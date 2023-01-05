【對談2222】黃珊珊、沈方正、柯金源、賴青松與未來大人物對談：關於未來，我們有更多選擇

若您已購買【2222未來選擇地】展覽門票， 可點此登入、前往填寫表單預約免費講座席次。

年輕世代將執起改變未來樣貌的畫筆，每一次選擇都將改變你我生活的色彩。而未來的模樣，有哪些不同的可能呢？

透過世代對談，一起來認識我們現今食衣住行的理所當然從何而來，又將往何處去？「現代實踐家」們為居住、土地、環境、飲食各方面帶來哪些改變？年輕的「未來大人物」看見哪些可能性和他們必須捲起袖子去讓改變發生的地方？

展覽現場講座，限量免費預約

報名資格：已購買展覽門票，並登入成為未來大人物會員（登入報名講座）

如何參加？

購買展覽門票 (還未購票？傳送門這邊GO） 登入未來大人物會員填寫活動預約表單 活動當日憑展覽門票入場

展覽資訊：《2222未來選擇地》每一個當下，都造就未來

結合科幻與想像，是第一個由未來人視角出發的主題倡議科幻故事，訴說身處當下的我們，每一次的選擇都可能開展出一條全新的故事線，牽動著未來人的世界，藉由故事的想像與生活態度的推廣，期許2023的人們換位思考：「生活中是否有更好的選擇呢？」，期許共同創造出 200 年後更迷人的世界。

日期：2023年1月6日 - 4月5日

時間：10a.m.~6p.m.

地點：華山1914文化創意產業園區 西4、西5館

票價：全票$350、雙人票$660 （更多優惠票種詳見展覽官網）

老齡化社會、極端氣候、多元族群的各種需求...，一個都市如何滿足應接不暇的挑戰？

2/18 13:00 未來人住得很韌性

【現代實踐家】黃珊珊，前台北市副市長

「去當體制內的人，去成為從內部改變不公不義的人。」大學教授的一句話，讓她毅然走入政壇。當過律師，28歲踏進台北市議會殿堂，現在，繼續秉持「做對的事」，帶著信念，點亮台北城市的光。

【未來大人物】何秉錡，Chairman椅人頻道YouTuber、2022未來大人物

他挑戰身體極限的衝浪、攀岩等行動，突破大眾對身障者的刻板印象，也鼓勵傷友正向積極生活。透過影片讓更多人意識到無障礙的重要性，對未來社會的共融帶來更實質的討論與想像。

【未來大人物】郭書成，新北市汐止區湖興里里長、2022未來大人物

25歲當上里長的郭書成，他的實踐將帶來什麼不一樣的未來？他希望當人們談到政治的時候，會意識到不只電視新聞上那些是政治，生活中的公共事務也是政治，而那才是多數人能夠參與和改變的地方。

當遠距工作成為選項、城市生活不再是唯一選擇，這樣的未來他們怎麼看？

2/18 15:30 未來人的家就是鄉

【現代實踐家】沈方正，老爺酒店集團執行長

投身旅館業超過30年，領軍五星飯店進軍礁溪，不破壞地方生態狀態下長期耕耘與土地共好的企業經營，強調創意來自微小的發現，並期盼團隊以永續精神成為「華人的服務專家」。

【未來大人物】廖怡雅，藺子共同創辦人、2020未來大人物

2016年11月廖怡雅和夥伴李易紳為復興苗栗苑裡、台中大甲一帶曾經繁榮一時的藺草編織手工技藝，而創辦藺子。藉由設計加值與在地工藝師的合作，達到環境友善、合理收購、工藝傳承的共好精神。

【未來大人物】林建叡，台灣城鄉藝農實踐協會執行長、2021未來大人物

在臺南藝術大學建築所就學時，與夥伴羅婉慈投入臺南官田大崎里的社造工作。畢業後停留大崎創業，自詡為在地方種藝術的農人「藝農」，把大崎里形塑為體驗聚落，並透由「村是遊戲小島」的意象串連，嘗試以體驗服務設計帶動在地活化。

在未來，我們的那片大海，還能用蔚藍來形容嗎？現在不行動來得及嗎？

3/11 13:00 未來人的海很藍很藍

【現代實踐家】柯金源，公共電視 我們的島《海之岸》紀錄片製作團隊及導演

在90年代初期台灣尚未著眼環保時，就單槍匹馬自己一人以一台相機和一支筆出發，累積超過30萬字與無數照片的環境調查報導。是台灣第一位以環境調查為基底的專職紀錄片工作者。並持續對抗人對環境的不公平中。

【未來大人物】黃紋綺，洄遊吧Fish Bar創辦人、2021未來大人物

希望透過「魚」串連人和海洋的關係，與傳統漁業合作再創生。結合海洋專業、環境教育、活動行銷及規劃、產品開發及設計、數位科技，與本地相對友善漁法業者合作，提供「洄遊鮮撈」、「洄遊平台」和「洄遊潮體驗」三個面向的服務。

【未來大人物】蘇淮，島人Islander Divers創辦人、2017未來大人物

用鏡頭與文字記錄小琉球周邊海洋的故事，提供大眾除了「下水」之外的方式親近海洋。相信唯有先關注大海，才會漸漸了解大海，並進一步透過行動接觸大海。並發起「海龜點點名」計畫，誓言建立起海龜的戶口名簿。

吃得更多卻營養更少？這一口我們到底吃了什麽？眼見無法逆轉糧食的供不應求，未來的飲食我們要知道的是...

3/11 15:30 未來人吃得有態度

【現代實踐家】賴青松，穀東俱樂部創辦人

即使闖蕩日本取得環境法學碩士後歸國，卻選擇思鄉同年在宜蘭阿公家一年的從農生活，選擇回到宜蘭入農提倡友善耕作，並與夥伴何金富先生成立穀東俱樂部，許下「相招來作田，讓都市人也能吃到自己種的米」之在地與都市聯繫的祈願，希望讓吃這件事情回到最根本對土地的尊敬與情感上。

【未來大人物】謝宜澂，御鼎興柴燒黑豆醬油第三代製醬人、飛雀餐桌行動創辦人、2022未來大人物

御鼎興柴燒黑豆醬油第三代製醬人。2017 年起發起飛雀餐桌行動，串連雲林一級、二級與六級產業，希望透過食譜、餐桌的連結縮短人與產地間的距離，期許自己成為一位「全醬油蔬食料理的推廣者」。

【未來大人物】王繼維，台青蕉樂團團長、尊懷文教基金會執行秘書、 2016未來大人物

生於高雄旗山，成立台青蕉樂團與團隊，用搖滾樂賣香蕉，退伍回家開始務農，用自然農法種香蕉，在旗山老街開立台青蕉香蕉創意工坊，推廣香蕉文創與社區小旅行，推廣老店老街老產業。

立即預約【2222未來選擇地】現場講座席次 ➜

預約資格：已購買活動展覽門票，已購買展覽門票，並登入成為未來大人物會員

如何參加？

購買展覽門票 (還未購票？傳送門這邊GO） 填寫活動預約表單完成報名 活動當日憑展覽門票入場 活動開始前30分鐘開放報到入場，活動開始後不保留座位 活動地點：華山1914文創園區 西5館 (Zone 3)，請依現場工作人員指示，報到入場

注意事項

每張門票可免費預約一場活動席次

現場活動僅限搭配當日展覽門票使用

席次有限，額滿為止

活動當日視現場情形開放候補席次

講座相關問題請來信to.contact@becomingaces.com

展覽相關問題請來信 contact@2222future.com

主辦單位保留本活動最終解釋權，改變、暫停或中止本活動細節之權利；主辦單位保有審核參加資格之權利

2222未來選擇地 官方網站 ｜ Facebook

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：陳淑玲