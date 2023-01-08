【專訪】陳柏儒：這裡還有神
我們想讓你知道的是
民國86年出生的陳柏儒，是馬祖最年輕的道士，「我小時候就很喜歡去廟裡面，我感覺它是一個很安全、很祥和、很有庇護感的地方。」而在遇到無法解決的難題時，信仰往往是人們尋求慰藉的方式，然而信仰是成為生活的助力，並不是逃避現實的藉口，「我都會笑那些迷信的人，今天拜完不靈驗，就罵那個神：爛木頭，但祂憑什麼幫你？神明是自然而自發的扶持，不是因為你燒夠多的紙錢，夠『虔誠』，就完成你的願望。」
文：西尾半島
「小時候有次上課在介紹各行各業，我們要表演動作然後給同學猜，我就抽到道士，我做了一個搖鈴的動作，大家猜不出來；後來我做了乩童的動作，搖頭晃腦的，人家就覺得那個是道士。」
社會外的神聖與世俗
民國八十六年出生的陳柏儒，是馬祖最年輕的道士，「我小時候就很喜歡去廟裡面，我感覺它是一個很安全、很祥和、很有庇護感的地方。」
柏儒的爺爺陳高照先生，是島上著名的道士，以前「生意」很好的時候，經常一天要趕三、四場法事，「我爺爺有六個小孩，他們小時候要去打雜幫忙，可能是敲鑼打鼓，或是搬東西等等。以前沒有車子的時候，主家還要到道士家中挑扁擔，把道具、法器扛到他們家去。」辛苦而繁瑣的儀式，吃力不討好，正好父親那輩遇上經濟起飛的轉變期，有更多賺錢機會等著他們，誰都沒有承接的意願。
不被理解的身份象徵
「我們就是正常人眼中的異類。」國中開始柏儒跟著爺爺一起做法事，學習鑼鼓、經文等後場工作，20歲正式奏職成為道士。然而道士家族的「傳承」，並沒有受到家裡的大力支持，「以前我爺爺出去做就會有人七嘴八舌。我奶奶不喜歡我做這個，知道做這個很累，有時候是法事本身，有時候是和人的溝通。」
一般人的25歲，可能還忙著繼續升學，或學習適應成為社會新鮮人，然而「道士」卻像一條脫離現實的神秘路徑，遊走在人與神的交錯空間，尤其在不夠成熟的年紀，做著成熟的事，更顯得進退維谷。
「對有些人來說這些儀式只是一個表演，只是需要我這種身分的人，去做這麼一段演出。我很討厭這種心態，你不尊重我，也不尊重神明，你只是因為收了錢，而做這麼件事情而已。」因誤解而無禮，因無謂而輕率，像一種不自知的集體霸凌，把儀式蘊含的信仰精神貶值成文獻裡的闡述內容。
燒香不是餵狗，「心有惡念，敬神無益」
「通常進廟裡面的人，都是心有所求的。」柏儒除了做道士，也是福澳境華光大帝廟副總幹事。那時柏儒剛進廟裡面服務，遇到一位奶奶祈求華光大帝救救在北竿出車禍的孫女，然而沒過多久，就接到離開人世的消息，「我那時候很生氣，覺得祂沒保佑這些相信祂的人，但後來想想，這可能是祂告訴我的方式：道法自然，世間萬物都跟著自然規律走，連神也在這規律裡面，每個人有自己的壽命，這就是結果。」
在遇到無法解決的難題時，信仰往往是人們尋求慰藉的方式，然而信仰是成為生活的助力，並不是逃避現實的藉口，「我都會笑那些迷信的人，今天拜完不靈驗，就罵那個神：爛木頭，但祂憑什麼幫你？神明是自然而自發的扶持，不是因為你燒夠多的紙錢，夠『虔誠』，就完成你的願望。」
迷信與虔誠僅有一線之隔，網路兜售的符水、符紙只增不減，甚至仿冒的平安符、錢母層出不窮，這些五花八門的詐財之術，正是看準人們渴望獲取心靈安慰的症狀，「社會在變，道教也在變，信仰也是會改變，我會用符合年輕人的思維邏輯，去解釋所謂的道教和想傳達的概念，希望用健康、理性的角度去面對所謂的神。」
於是去年柏儒藉由馬祖社造計畫製作信仰與觀光結合的「跟著華光大帝巡福走讀」摺頁，用比較輕鬆的形式，推廣馬祖的信仰文化。「對於馬祖人來說，神明不是嚴肅的，是好像住在家裡隔壁的一個長輩一樣。」今年九月還擔任兵兵島走讀計畫「得天獨厚的有福之澳」路線的講師，從華光大帝廟帶領大家走進福澳聚落的傳統與現代、從信仰到航海的時代改變。
信仰成神，終歸人心
「我們在這邊做事，不敢說自己有多虔誠，只是讓大家來華光大帝廟，看得起這個神明，看得起這個村子，就是這麼一件卑微的事情。」在華光大帝生日前，柏儒忙著插旗、掛燈籠、擺桌子、打掃，甚至在廟裡做事情到半夜，卻被別人指指點點。
「對於有些人來說，廟就只是個燒香許願的地方，除了拜拜沒有任何意義，就算這個地方荒廢、又髒又臭都與他無關。但我們不是這麼想的，我們對這個地方是有期待的。」有些堅持並不是為了多遠大的夢想與目標，而是出自最純粹的理由：我們相信這麼做是對的。
「神明不會突然就成神，沒有這種事，祂必定是有大功績或生前做了對地方有貢獻的事情，所以神蹟是人做出來的，我們透過弱勢關懷或是分送拜拜的供品，就是我們替神明去關懷祂的信徒，這才是廟應該有的樣子。作為一個供奉神明的地方，就應該發揚祂的核心價值。」
在華麗而熱鬧的儀式活動裡，我們高喊傳統復興、文化傳承，試圖用外顯的包裝，掩蓋信仰凋零的事實，其實真正老去的不是習俗儀式，而是鎮守安居的約定，這不僅是廟宇存在的意義，也是世俗念想下被遺忘的價值，幸好這不為名利、不為利己的純然信念，還有人在堅守著。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪 】疫後生鮮新經濟生態系 — 搶攻即食潮，揭開爆款商品打造公式
我們想讓你知道的是
食物背後真正的故事跟技術，以及這支產品是如何被生產出來的歷程，其實都藏在食品業職人的心意裡。
疫情帶動現代人消費與飲食習慣快速改變，當隔離與自煮成為多數人的經驗與日常，越來越多人開始習慣用「剪刀」在家煮飯，「喀嚓」一聲剪開袋口，微波一分鐘後，一盤熱騰騰的「櫻花蝦藜麥多穀飯」出爐。
以台灣在地食材為主，小小一包有紅藜麥、燕麥、高麗菜、櫛瓜、紫洋蔥等多種穀物蔬菜，符合現在火紅的低GI飲食，最誘人的是，這個「爆款商品」在生鮮電商平台「愛上新鮮」上只賣90元。這正是愛上新鮮與食品業者海經濟」潮流的飲食文化，量身打造的熱銷商品。
台語裡有一個詞叫做「對組」（Tuì-tsoo），指的就是產品在市場驗證後，發現「中了」的「爆款商品」，比臉大的牛排、整顆芒果做的冰棒，都是愛上新鮮打造出的「爆款」傑作。
作為全台最大的生鮮與食品電商平台，成立於2013 年的愛上新鮮，挑戰過去被視為「無利可圖」的生鮮電商，打破過去毛利低、運費高、期限短與產品差異化低的瓶頸，以自建的海森食品有限公司合作，針對後疫情時代「剪刀智慧化冷鏈倉儲管理與自創品牌的「爆款商品」突圍，開站兩個月，營業額就突破千萬元，第二年達到損益兩平，第三年營收就破億。
如今愛上新鮮已經是坐擁超過170萬會員、營收超過12億元的生鮮電商平台。
在物流面，愛上新鮮首創北北桃三小時、全台24小時生鮮到貨與超商取貨機制；在產品面，以自有品牌做出差異化，曾創下月銷50萬片舒肥雞胸、上萬包藜麥毛豆等生鮮「爆款商品」的銷售紀錄。而每月營業額破50萬元，成為「爆款商品」的基本門檻。
在「爆款商品」的開發上，數據與經驗是關鍵。「並非什麼東西都會賣，當中有幾個規則，例如說，第一個規則就是，產品是否符合市場需求，其次，規模與市場需求量是否夠大。」愛上新鮮共同創辦人暨執行長張佑承表示，很多食品業的創業者遇到最大的問題，就是辛苦開發出來的產品，上市後卻賣不出去。
如何把打造爆款商品累積下來的經驗，變成可複製的成功模式？「這就是為什麼要組成跨域生態系的原因。」張佑承坦言，過去做出爆品有點像是亂槍打鳥，因為一場全球疫情，徹底改變消費者用餐與生鮮消費方式，讓愛上新鮮與與食品業者聯手，共同找到爆款商品的成功方程式。這個故事，要從疫情的攪局說起。
嚴選產品，還要說出食物的故事
三年疫情，對生鮮電商與食品業者而言，是兩樣情。
對愛上新鮮來說，是個營業額衝上雲霄的大轉機，「在台灣進入三級警戒的時候，一天的營收最高峰大概成長五倍，一天進來一萬多張訂單，單日一天就創造一千多萬元的營業額。」張佑承回想2021年的六月，遇上全台無法出門、物流大塞車的三級警戒，面對突然湧進的爆量訂單，他每天在倉庫待超過十小時，一邊緊急將廣告減量，一邊藉系統分析與臨時增員加速揀貨速度，一週內把出貨產能提高一倍，才接住這波大浪帶來的機會。
浪的另一頭，對食品業者來說，兩個多月的三級警戒禁止內用，餐飲業遭受重創，連帶也波及食品加工業者。以海森食品有限公司為例，過去以銷售餐廳為主要通路，隨著餐飲業的蕭條，訂單一夕下降九成，生意一度幾乎停擺，面臨存亡關鍵。
眼看社會走入與疫情和平共存的階段，愛上新鮮面臨大浪退去，如何保持優勢的考驗；海森食品則是決定從食品代工轉戰電商，站在轉型求生的十字路口。
2021 年年底，經濟部中小企業跨域生態系計畫前來叩門，成為大浪退去後，推動平台與食品業者轉型的一陣東風。
「愛上新鮮有別於一般電商平台，他們很認真的挑選供應商，其中，有非常多優秀的中小企業食品業者。」資策會數轉院數位服務創新中心正規劃師葉欣怡表示，因為平台用心與供應商互動、選品，在2021年年底與資策會開始接洽時，愛上新鮮光以五百項商品就創下12億元的年營業額。
希望以平台動能，帶動更多食品業者，葉欣怡與同事魏庭楨展開生態系業者訪談，試圖找到平台與食品加工業者正面臨的痛點。
過去，愛上新鮮與食品加工業者的合作模式，是單純委託食品加工業者代工，做愛上新鮮的自有品牌商品。疫情浪潮消退，愛上新鮮正在積極尋找突破點，以延續疫情期間累積的量能與優勢。此時他們發現，專營自營品牌其實有利有弊，如果熱銷就是多了一支自有的熱門商品，但缺點就是缺乏產品故事與內容。
「食物背後真正的故事與技術，以及這支產品是如何被生產出來的歷程，其實都藏在食品業職人的心意裡。」張佑承強調，在電商平台上購買生鮮或食品，在下單到貨前你吃不到也摸不到，因此一定要有故事與憑據讓消費者相信，這個產品真的是值得購買的好東西，這是經營生鮮與食品電商很重要的一個核心點。
當生鮮食品平台也開始尋找好的IP （Intellectual Property，智慧財產權），過去站在幕後的食品加工業者，除了要能端出好產品，也要建立自建品牌的能力，才能順利接下這顆球。而海森食品的負責人鄭月虹，就在愛上新鮮與資策會的協助下，開始一段產品開發與轉型之路。
從數據中淘金找資訊，開發新菜單
海森食品的負責人鄭月虹，是大家口中的「鄭老師」，擁有中餐乙級技術士檢定合格證照，曾擔任高職餐飲科主任，以及中餐、西餐、烘焙三項國家廚師檢定的評審，是不折不扣的餐飲職人。
「過去在幫連鎖餐廳開發菜單時，有很明確的區域與受眾。但轉戰電商平台，變成一個無疆界的戰場，要憑空想像是一件非常困難的事情。」鄭月虹表示。
平台要如何幫助食品業者，找到適合的產品開發方向？從2013年創立至今，愛上新鮮累積了大量的平台數據，但過去都是憑經驗與人工使用數據。「過去使用數據的方式像是以管窺天。如果要大規模的做數據分享，就需要一個夠強的分析系統。」張佑承表示，此時計畫與資策會的出現成為關鍵。
洞悉生態系的需求與困境，資策會團隊為生態系建立了一個「輿情分析」系統，透過爬蟲大量分析關鍵字詞、情緒、討論熱度等資訊，就能自動產出高熱度商品趨勢元素與方向。
「等於是用系統在數據裡挖礦，讓中小企業主們知道，消費者想要什麼食材，偏好什麼風味，能接受的價格與分量，以描繪出消費者現在最想看到的商品樣貌。」葉欣怡表示，過去中小企業進行產品開發，常常囿於老闆的主觀看法或偏好，在面對市場驗證時，即使賣不好也找不到原因，難以進行產品的修正。
「輿情分析系統就像是一家市調公司。」張佑承表示這跟在路上發傳單、找人測試的傳統市調完全不同，他強調：「輿情系統收集的是消費者自主分享跟留下的真實的評論。」根據輿情分析系統，團隊察覺現代人想吃米飯卻又擔心健康的痛點。當有痛點發生，就是有機會存在。愛上新鮮與海森希望透過合作，打造出能解決現代人痛苦的即食產品。
有別於市面上常見的炒飯與燴飯，鄭月虹鎖定開發炊飯與鮮穀飯。當時，愛上新鮮跟資策會給鄭月虹出了功課，產品要健康、好吃、有特色，以及價格「不能超過一百元」。張佑承表示，消費者在家自煮的即食米飯，價格有其天花板，因此除了好吃健康，成本控制也是一大挑戰，從採購階段就決勝負。
於是符合低GI準則又兼具美味與方便的「藜麥多穀飯」與「鮮香什錦炊飯」系列應運而生，產品包裝上，不是打上「愛上新鮮」，而是斗大的海森食品及「料理職人鄭月虹」研發監製的照片。對過去管食品廠與廚房的鄭月虹來說，從代工走向品牌，一下子要站到第一線。
此時，生態系裡的夥伴，成為轉型路上的重要支柱，資策會扛起品牌輔導的責任，引薦佳佳百貨的設計團隊，幫助海森與鄭月虹逐步找到品牌與個人的定位；而愛上新鮮一肩挑起文案、產品定位與下廣告等數位行銷的任務。找對方向，專業分工，果然炊飯與多穀飯系列上市後，打中後疫情時代的市場，成為爆品，數量不斷追加。海森也循此模式，開發了其他新品，順利將疫情下的危機化為轉機，甚至開始增建產線，積極投資未來。「生態系的初衷，就是讓大家能專注做好自己最擅長的事。」張佑承表示，透過生態系合作，大家拿出各自的看家本領，便可以以自己的專業為支點，創造「以小利大，越利越大」的綜效。
平台成爆品IP加速器，提供管顧服務
在組建跨域生態系之後，愛上新鮮與食品供應商的合作關係，轉變成像食品明星與經紀人的組合，從單純的銷售平台進階成為「料理爆品IP」加速器。
面對這個改變，愛上新鮮在組織調整與人力調度上，也是付出了對應的努力。
「數據始終不是萬靈丹，大量的語意理解，最後還是要仰賴『人機協作』才能訂下策略。」資策會正規劃師葉欣怡表示，有了數據分析之後，還是需要很多解讀跟調整，還有創意與轉化。
例如，在2022年，釋迦在外銷受阻時，生態系透過輿情分析，發現台灣消費者一面倒的對釋迦發表「多籽又會弄髒手」的負面評價。愛上新鮮的行銷團隊不是因此放棄，而是看到台灣消費者負評背後對釋迦又愛又恨的情節，成功開發出無籽又不會髒手的釋迦果汁，瞬間減輕釋迦農銷售無路的壓力。
成功一仗的背後，除了經驗與判斷，也有賴於愛上新鮮與果農及食品製造業者長期建立的的互信與合作，才能在短時間內做出產品，快試快修；同時，愛上新鮮也不斷深化自身品牌行銷與物流的能耐，不只在設計、文案與影像等內容人才上增員，也積極擴廠，啟用更智慧化的冷鏈倉儲廠。
組建生態系的這一年，愛上新鮮平台上品項翻倍，從五百項成長到一千項，過程中利用輿情分析系統，也幫助水餃專家龍信食品打造出22公克的大個頭水餃爆品；也幫助蘭揚食品的植物肉，突破小眾的框架，找到需求者。
「我們有這些數據跟經驗，能很快鎖定產品支。」張佑承表示，愛上新鮮平台上的品項雖開發的方向，過去行內十支新產品中一支叫厲害，如今十支新產品中，我們可以中四到五支。」張佑承表示，愛上新鮮平台上的品項雖然不多，但支支是爆品。
如今，愛上新鮮更從平台的角色，發展出食品業顧問服務。延伸與生態系合作鍛鍊出來的能耐，一旦有願意深度合作的農友或食品製造商，團隊能包辦產品開發方向、打樣測試、文案行銷，甚至連上架全通路電商與廣告投放，都能提供服務。做平台不光靠規模經濟，愛上新鮮採選擇與一、二級產業深度連結，透過合作，攤提掉食品傳產走向電商的轉型風險，創造好的食材能與消費者的幸福相遇。
【多元觀點】平台深化，打造專賣爆品的料理電商生態系
世新大學資訊管理系教授 ―― 林宏遠專訪
台灣的電商市場競爭日趨激烈，早期電商發展大多以「水平型」的平台為主，如momo、PCHome；隨著加入者眾，漸漸出現「垂直型」的電商平台，如專注於生鮮食品的愛上新鮮，以及鎖定文創設計的Pinkoi。
近兩年疫情的爆發讓消費者飲食習慣發生了改變，在家自煮的「剪刀經濟」成為市場上新的需求亮點。愛上新鮮的團隊看到了這樣的商機，迅速的找了餐飲食品業者、產品設計達人以及資策會的數據分析團隊……等夥伴，共同打造一個利用人機協作的數據分析，來驅動新品開發銷售的「料理爆品電商生態圈」。
愛上新鮮在「垂直型」平台的路上，發展出生態圈的商模，讓合作成員共同成長、共享紅利，大幅拉高了其他電商競爭者的進入的門檻。
在今日的數位世界，市場波動大，很難保有長期的競爭優勢。愛上新鮮藉由生態系的商模，透過精準、快速的開發新品來回應多變的消費需求，讓合作夥伴一起拉長競爭優勢的續航力。
目前這個的商模運作成效良好，據業者統計，平台上推出新產品的成功率從已過去的一成左右，大幅提高到四、五成，充份掌握到後疫情時代的新商機。
愛上新鮮生態系目前的成功，主要建立於基石者（愛上新鮮）擁有洞察市場需求並將其精準的轉換成平台價值主張的能力，同時該公司的創辦人，善於溝通、協調，讓生態系的夥伴可以平台型生態系 ╳ 疫後生鮮新經濟生態系搶攻即食潮，揭開爆款商品打造公式6有效率的協同合作、共創價值，這更是成功的關鍵。
(文/林欣婕、照片/張家瑋)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。