中國官員躺平心態出現「逃逸式辭職」現象，網友自嘲被剝削「人礦」，中共急封殺敏感詞

中國網友自嘲被剝削，中共急封殺「人礦」敏感詞

（中央社）中國嚴苛防疫管控誕生不少新名詞，繼「潤學」（逃離）之後，民眾自嘲命運如同牛馬，比喻被剝削的「人礦」一詞近日走紅，引來中共急封殺，但這敏感詞反引起更多人關注。

關注中國時事的推特帳號「李老師不是你老師」4日發文，指「人礦」一詞成為了中國互聯網上熱議的話題，甚至短暫上過微博熱搜（現已刪除）。

文章說明，「人礦」一詞最早出現在1984年的《人民日報》上，意指人是一種「資源」。在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似「屌絲、牛馬」，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。

而「中國數字時代」網站2日也發表一篇「網路民議：如何看待『人礦』這個詞？」文章整理關於「人礦」的10個真相，包括指把人當資源而非主體、「人礦」3個階段包括開採，使用，殘渣及當廢氣處理、當你意識到自己是人礦的時候，其實就是自我意識覺醒的時候。

另有網友表示，「人礦」是指「讀20年書、還30年房貸，養20年醫院」，從生下來就是被作為消耗品使用的人。也就是各種被剝削、壓榨套取利益，最後還被買賣人體器官的終極「韭菜」。

也有網友指，人礦不是人口紅利，把人口當成礦產去理解，被採集，被加工，被利用，被消耗，被拋棄。無非不過是富礦、貧礦，品相高低的差異罷了。不要想追求什麼東西。人生最大作用，就是不停投入再生產。

討論命運悲歌的「人礦」已成網路敏感詞，中國網友查詢後發現目前在微博，抖音和知乎網等各大社群媒體上遭到屏蔽、封殺，但反而引起更多關注。

中國過去3年因疫情防控，出現不少新名詞，今年上海封控期間，誕生「潤學」，「潤」來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。

此外還有「躺平」，早期是表示網友不回應不反抗的一種心理態度，但在中國領導人習近平過去堅持動態清零下，近2年的輿論談及防疫話題時，「躺平」一詞頻繁出現。例如中國官方一再宣傳防疫「躺平」不可取，即清零派拿來奚落防疫措施上的不作為。

習近平時代，中國官員躺平心態治理能力薄弱

（中央社）中國媒體近日自曝官員出現「逃逸式辭職」現象，學者專家分析，在中共領導人習近平定於一尊下官員有一種「躺平」心態，不求有功，但求無過，導致中共治理能力薄弱，民眾怨聲載道。

《中國新聞週刊》最近援引公眾號「半月談」的文章指出，今年以來，紀檢監察機關查處通報的少數官員違紀案件涉及「逃逸式辭職（離職）」。

例如2022年11月，中央紀委國家監委網站稱，中國出口信用保險公司寧波分公司原黨委委員、總經理助理沈曙寰被查。通報稱，沈曙寰妄圖透過辭職逃避組織調查，將國家支持對外經貿的政策性工具異化為滿足個人貪欲的私器，造成國有資產損失，在察覺可能案發後，企圖一辭了之，是典型的「逃逸式辭職」，性質惡劣。

文章說，從相關案例分析，部分官員主動辭職或提前退休的原因有所不同，其中往往是隱藏了嚴重的腐敗問題，但也有自身能力問題，性格原因，身體疾病，或是為了更好地發展等。

美國《自由亞洲電台》4日報導，普林斯頓中國學社執行主席陳奎德表示，在習近平當政之下，很多有能力的官員都有一種「躺平」心態，這是導致逃逸式辭職的原因之一。

陳奎德指出，習近平把權力集於一身，很多事情都不願聽取專家或官員的不同意見，讓那些覺得還可以做一些事情的官員感到心灰意冷，大大削弱官場的向心力，使得這個系統不大能夠運作。

《北京之春》雜誌榮譽主編胡平表示，最主要就是在習近平「定於一尊」的控制之下，各級地方官員無從發揮自己的主動性，因為給他們留的空間非常狹小，而官員政治是否忠誠又置於首位。

胡平分析，在這種官場氛圍下，官員們都是「不求有功，但求無過」。這種心態在動態清零政策的執行過程中，格外明顯。中國專制政府，長處就在於控制人民的能力特別強，而在治理方面就相當薄弱。這個情況在習近平時代，顯得更為突出。

他認為，因各級官員都是靠上頭來任命、來提拔，所以官員永遠是眼光向上，不會向著民間。只要習近平還在位，其統治方式及當前官場上的種種問題，還會持續下去。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀