【對談2222】黃珊珊、沈方正、柯金源、賴青松與未來大人物對談：關於未來，我們有更多選擇
我們想讓你知道的是
現在即未來、你會怎麼選擇？等到2222，你我的世界將是什麼模樣？「2222未來選擇地」講座將邀請不同領域的「現代實踐家」：前台北市副市長黃珊珊、老爺酒店集團執行長沈方正、公視我們的島《海之岸》導演柯金源、穀東俱樂部創辦人賴青松，與「未來大人物」這群正在為台灣未來樣貌努力做出改變的年輕人對談「選擇」能如何讓世界不一樣。
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年輕世代將執起改變未來樣貌的畫筆，每一次選擇都將改變你我生活的色彩。而未來的模樣，有哪些不同的可能呢？
透過世代對談，一起來認識我們現今食衣住行的理所當然從何而來，又將往何處去？「現代實踐家」們為居住、土地、環境、飲食各方面帶來哪些改變？年輕的「未來大人物」看見哪些可能性和他們必須捲起袖子去讓改變發生的地方？
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展覽資訊：《2222未來選擇地》每一個當下，都造就未來
結合科幻與想像，是第一個由未來人視角出發的主題倡議科幻故事，訴說身處當下的我們，每一次的選擇都可能開展出一條全新的故事線，牽動著未來人的世界，藉由故事的想像與生活態度的推廣，期許2023的人們換位思考：「生活中是否有更好的選擇呢？」，期許共同創造出 200 年後更迷人的世界。
- 日期：2023年1月6日 - 4月5日
- 時間：10a.m.~6p.m.
- 地點：華山1914文化創意產業園區 西4、西5館
- 票價：全票$350、雙人票$660 （更多優惠票種詳見展覽官網）
2/18 13:00 未來人住得很韌性
【現代實踐家】黃珊珊，前台北市副市長
「去當體制內的人，去成為從內部改變不公不義的人。」大學教授的一句話，讓她毅然走入政壇。當過律師，28歲踏進台北市議會殿堂，現在，繼續秉持「做對的事」，帶著信念，點亮台北城市的光。
【未來大人物】何秉錡，Chairman椅人頻道YouTuber、2022未來大人物
他挑戰身體極限的衝浪、攀岩等行動，突破大眾對身障者的刻板印象，也鼓勵傷友正向積極生活。透過影片讓更多人意識到無障礙的重要性，對未來社會的共融帶來更實質的討論與想像。
【未來大人物】郭書成，新北市汐止區湖興里里長、2022未來大人物
25歲當上里長的郭書成，他的實踐將帶來什麼不一樣的未來？他希望當人們談到政治的時候，會意識到不只電視新聞上那些是政治，生活中的公共事務也是政治，而那才是多數人能夠參與和改變的地方。
2/18 15:30 未來人的家就是鄉
【現代實踐家】沈方正，老爺酒店集團執行長
投身旅館業超過30年，領軍五星飯店進軍礁溪，不破壞地方生態狀態下長期耕耘與土地共好的企業經營，強調創意來自微小的發現，並期盼團隊以永續精神成為「華人的服務專家」。
【未來大人物】廖怡雅，藺子共同創辦人、2020未來大人物
2016年11月廖怡雅和夥伴李易紳為復興苗栗苑裡、台中大甲一帶曾經繁榮一時的藺草編織手工技藝，而創辦藺子。藉由設計加值與在地工藝師的合作，達到環境友善、合理收購、工藝傳承的共好精神。
【未來大人物】林建叡，台灣城鄉藝農實踐協會執行長、2021未來大人物
在臺南藝術大學建築所就學時，與夥伴羅婉慈投入臺南官田大崎里的社造工作。畢業後停留大崎創業，自詡為在地方種藝術的農人「藝農」，把大崎里形塑為體驗聚落，並透由「村是遊戲小島」的意象串連，嘗試以體驗服務設計帶動在地活化。
3/11 13:00 未來人的海很藍很藍
【現代實踐家】柯金源，公共電視 我們的島《海之岸》紀錄片製作團隊及導演
在90年代初期台灣尚未著眼環保時，就單槍匹馬自己一人以一台相機和一支筆出發，累積超過30萬字與無數照片的環境調查報導。是台灣第一位以環境調查為基底的專職紀錄片工作者。並持續對抗人對環境的不公平中。
【未來大人物】黃紋綺，洄遊吧Fish Bar創辦人、2021未來大人物
希望透過「魚」串連人和海洋的關係，與傳統漁業合作再創生。結合海洋專業、環境教育、活動行銷及規劃、產品開發及設計、數位科技，與本地相對友善漁法業者合作，提供「洄遊鮮撈」、「洄遊平台」和「洄遊潮體驗」三個面向的服務。
【未來大人物】蘇淮，島人Islander Divers創辦人、2017未來大人物
用鏡頭與文字記錄小琉球周邊海洋的故事，提供大眾除了「下水」之外的方式親近海洋。相信唯有先關注大海，才會漸漸了解大海，並進一步透過行動接觸大海。並發起「海龜點點名」計畫，誓言建立起海龜的戶口名簿。
3/11 15:30 未來人吃得有態度
【現代實踐家】賴青松，穀東俱樂部創辦人
即使闖蕩日本取得環境法學碩士後歸國，卻選擇思鄉同年在宜蘭阿公家一年的從農生活，選擇回到宜蘭入農提倡友善耕作，並與夥伴何金富先生成立穀東俱樂部，許下「相招來作田，讓都市人也能吃到自己種的米」之在地與都市聯繫的祈願，希望讓吃這件事情回到最根本對土地的尊敬與情感上。
【未來大人物】謝宜澂，御鼎興柴燒黑豆醬油第三代製醬人、飛雀餐桌行動創辦人、2022未來大人物
御鼎興柴燒黑豆醬油第三代製醬人。2017 年起發起飛雀餐桌行動，串連雲林一級、二級與六級產業，希望透過食譜、餐桌的連結縮短人與產地間的距離，期許自己成為一位「全醬油蔬食料理的推廣者」。
【未來大人物】王繼維，台青蕉樂團團長、尊懷文教基金會執行秘書、 2016未來大人物
生於高雄旗山，成立台青蕉樂團與團隊，用搖滾樂賣香蕉，退伍回家開始務農，用自然農法種香蕉，在旗山老街開立台青蕉香蕉創意工坊，推廣香蕉文創與社區小旅行，推廣老店老街老產業。
預約資格：已購買活動展覽門票，已購買展覽門票，並登入成為未來大人物會員
如何參加？
- 購買展覽門票 (還未購票？傳送門這邊GO）
- 填寫活動預約表單完成報名
- 活動當日憑展覽門票入場
- 活動開始前30分鐘開放報到入場，活動開始後不保留座位
- 活動地點：華山1914文創園區 西5館 (Zone 3)，請依現場工作人員指示，報到入場
注意事項
- 每張門票可免費預約一場活動席次
- 現場活動僅限搭配當日展覽門票使用
- 席次有限，額滿為止
- 活動當日視現場情形開放候補席次
- 講座相關問題請來信to.contact@becomingaces.com
- 展覽相關問題請來信 contact@2222future.com
- 主辦單位保留本活動最終解釋權，改變、暫停或中止本活動細節之權利；主辦單位保有審核參加資格之權利
責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：陳淑玲
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
像是都會享樂即時預訂平台 FunNow，就是就匯集各種吃喝玩樂方案的APP，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面，將日本旅客喜歡的台灣按摩、洗頭體驗，到各式各樣的台菜或特色餐廳，就連米其林餐廳也可以從APP上訂位，就能迎合日本年輕人的喜好。
此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
FunNow為了歡慶台灣開放自由行，也歡迎推薦給日本朋友到台灣觀光旅遊時，使用關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至明年年底（2023年12月31日）止於 FunNow App 輸入【Taiwan2023】，首次購買台灣地區產品享 7 折上限 200 元新台幣的優惠。
最後，旅居在日本甚至是其他國家的台灣人返鄉時，對於兩三年不見的台灣，可能都會感到陌生，甚至是不知道該去哪裡玩樂，屆時也不妨可以使用FunNow，探索全新的台灣，更加享受睽違已久的回家旅程！
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