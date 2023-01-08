【專訪】陳柏儒：這裡還有神

文：西尾半島

「小時候有次上課在介紹各行各業，我們要表演動作然後給同學猜，我就抽到道士，我做了一個搖鈴的動作，大家猜不出來；後來我做了乩童的動作，搖頭晃腦的，人家就覺得那個是道士。」

社會外的神聖與世俗

民國八十六年出生的陳柏儒，是馬祖最年輕的道士，「我小時候就很喜歡去廟裡面，我感覺它是一個很安全、很祥和、很有庇護感的地方。」

柏儒的爺爺陳高照先生，是島上著名的道士，以前「生意」很好的時候，經常一天要趕三、四場法事，「我爺爺有六個小孩，他們小時候要去打雜幫忙，可能是敲鑼打鼓，或是搬東西等等。以前沒有車子的時候，主家還要到道士家中挑扁擔，把道具、法器扛到他們家去。」辛苦而繁瑣的儀式，吃力不討好，正好父親那輩遇上經濟起飛的轉變期，有更多賺錢機會等著他們，誰都沒有承接的意願。

Photo Credit: 馬祖記憶庫提供 做出幼、神明聖誕、喪事都是馬祖道士的負責範圍

不被理解的身份象徵

「我們就是正常人眼中的異類。」國中開始柏儒跟著爺爺一起做法事，學習鑼鼓、經文等後場工作，20歲正式奏職成為道士。然而道士家族的「傳承」，並沒有受到家裡的大力支持，「以前我爺爺出去做就會有人七嘴八舌。我奶奶不喜歡我做這個，知道做這個很累，有時候是法事本身，有時候是和人的溝通。」

一般人的25歲，可能還忙著繼續升學，或學習適應成為社會新鮮人，然而「道士」卻像一條脫離現實的神秘路徑，遊走在人與神的交錯空間，尤其在不夠成熟的年紀，做著成熟的事，更顯得進退維谷。

「對有些人來說這些儀式只是一個表演，只是需要我這種身分的人，去做這麼一段演出。我很討厭這種心態，你不尊重我，也不尊重神明，你只是因為收了錢，而做這麼件事情而已。」因誤解而無禮，因無謂而輕率，像一種不自知的集體霸凌，把儀式蘊含的信仰精神貶值成文獻裡的闡述內容。

Photo Credit: 李振元提供 陳柏儒協助牛角做出幼儀式

燒香不是餵狗，「心有惡念，敬神無益」

「通常進廟裡面的人，都是心有所求的。」柏儒除了做道士，也是福澳境華光大帝廟副總幹事。那時柏儒剛進廟裡面服務，遇到一位奶奶祈求華光大帝救救在北竿出車禍的孫女，然而沒過多久，就接到離開人世的消息，「我那時候很生氣，覺得祂沒保佑這些相信祂的人，但後來想想，這可能是祂告訴我的方式：道法自然，世間萬物都跟著自然規律走，連神也在這規律裡面，每個人有自己的壽命，這就是結果。」

在遇到無法解決的難題時，信仰往往是人們尋求慰藉的方式，然而信仰是成為生活的助力，並不是逃避現實的藉口，「我都會笑那些迷信的人，今天拜完不靈驗，就罵那個神：爛木頭，但祂憑什麼幫你？神明是自然而自發的扶持，不是因為你燒夠多的紙錢，夠『虔誠』，就完成你的願望。」

Photo Credit: 馬祖南竿福澳境華光大帝廟提供 華光大帝又稱五顯靈官大帝，是道教「四大護法元帥」的護法神之一，相傳他名為馬靈耀，有三隻眼，具備火神的能力

迷信與虔誠僅有一線之隔，網路兜售的符水、符紙只增不減，甚至仿冒的平安符、錢母層出不窮，這些五花八門的詐財之術，正是看準人們渴望獲取心靈安慰的症狀，「社會在變，道教也在變，信仰也是會改變，我會用符合年輕人的思維邏輯，去解釋所謂的道教和想傳達的概念，希望用健康、理性的角度去面對所謂的神。」

於是去年柏儒藉由馬祖社造計畫製作信仰與觀光結合的「跟著華光大帝巡福走讀」摺頁，用比較輕鬆的形式，推廣馬祖的信仰文化。「對於馬祖人來說，神明不是嚴肅的，是好像住在家裡隔壁的一個長輩一樣。」今年九月還擔任兵兵島走讀計畫「得天獨厚的有福之澳」路線的講師，從華光大帝廟帶領大家走進福澳聚落的傳統與現代、從信仰到航海的時代改變。

Photo Credit: 小島旦提供 柏儒帶領民眾認識福澳信仰，並透過走讀穿梭聚落的古今故事

信仰成神，終歸人心

「我們在這邊做事，不敢說自己有多虔誠，只是讓大家來華光大帝廟，看得起這個神明，看得起這個村子，就是這麼一件卑微的事情。」在華光大帝生日前，柏儒忙著插旗、掛燈籠、擺桌子、打掃，甚至在廟裡做事情到半夜，卻被別人指指點點。

「對於有些人來說，廟就只是個燒香許願的地方，除了拜拜沒有任何意義，就算這個地方荒廢、又髒又臭都與他無關。但我們不是這麼想的，我們對這個地方是有期待的。」有些堅持並不是為了多遠大的夢想與目標，而是出自最純粹的理由：我們相信這麼做是對的。

「神明不會突然就成神，沒有這種事，祂必定是有大功績或生前做了對地方有貢獻的事情，所以神蹟是人做出來的，我們透過弱勢關懷或是分送拜拜的供品，就是我們替神明去關懷祂的信徒，這才是廟應該有的樣子。作為一個供奉神明的地方，就應該發揚祂的核心價值。」

在華麗而熱鬧的儀式活動裡，我們高喊傳統復興、文化傳承，試圖用外顯的包裝，掩蓋信仰凋零的事實，其實真正老去的不是習俗儀式，而是鎮守安居的約定，這不僅是廟宇存在的意義，也是世俗念想下被遺忘的價值，幸好這不為名利、不為利己的純然信念，還有人在堅守著。

Photo Credit: 小島旦提供 廟宇做為當地信仰、人文及聚落發展中心，見證聚落興衰變遷

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航