接受《關鍵評論網》訪問時表示，一般經濟學以投資、消費和出口當作是推動經濟的引擎，而中國情況較不同，除了以上房地產扮演重要角色，由於過去40年中國房市經濟繁榮，造就了結構性的泡沫風險。

隨著北京當局意識到房地產危機，發動了打房市政策，導致包含恆大地產在內的房企違約數量增加，銀行呆帳也跟著攀升，連帶拖垮房屋銷售、投資減少，造成最近幾季的經濟成長下挫。

David指出，地產投資失靈、基礎建設又停滯的情況下，中國將目標轉向了消費和出口，未料，防疫政策大轉彎，使得內需消費熄火，出口供應鏈中斷，這樣連續的政策失誤和大環境壓力下，造成三駕馬車全部失靈，也導致中國能使用的財源相當有限。

中國半導體遇挫折，但是仍不可小覷

隨著中國半導體集團紫光（Tsinghua Unigroup）陷入破產，多數國家認為中國可能已經走入了死胡同，但是《華爾街日報》卻指出，千萬不要低估中國經濟、政治體系以及產業戰略的實力與韌性。

報導中以過去中國光電產業（太陽能、LED及面板等）作為例子。首先光電產業是由美國發明並且實現商業化，隨後才被中國納入重要的產業發展目標，2012年北京當局砸下大規模補貼後，數家中企遇到挫折開始倒閉。

例如：天合光能（Trina）等企業不得不減產；江西賽維（LDK Solar）等企業海外債券大量違約；中國太陽能產業曾經的明日之星尚德太陽能（Suntech）於納斯達克中宣布破產。

時至今日，中國卻在光電產業中佔據主導地位，甚至向下延伸發展儲能電池產業打成完美的產業一條龍。David直言，中國業者有特殊性，業者和政府關係密切，如每個大企業下都有黨支部，相較於單純以商業為模式的競爭對手而言更加難以突破。

然而，每當某個產業產能過剩的時候，中國政府總是能夠協力，擠壓產業利潤，將勁敵逼向「破產」。新美國安全中心（Center for a New American Security）高級研究員David Feith告訴《華爾街日報》，這些歷史教訓同樣適用於半導體行業，目前中國的策略算是見效，中國晶片產量高於美國，全球占比達15%

同時，David Feith呼籲美國政府，有鑑于歷史的教訓，無論中國傳出如何的挫敗，美國都要認真對待，並即時地投入資源對抗北京的野心。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：翁世航