世界上第一道不是用於抵禦外敵，而是用來對付自己百姓的牆
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1961年8月13日凌晨，數萬東德士兵、警察、民兵、工人和所謂的志願者，僅僅用六個小時就將柏林開膛破肚，豎起一道長達46公里、用鐵絲網和水泥板做成的臨時屏障，阻止東德人逃向西德。中午12點37分，最後一個路口宣布封鎖，意味著東、西德人正式骨肉分隔。
一九五五年，東德執政黨德國統一社會黨的一本宣傳冊以戲劇化的語言譴責那些逃離東德的民眾：「無論從道德立場還是從整個德意志民族的利益來說，離開東德都是在政治和道德上的落後和墮落。不管他們是否知道，實際上他們被西德的反動勢力和軍國主義所引誘。」
然而，無論黨如何聲色俱厲或苦口婆心，都不能阻止成千上萬人逃離這個「先天不足、後天失調」的國家。這是一個靠祕密警察史塔西控制的蘇聯的傀儡國家，每個人都在「老大哥」的嚴密監控之下。在國家（而非市場）控制著要生產或進口多少鞋子、烤麵包機或牙刷的狀況下，幾乎所有物資都相當短缺。
在東德建立之初的一九四九年到一九六一年間，每六個人中就有一個作為難民逃離，總共有兩百八十萬人離開。如果再加上一九四五年至一九四九年期間逃離蘇聯佔領區的居民，總數則多達四百萬。難民潮讓這個國家最有才能、最活躍的人口趨於枯竭。在東德那奇特的司法定義中，僅僅是企圖逃離這個國家的行為，就是有罪的。約有三千兩百人因「逃離共和國」的罪名，遭到逮捕並入獄。
如何摘掉「叛逃共和國」的帽子？在「老大哥」蘇聯默許之下，東德當局決定實施修牆計畫。具體執行該計畫的是何內克（Erich Honecker），他成功完成該計畫，為日後躍升第一號人物積累了雄厚資本。
.一九六一年八月十三日凌晨，數萬東德士兵、警察、民兵、工人和所謂的志願者（極權主義國家沒有志願者，志願者都是奴隸勞工和幫兇，就如同今天中國在防疫清零政策中驅使的數百萬「大白」），僅僅用六個小時就將柏林開膛破肚，豎起一道長達四十六公里、用鐵絲網和水泥板做成的臨時屏障，阻止東德人逃向西德。中午十二點三十七分，最後一個路口宣布封鎖，意味著東、西德人正式骨肉分隔。
統一社會黨總書記烏布利希（Walter Ulbricht）得意地稱之為「中國長城第二」，何內克日後更是宣稱「柏林牆將一百年屹立不倒」。資本主義世界沒有這樣的能力如此迅速地完成龐大的修牆計畫，這是僵化低效的計劃經濟體制唯一的「高光時刻」。
圍牆兩邊的居民從睡夢中醒來，發現世界已一分為二。美國記者諾曼・格爾伯（Norman Gelb）評論說，這是「有史以來最驚人、最魯莽的城市改建計畫。它像蛇一樣蜿蜒穿過城區，通向一場噩夢。」曾與何內克一起參與抵抗納粹行動的萊昂哈德，早在一九四九年就已投奔西方，他對何內克所取得的「驚人成就」如此評論說：
用圍牆、帶刺鐵絲網和防禦工事把一座城市分割開來，阻止人們享受其天生的自由，這不僅違背了人性的基本準則，也和社會主義的最初意願背道而馳。
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
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資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
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