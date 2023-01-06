中國官員躺平心態出現「逃逸式辭職」現象，網友自嘲被剝削「人礦」，中共急封殺敏感詞
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「人礦」在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似「屌絲、牛馬」，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。網友表示，「人礦」是指「讀20年書、還30年房貸，養20年醫院」，從生下來就是被作為消耗品使用的人。也就是各種被剝削、壓榨套取利益，最後還被買賣人體器官的終極「韭菜」。
中國網友自嘲被剝削，中共急封殺「人礦」敏感詞
（中央社）中國嚴苛防疫管控誕生不少新名詞，繼「潤學」（逃離）之後，民眾自嘲命運如同牛馬，比喻被剝削的「人礦」一詞近日走紅，引來中共急封殺，但這敏感詞反引起更多人關注。
關注中國時事的推特帳號「李老師不是你老師」4日發文，指「人礦」一詞成為了中國互聯網上熱議的話題，甚至短暫上過微博熱搜（現已刪除）。
文章說明，「人礦」一詞最早出現在1984年的《人民日報》上，意指人是一種「資源」。在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似「屌絲、牛馬」，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。
而「中國數字時代」網站2日也發表一篇「網路民議：如何看待『人礦』這個詞？」文章整理關於「人礦」的10個真相，包括指把人當資源而非主體、「人礦」3個階段包括開採，使用，殘渣及當廢氣處理、當你意識到自己是人礦的時候，其實就是自我意識覺醒的時候。
另有網友表示，「人礦」是指「讀20年書、還30年房貸，養20年醫院」，從生下來就是被作為消耗品使用的人。也就是各種被剝削、壓榨套取利益，最後還被買賣人體器官的終極「韭菜」。
也有網友指，人礦不是人口紅利，把人口當成礦產去理解，被採集，被加工，被利用，被消耗，被拋棄。無非不過是富礦、貧礦，品相高低的差異罷了。不要想追求什麼東西。人生最大作用，就是不停投入再生產。
討論命運悲歌的「人礦」已成網路敏感詞，中國網友查詢後發現目前在微博，抖音和知乎網等各大社群媒體上遭到屏蔽、封殺，但反而引起更多關注。
中國過去3年因疫情防控，出現不少新名詞，今年上海封控期間，誕生「潤學」，「潤」來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。
此外還有「躺平」，早期是表示網友不回應不反抗的一種心理態度，但在中國領導人習近平過去堅持動態清零下，近2年的輿論談及防疫話題時，「躺平」一詞頻繁出現。例如中國官方一再宣傳防疫「躺平」不可取，即清零派拿來奚落防疫措施上的不作為。
習近平時代，中國官員躺平心態治理能力薄弱
（中央社）中國媒體近日自曝官員出現「逃逸式辭職」現象，學者專家分析，在中共領導人習近平定於一尊下官員有一種「躺平」心態，不求有功，但求無過，導致中共治理能力薄弱，民眾怨聲載道。
《中國新聞週刊》最近援引公眾號「半月談」的文章指出，今年以來，紀檢監察機關查處通報的少數官員違紀案件涉及「逃逸式辭職（離職）」。
例如2022年11月，中央紀委國家監委網站稱，中國出口信用保險公司寧波分公司原黨委委員、總經理助理沈曙寰被查。通報稱，沈曙寰妄圖透過辭職逃避組織調查，將國家支持對外經貿的政策性工具異化為滿足個人貪欲的私器，造成國有資產損失，在察覺可能案發後，企圖一辭了之，是典型的「逃逸式辭職」，性質惡劣。
文章說，從相關案例分析，部分官員主動辭職或提前退休的原因有所不同，其中往往是隱藏了嚴重的腐敗問題，但也有自身能力問題，性格原因，身體疾病，或是為了更好地發展等。
美國《自由亞洲電台》4日報導，普林斯頓中國學社執行主席陳奎德表示，在習近平當政之下，很多有能力的官員都有一種「躺平」心態，這是導致逃逸式辭職的原因之一。
陳奎德指出，習近平把權力集於一身，很多事情都不願聽取專家或官員的不同意見，讓那些覺得還可以做一些事情的官員感到心灰意冷，大大削弱官場的向心力，使得這個系統不大能夠運作。
《北京之春》雜誌榮譽主編胡平表示，最主要就是在習近平「定於一尊」的控制之下，各級地方官員無從發揮自己的主動性，因為給他們留的空間非常狹小，而官員政治是否忠誠又置於首位。
胡平分析，在這種官場氛圍下，官員們都是「不求有功，但求無過」。這種心態在動態清零政策的執行過程中，格外明顯。中國專制政府，長處就在於控制人民的能力特別強，而在治理方面就相當薄弱。這個情況在習近平時代，顯得更為突出。
他認為，因各級官員都是靠上頭來任命、來提拔，所以官員永遠是眼光向上，不會向著民間。只要習近平還在位，其統治方式及當前官場上的種種問題，還會持續下去。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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